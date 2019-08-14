«Грязная ложь»: в Крыму оценили слова британского дипломата

Власти Крыма готовы развеять опасения постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс, которая ранее заявила о якобы «ужасном» положении крымчан с украинским гражданством, заявил РИА «Новости» глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Все это беспрецедентная, наглая, грязная ложь и очернительство. Мы готовы развеять их все опасения в этом вопросе.

Пускай приедут и посмотрят, мы им все расскажем. Пообщаются с населением. Сделаем встречу с гражданами Украины, которые проживают в Крыму легально», — пообещал Гемпель. Он также обратил внимание, что «западные «партнеры» не обращают должного внимания на то, что украинский язык признан в Крыму государственным наравне с русским и крымско-татарским.

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Он отметил, что все национальные группы и граждане, проживающие легально в Крыму, получают все необходимое. В частности, им предоставляется медицинское обслуживание и рабочие места.

Между тем депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара посчитал высказывание британского постпреда при ООН спекуляцией.

«Безусловно, очередное спекулятивное заявление, в данном случае британских представителей. В целом права различных национальных меньшинств — украинцев, крымских татар — регулярно становятся темой для спекуляций на различных международных площадках», — уверен парламентарий. В то же время Ганжара напомнил в разговоре с RT, что для объединения и поддержки украинцев на территории Крыма созданы общественные организации, например, «Украинская община Крыма».

Так, глава этой общины Анастасия Гридчина заявила, что прежде, чем рассказывать «сказки» об «ужасной» жизни граждан Украины на полуострове, Пирс следует лично посетить регион и понять, что то, о чем она говорила, не соответствует действительности.

«Это все как в замечательной английской сказке «Алиса в Зазеркалье», когда очередной бармаглот рассказывает нам сказку. Пусть Пирс берет всю свою «королевскую рать» и все вместе приезжают в Крым искать крымчан, которые имеют только украинское гражданство», — посоветовала Гридчина в беседе с РИА «Новости».

Глава организации обратила внимание, что ситуация несколько иная. Благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощенном получении российского гражданства «с каждым днем все больше и больше» украинцев хотят стать россиянами, а «Украинская община в Крыму» помогает жителям пройти эту процедуру.

«Такое ощущение, что Пирс сама хочет получить российское гражданство, только не знает, как его попросить. Пусть обращается в «Украинскую общину». Возможно, мы помогли бы ей», — добавила собеседница агентства.

Ранее на заседании Совета Безопасности постпред Великобритании при ООН Карен Пирс выступила с заявлением, что у жителей Крыма с украинским гражданством нет доступа к базовым социальным услугам, в связи с чем они находятся в «ужасном» положении.

«Я хочу обратить внимание на конкретные регионы, где положение с международным гуманитарным правом отчаянное. Это Украина, так как украинские граждане Крыма лишены доступа к базовым услугам, поскольку не изменили свое гражданство», — уверена дипломат Великобритании. Кроме того, в своей речи она упомянула и Южный Судан, где, по ее словам, также нарушается гуманитарное право, и сказала, что в Сирии применяется «оружие массового уничтожения».

В ответ на это и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у Пирс неактуальные данные. «У вас, видимо, какая-то устаревшая информация или вас плохо подготовили. На территории нашей страны нет никакого вооруженного конфликта, следовательно, говорить о международном гуманитарном праве применительно к нашей стране неуместно», — обратил он внимание коллеги.

По поводу слов Пирс по Сирии Полянский отметил, что они не имеют отношения к теме заседания. «Хочу напомнить о тех многочисленных вопросах, которые мы задаем вам и вашим американским коллегам по поводу того, что происходит с соблюдением международного гуманитарного права в Заевфратье», — сказал российский представитель.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Большинство жителей региона проголосовали за это решение. Однако многие европейские государства и США не признали выбор крымчан легитимным. В то же время Украина до сих пор считает Крым своей, но временно «оккупированной» территорией.