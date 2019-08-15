«Разжигает беспорядки по всему миру»: Трамп теряет рейтинг

Чем ближе президентские выборы в США, тем более пристальное внимание уделяется рейтингу главы страны Дональда Трампа, который снова попытает свои силы в борьбе за кресло. В июле поддержка политика достигла рекордной отметки за все время его президентства.

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Согласно результатам исследования Langer Research Associates, 44% избирателей одобряли работу Трампа, в то время как 53% не поддержали его. По сравнению с апрелем рейтинг президента вырос на 5%.

Однако, по опросам Fox News, уже в этом месяце доля недовольных граждан выросла до 56% и приблизилась к рекордным показателям антирейтинга Трампа.

По мере приближения президентских выборов избирательная кампания разгорается все жарче. В связи с этим рейтинг главы Белого дома будет становиться все более чувствительным, как и рейтинги его потенциальных соперников, представителей Демократической партии.

Наиболее вероятным кандидатом от демократов сейчас является бывший вице-президента США Джо Байден. Однако, если его успех зависит преимущественно от избирательной кампании, стратегии его команды и публичных заявлений, то на уровень поддержки Трампа влияет гораздо больше показателей. Избиратели оценивают уже проделанную работу президента сразу по всем направлениям политического спектра США.

Положительное влияние на рейтинг американского лидера оказывают экономические показатели. Именно при Трампе уровень безработицы в США упал до рекордно низкого показателя за последние 50 лет (3,6%). С момента инаугурации 45-ого президента в США были созданы 5,4 млн новых рабочих мест.

Кроме того, в министерстве труда заявили о стабильном росте зарплат американцев. Причем доход граждан не рос так быстро с 2009 года.

Параллельно с этим отрицательно на рейтинг Трампа могли повлиять участившиеся случаи массовых расстрелов в американских городах, внешняя и внутренняя политики президента, а также его категоричные высказывания по самым различным поводам.

В миграционной политике Дональд Трамп продолжает удивлять своих противников и радовать националистически настроенную часть американского общества, которая оказывает ему весомую поддержку. Понимая, что правая риторика принесла ему успех на прошлых выборах, президент, судя по всему, решил вновь прибегнуть к этому оружию. В то же время растет возмущение и сопротивление со стороны противников трамповских жестких мер по отношению к мигрантам.

15 августа 13 штатов США подали в суд на администрацию президента из-за принятого закона, который ограничивает предоставление гражданства кандидатам с маленьким доходом.

«Посыл администрации Трампа ясен: если ты богат, то добро пожаловать, а если беден — то нет. Это правило антиамериканское, антииммигрантское и незаконное», — цитирует Reuters слова генпрокурора Вашингтона Роберта Фергюсона, который также выступает истцом по этому делу.

Иск подали штаты Вашингтон, Вирджиния, Делавэр, Колорадо, Иллинойс, Массачусетс, Миннесота, Мичиган, Мэриленд, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико и Род-Айленд.

12 августа министерство национальной безопасности США опубликовало проект постановления о новых правилах получения грин-карты. Так, разрешение на постоянное пребывание в США не могут получить мигранты с низким уровнем дохода. Законопроект вступит в силу в октябре. В соответствии с новыми правилами решение о выдаче грин-карты будут принимать, проверяя, пользуется ли кандидат льготным медицинским страхованием, продуктовыми талонами и программой льготной покупки жилья.

Как отмечает The Wall Street Journal, эта инициатива Дональда Трампа — самая радикальная по отношению к мигрантам.

В заявлении, которое подано в суд против администрации президента, сообщается, что принятый законопроект «совершает радикальный пересмотр федерального иммиграционного закона, трансформируя систему, содействующую экономической мобильности среди иммигрантов, в такую, которая дает преимущество иммигрантам с высоким достатком».

Ужесточение антииммигрантских мер эксперты и политологи связывают с приближающимися президентскими выборами. Новый законопроект, таким образом, стал предметом избирательной кампании Трампа.

