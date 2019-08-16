Обострение в Кашмире: Россия и Китай не сошлись в позициях

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг автономии индийского штата Джамму и Кашмир на границе с Пакистаном состоится в пятницу, 16 августа, спустя несколько дней после того, как Индия лишила регион автономии. Заседание проводится по просьбе Китая и будет закрытым, сообщили индийскому изданию Hindu представители Польши, которая в настоящее время председательствует в Совбезе.

При этом представители Индии и Пакистана не будут принимать участие в закрытых консультациях, сообщили РИА «Новости» в постпредстве Польши.

Особый статус, которого лишился штат, должен был гарантировать определенную автономию единственному индийскому региону с преимущественно мусульманским населением.

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После отмены специального статуса штат Джамму и Кашмир стал отдельной союзной территорией и теперь будет управляться непосредственно федеральным правительством. Премьер-министр Индии Нарендра Моди 15 августа во время празднования дня независимости заявил, что решение вернет региону «былую славу».

Несмотря на то, что решение — внутреннее дело Индии, оно вызвало жесткую реакцию со стороны Пакистана. В Исламабаде напомнили, что Кашмир является спорной территорией в связи с давним конфликтом между странами, а с 1949 года мониторинг линии разграничения между Индией и Пакистаном осуществляет миссия ООН.

Накануне обсуждения ситуации в Совбезе ООН на линии контроля между Индией и Пакистаном произошла перестрелка. Погибли три пакистанских и пять индийских военных, сообщает Associated Press.

В Пакистане считают, что, упразднив автономию штата, правительство Индии пытается «изменить демографию» территории, на которой проживают мусульмане.

«Правительство нашло способ административного расчленения спорной территории. Оно может расчленить любой из индийских штатов, которые должным образом являются частью Индийского союза», — пишет обозреватель пакистанского издания Daily Times Саид Назир Гилани.

Как отмечает ведущий эксперт аналитической группы GSA в Вашингтоне Теодор Карасик, Пакистан не хочет «демографического сдвига» в регионе и будет «препятствовать индуистам, которые попытаются селиться в этих местах».

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт также напоминает о том, что на территории штата есть радикальные террористические группы, которые будут пытаться добиться похожих результатов с помощью насилия.

«Конфронтация между сторонами весьма вероятна», — предупреждает Карасик.

Авторитетное международное издание Diplomat констатирует, что ситуацией возможного конфликта между Пакистаном и Индией могут воспользоваться террористические группировки, в том числе «Исламское государство» (организация запрещена в России) и «Аль-Каида» (запрещены в России)

«Экстремистские группировки, у которых есть базы на местности, могут посеять хаос не только в Кашмире, но и в регионе», — пишет издание.

Отношения между Индией и Пакистаном — и до того напряженные — резко ухудшились после шага Индии. Исламабад понизил уровень дипотношений с Нью-Дели и отменил железнодорожное сообщение с этой страной.

Премьер Пакистана Имран Хан даже сравнил действия Индии с действиями нацистской Германии и заявил, что поддержка международным сообществом инициативы Моди — то же самое, что «поддержка Гитлера». Ситуацию он назвал чуть ли не повторением «Мюнхенского сговора» 1938 года, когда нацисты расчленили тогдашнюю Чехословакию при попустительстве европейских держав.

В свою очередь, наблюдатели придают значение тому факту, что заседание Совбеза по ситуации в Кашмире будет проводиться по просьбе Китая. Пекин — главный экономический и политический партнер Исламабада в регионе и видит в Пакистане союзника для поддержания баланса сил в регионе.

После объявления Индией об упразднении автономии штата Джамму и Кашмир официальный представитель КНР назвал это решение «неприемлемым». Он также заявил, что Китай поможет Пакистану защитить «легитимные интересы и права» на территории. Впоследствии тон китайской дипломатии немного смягчился, и ее представители сообщили, что Индия должна играть «конструктивную роль» в поддержании стабильности в регионе.

Российская сторона считает вопрос изменения статуса Джамму и Кашмир «внутренним делом» Индии.

«С российской стороны подчеркнута необходимость деэскалации напряженности и безальтернативность урегулирования имеющихся разногласий между Пакистаном и Индией на двусторонней основе политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении МИД России, которое цитирует РИА «Новости».

Как отмечает обозреватель индийского издания The Economic Times, в то время как «Россия поддерживает Индию, Китай следует линии Пакистана».

Не исключено, что разница в подходах между двумя странами заставила Китай просить о заседании в закрытом режиме, чтобы не выносит спорные позиции в публичное поле.

Что касается Вашингтона, то Белый дом устами президента США Дональда Трампа заявил, что Индия и Пакистан сами должны решать свои споры. Ранее Трамп выражал готовность стать посредником в диалоге, но затем отозвал свое предложение.