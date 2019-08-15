«Там, где власть не дорабатывает, нам об этом люди говорят»

Cамый молодой губернатор России — возглавляющий Ямало-Ненецкий автономный округ Дмитрий Артюхов выступил с инновационным форматом для глав регионов РФ.

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Артюхов сел на Lada X-Ray и отправился в объезд округа от Надыма до Ноябрьска. Это около 1000 километров. Поездка продлится почти неделю.

Изначально поездка связана с контролем за реализацией в ЯНАО нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего в 2019 году власти ЯНАО намерены отремонтировать более 100 км муниципальных и более 50 км региональных и межмуниципальных дорог. До 2024 года на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на Ямале до 2024 года будет направлено 19 млрд 651 млн рублей.

Лично проверить строительство дорог и муниципалитеты Артюхов пообещал еще в первом своем ежегодном послании в качестве действующего губернатора.

«Впервые в истории округа деньги на содержание и ремонт улиц заложены в полном объёме. Ссылаться на недофинансирование больше не получится. Ямальцы должны почувствовать качественные изменения дорог, которыми они пользуются. Летом следующего года вместе с активистами Общероссийского народного фронта проеду по трассе от Нового Уренгоя до Ноябрьска и лично посмотрю, как будут выполняться работы», - говорил Артюхов 4 декабря 2018 года.

Таким образом, он выполняет свое обещание.

В каком-то смысле поездка Артюхова похожа на путинский проезд по дороге из Хабаровска до Читы в 2010 году.

Некоторые губернаторы, кстати, уже повторяли формат «глава региона за рулем», но вот длительная многодневная ревизионная поездка с ведением видеоблога – пожалуй, можно назвать новым форматом.

На своей странице в инстаграм Артюхов призвал жителей рассказывать и делиться информацией – на что нужно обратить внимание в поездке. В результате объем комментариев в социальной сети увеличился в 14 раз.

Судя по первым дням «выезда», новый формат общения с главой региона можно признать более чем успешным, хотя бы потому что жители ЯНАО уже начали в буквальном смысле караулить губернатора по маршруту.

В частности, сайт Ura.ru сообщил, что одна из жительниц поселка Пангоды несколько часов ждала губернатора у кафе, чтобы пообщаться с ним по поводу наболевших проблем.

«Она — волонтер, зашла с темой поддержки местного приюта для бездомных животных», — рассказал источник издания. По его словам, женщина также поделилась проблемами, касающимися поездок на маршрутках и затопления квартиры.

Уже в самом поселке Артюхова встретила женщина, чья семья не может встать в очередь на получение жилья в рамках программы переселения. Еще одна жительница поселка ему писала об отсутствии детской площадки. Губернатор поручил главе поселка Игорю Ярошу заняться вопросом.

В свою очередь, в пресс-службе окружного правительства подтвердили, что Артюхову удалось пообщаться с жителями поселка, которые подходили к нему на улице. «Некоторые фотографировались, передавали свои просьбы, кто-то благодарил. Там, где проблемы поднимаются, сразу задает вопросы замам, руководителям департаментов или главам, которые находятся в поездке как раз для этого», — уточнили в правительстве.

По дороге из Надыма в сторону Нового Уренгоя губернатор остановился, чтобы пообщаться с дальнобойщиком.

Дмитрий Деревнин рассказал о своих впечатлениях от дороги и назвал самые проблемные участки. Дальнобойщик рассказал губернатору, что ездит по дорогам Ямала на большегрузе уже много лет и летом, и зимой, а также, что он хорошо знаком с особенностями северных трасс, и в частности участками, которые называют «дорогами смерти».

Особенно это касается дороги Пурпе — Коротчаево. Артюхов заверил, что именно этот участок глобальная реконструкция.

Поездка Артюхова началась только два дня назад, но уже сейчас эксперты говорят, что молодой губернатор показывает пример работы с жителями региона.

Сам глава ЯНАО признает, что социальные сети – это эффективно и удобно.

«Передо мной много фильтров разных – подчиненных, которые пытаются сгладить острые углы. Здесь ты один на один и честно. Там, где власть не дорабатывает, нам об этом люди говорят, — отмечает Артюхов. — Нужно это осознать, перечитать, выбрать главное и в работу».

Этот новый подход, кажется, уже дает весьма ощутимые результаты.

Так, согласно опросам, одобрение деятельности Артюхова выросло с 48% до 61% в 2019 году за счет значительного снижения затруднившихся оценить работу главы региона. Таких респондентов стало меньше на 16%.

Столь стремительные изменения рейтинга Артюхова наблюдатели отмечают тем, что сейчас запрос на «новую искренность», на взаимопонимание власти и народа очень высокий.

От этой поездки главы ЯНАО будет польза, как для Артюхова, так и для жителей – они не бывают бесследными для руководителей региона, говорит в интервью «Газете.Ru» политолог Алексей Куртов.

«Дороги для него не перекроют, он увидит то, что есть. Кстати, это общепринятое во всем мире правило – использовать те же средства передвижения и те же дороги, по которым ездят те люди, которые вас избирали. Для жителей ЯНАО это укрепит веру в то, что их губернатор – обычный человек, многие его увидят живьем. Это обоюдно правильное решение, и предпринимать такие поездки – крайне похвально. Форматы, связанные с прямой коммуникации чиновника с людьми, в текущих социально-экономических условиях становятся максимально эффективными», — отметил эксперт.