В августе иммиграционная и таможенная полиция США начала облавы на мигрантов. Сам президент в своем твиттере пообещал миллионы задержаний, но целью правоохранительных органов стали лишь 2 тыс. мигрантов, которые должны были покинуть страну по решению суда.

«Ничего секретного нет. Это большая операция. Она начнется в воскресенье, — написал Трамп. — Они будут брать людей и возвращать в их страны. Или они будут брать преступников и сажать в тюрьмы».

Рейды против мигрантов демократы и их сторонники встретили с возмущением. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала президента отменить свою инициативу, которая, по мнению политика, достаточно жестокая и «бессердечная».

«Президент говорил о необходимости избежать побочных потерь в виде 150 жизней в Иране. Я надеюсь, что он будет руководствоваться теми же ценностями, чтобы избежать побочных потерь в виде десятков тысяч детей, которые напуганы его действиями», — заявила Пелоси.

Американский лидер в ответ отложил запланированную операцию, дав время разработать другие меры по ужесточению иммиграционной политики. Однако партии не смогли найти компромисс по этому вопросу, и в начале месяца президент все-таки перешел от слов к делу.

Таким образом, американский лидер, конечно, не расширяет электорат. Однако Трамп, судя по всему, не планирует работать на противников, напротив, он рассчитывает мобилизовать своих сторонников.

К слову, главным предвыборным его обещанием было построение стены на границе с Мексикой. Однако этот пункт его предвыборной программы 2016 года так и оказался невыполненным. Таким образом, президенту приходится демонстрировать прогресс в ужесточении миграционной политике другими способами.

Трамп также старается удержать в своих руках и преимущество в области экономики. В погоне за снижением цен на электроэнергию президент проигнорировал другой, не менее волнующий американцев вопрос — экологию.

Накануне представители 21 штата и округа Колумбия подали иск против администрации президента из-за отмены некоторых экологических требований к промышленным предприятиям и угольным ТЭС.

В 2015 году в США были введены новые правила к энергетическому сектору. Согласно плану чистой энергетики администрации Барака Обамы, за последующие 15 лет власти собирались сократить выбросы парниковых газов на 25%.

Уже через несколько месяцев своего президентства Дональд Трамп отменил введенный его предшественником план чистой энергетики, что он и обещал сделать во время предвыборной кампании. По мнению политика, действия Барака Обамы в этой области не способствовали развитию американской промышленности, а лишь вели к высоким издержкам для угольных, автомобильных и нефтегазовых корпораций.

Теперь же представители 21 штатов призывают суд пересмотреть отмену требований к выбросам парниковых газов.

«Они решили вернуться назад в уже прошедшую эпоху, пытаясь прийти на выручку угольной промышленности», — заявил на пресс-конференции губернатор штата Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Вызывает беспокойство американцев и внешняя политика американского лидера. За два года президентства Трампа на мировой арене произошло немало значимых событий, в которых США приняли ключевое участие. Причем немалая часть внешнеполитических процессов связана с вопросами безопасности и ядерного оружия. Действия Вашинингтона вызывают раздражение не только у его противников, но и союзников. Выход США из ДРСМД, ситуация вокруг СВПД и на Корейском полуострове, торговая война с Китаем и даже выход Британии из Евросоюза — во всех этих событиях Вашингтон сыграл немаловажное значение.

Президент Дональд Трамп продемонстрировал, что происходит, когда Соединенные Штаты отказываются от своей многолетней роли гаранта стабильности и вместо этого предпочитают действовать в качестве агента глобального разрушения, пишет CNN.

«Серия экономических и политических потрясений разжигает беспорядки по всей планете и натягивает международную политическую систему, которую Трамп намеренно подорвал», — сообщает издание.

Ошибки Трампа идут только на руку его потенциальным соперникам в президентских выборах 2020 года. Согласно результатам опросов SurveyUSA, Джо Байден опережает Трампа на 8%. При этом бывший вице-президент — не единственный демократ, который имеет все шансы одержать победу над главой Белого дома. С тем же разрывом Трампа обгоняет и сенатор Вермонта Берни Сандерс, а сенатор Массачусетса Элизабет Уоррен заручилась преимуществом в 2%.