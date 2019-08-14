«В марте будет суд»: Украина передала Нидерландам материалы по MH17

Украинская сторона направила Нидерландам материалы уголовного дела по крушению пассажирского лайнера Boeing 777 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сообщают «Украинские новости», публикуя ответ Службы безопасности Украины (СБУ) на соответствующий запрос.

«22 июля 2019 года материалы уголовного дела относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном статьями 599, 600 УПК Украины», — заявили в ведомстве.

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В конце июня 2019 года СБУ назвала четырех подозреваемых: российских граждан Игоря Стрелкова (Гиркина), Олега Пулатова и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко. Все вышеуказанные лица в 2014 году занимали важные посты в ополчении самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и руководили боевыми действиями против украинских силовиков.

Кроме того, в СБУ сообщили, что уголовное производство по факту крушения Boeing MH17 направят в суд, который начнется в Нидерландах «ориентировочно в марте» 2020 года.

В начале августа немецкий частный детектив Йозеф Реш заявил, что готов опубликовать собранные им сведения о причинах крушения малайзийского Boeing MH17.

По словам Реша, ранее Нидерланды, руководящие Совместной следственной группой, отказались принимать собранные им данные. Он подчеркнул, что опубликует имена лиц, несущих ответственность за крушение Boeing, а также покажет данные с американских спутников — если следствие откажется вновь одобрить его запрос.

Реш добавил, что среди собранных им сведений присутствуют сделанные спецслужбами аудиозаписи о воздушном движении от истребителей и пунктов Службы управления воздушным движением Украины, неотредактированные записи переговоров украинской армии и ополченцев ДНР и ЛНР.

Как сообщает ФАН, детектив также располагает аудиозаписями переговоров украинских спецслужб и военных о состоявшемся 17 июля полете военного самолета, который находился в непосредственной близости от Boeing 777, сбитого в районе города Торез в Донецкой области.

В середине июля Евросоюз обратился к РФ, призвав взять на себя ответственность за крушение малайзийского Boeing. Брюссель также одобрил уголовные дела, возбужденные Нидерландами в отношении четырех подозреваемых в причастности к обстрелу лайнера.

В разговоре с НСН заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что европейцы сделали это заявление в связи с годовщиной катастрофы.

«Сделано заявление просто потому, что наступила очередная годовщина, и ясности там ни у кого нет, что с этим делать, поэтому они решили отреагировать, просто перепечатав то, что говорили год назад. Если бы не годовщина, они об этом даже и не вспомнили бы. <...> Виновные же были назначены буквально в тот же самый день, до всех этих расследований», — убежден сенатор.

Он подчеркнул, что Россия продолжает сотрудничать со следствием по делу о крушении Boeing 777.

«По моим данным, Генеральная прокуратура получила в официальном порядке около восьми запросов, и подготовила на них развернутые ответы. Мы свои версии тоже высказываем, но не участвуем в этом следствии на равных. К нам сразу стали относиться как к подозреваемым или даже к виновным», — резюмировал Климов.

Авиакатастрофа произошла в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет Малайзийских авиалиний следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур.

Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были гражданами Нидерландов, среди них — несколько десятков детей.

Представители Совместной следственной группы утверждают, что самолет сбила российская ракета, доставленная из-под Курска. По данным Нидерландов, ракету якобы выпустили с территории, контролируемой ополченцами в Донбассе. В докладе отмечалось, что выстрел был произведен с поля неподалеку от города Первомайска.

Донецкие ополченцы опровергают подобные заявления и возлагают вину на украинских силовиков. Россия также отрицает причастность ее ракетных комплексов к инциденту — было заявлено, что ракета, которой был сбит самолет, находилась в распоряжении украинских военных.