«Ожидаю полной лояльности»: как Трамп бросает соратников

Бывший директор по коммуникациям Белого дома, финансист Энтони Скарамуччи заявил, что президент США Дональд Трамп «нападает на всех своих бывших сторонников».

Реклама

«Последние три года я полностью поддерживал президента. Недавно он сказал вещи, которые разделяют США недопустимым образом», — написал Скарамуччи в твиттере. По его словам, в конце концов «Трамп нападет на всю страну».

Такое заявление финансист сделал после того, как президент обрушился на него с критикой в соцсетях. По словам Трампа, Скарамуччи на различных телеканалах выступает как «эксперт по президенту США».

«Как и многие другие так называемые телевизионные эксперты, он очень мало обо мне знает», — написал Трамп в твиттере.

Он также добавил, что Скарамуччи зовут на телеканалы только из-за него. Трамп подчеркнул, что финансист проработал в Белом доме всего 11 дней, потому что не справился со своей работой.

Скандал в Белом доме

На самом деле Скарамуччи проработал в Белом доме даже меньше: он стал директором по коммуникациям 21 июля 2017 года, но был уволен уже 31 числа того же месяца. Финансист покинул свой пост спустя всего 10 дней из-за скандала.

Дело в том, что за столь малый срок Скарамуччи сумел перессорить половину работников администрации президента. В частности, из-за агрессивных выпадов с его стороны в отставку ушли пресс-секретарь Шон Спайсер и глава аппарата Райнс Прибус.

Однако финансист не только ссорился с сотрудниками Белого дома, но и плохо справлялся со своей работой. К примеру, он начал угрожать журналисту издания The New Yorker за статью о его встрече с Трампом, Скарамуччи требовал от репортера раскрыть источник своей информации и грозился натравить на него ФБР. После инцидента он обещал уволить всех работников пресс-службы Белого дома.

Скарамуччи покинул Белый дом после назначения генерала Джона Келли главой аппарата администрации президента. Увольнение финансиста стало одним из требований Келли. В свою очередь, Трамп пошел на встречу и отправил Скарамуччи в отставку.

Несмотря на увольнение, финансист не стал критиком Трампа и часто выступал в поддержку различных решений американского президента. Отношение Скарамуччи к главе страны изменилось лишь в 2019 году, тогда финансист начал выступать с критикой в его адрес. В частности, он утверждал, что следует не допустить победы Трампа на президентских выборах 2020 года.

Трамп, который, казалось бы, и не вспоминал о Скарамуччи с момента его ухода, отреагировал на такие заявления шквалом критики в соцсетях.

Президент США далеко не впервые использует подобную тактику против своих «бывших друзей». Нападки на экс-соратников стали своеобразной визитной карточкой Трампа.

Дело Коэна

Подобная история произошла с бывшим адвокатом президента Майклом Коэном. Юрист начал работать на Трампа еще в 2007 году, он принимал активное участие в президентской кампании 2016 года и остался адвокатом Трампа после его избрания президентом США. Их отношения испортились лишь в 2018 году, когда Коэна начал проверять спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Адвокат Трампа попал в оборот из-за расследования дела о якобы имевшем место «вмешательстве России» в американские выборы, которым занимался Мюллер. Изначально Трамп выказывал поддержку Коэну и всячески подбадривал своего юриста. Все изменилось после того, как Коэн начал давать показания против президента США. Юрист начал раскрывать конгрессу и Мюллеру информацию о сделках и поручениях Трампа, пытаясь таким образом избежать тюремного заключения. В частности, Коэн заявлял о планах Трампа по строительству небоскреба в России.

Президент США зеркально отреагировал на смену риторики Коэна: уволил адвоката и начал обвинять его во лжи. По мнению американского лидера, Коэн пытался скостить себе срок, делая заявления против него. Он также отмечал, что его экс-адвокат солгал конгрессу. И в этом Трамп оказался прав, в декабре прошлого года суд приговорил Коэна к трем годам тюремного заключения.

Юриста признали виновным в уклонении от уплаты налогов, нарушении закона о финансировании избирательной кампании и предоставлении ложной информации конгрессу США.

Несогласный госсекретарь

Если в случае Скарамуччи и Коэна действия Трампа можно расценивать как оборонительные, потому что президент просто отвечал на выпады своих бывших сторонников, то ситуация с экс-госсекретарем США Рексом Тиллерсоном была немного другой.

Тиллерсон возглавил Госдеп в феврале 2017 года, его кандидатуру Трамп предложил сам. Однако отношения госсекретаря и президента не заладились с самого начала. В частности, Тиллерсон был не согласен с мнением Трампа относительно ядерной сделки с Ираном, президент настаивал на том, что США должны покинуть Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе — госсекретарь выступал против такого шага. По итогу США вышли из соглашения спустя месяц после увольнения Тиллерсона, а именно 8 мая 2018 года.

Однако разногласия между Трампом и Тиллерсоном были связаны не только с Ираном: президент США систематически делал резонансные заявления без обсуждений с госсекретарем. Одним из таких объявлений стала подготовка к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трамп публично заявил о планах провести переговоры, а Тиллерсон сказал, что Белый дом не обсуждал с ним планы подобной встречи.

Одну из главных ролей в ухудшении отношений Тиллерсона и Трампа сыграла американская пресса. Госсекретарь никогда не критиковал президента публично, но СМИ удалось узнать, что за дверями Белого дома Тиллерсон называет Трампа «болваном». Несмотря на официальное опровержение, эта информация сильно повлияла на взаимодействие госсекретаря и президента.

Впоследствии Трамп и Тиллерсон продолжили делать разные заявления по одним и тем же темам. К примеру, после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте прошлого года — госсекретарь немедленно поддержал власти Великобритании, которые заявляли о «причастности Москвы» к инциденту. Однако президент изначально занял нейтральную позицию по этому вопросу и лишь спустя некоторое время поддержал Тиллерсона.

Итогом противостояния стало увольнение Тиллерсона, о котором президент 13 марта 2018 года сообщил в твиттере. По словам самого Тиллерсона, он узнал о своей отставке из прессы. То есть Трамп даже не уведомил госсекретаря о своем решении.

Покинув Госдеп, Тиллерсон впервые открыто высказался о своем отношении к политике Трампа. В частности, бывший госсекретарь заявил, что президент США не был подготовлен к встрече с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге, который состоялся в июле прошлого года. Трамп же назвал своего бывшего сторонника «тупым как бревно», он также добавил, что Тиллерсон никогда не подходил на должность госсекретаря.

Предатель в лице генпрокурора

Похожая ситуация произошла и с бывшим генпрокурором США Джеффом Сешнсом. Трамп сам предложил его кандидатуру, и феврале 2017 года он был утвержден на данный пост. Сешнс принимал участие в президентской кампании и был одним из самых верных сторонников Трампа.

Однако вскоре между генпрокурором и президентом возник конфликт. Причиной стало расследование «российского дела» под руководством Мюллера. Именно заместитель Сешнса Род Розенстайн назначил Мюллера спецпрокурором по делу о «вмешательстве России», которое в последствии Трамп окрестил «охотой на ведьм». Американский лидер изначально был против этого расследования. Негативная реакция президента была вполне ожидаемой, учитывая, что Мюллер пытался найти доказательства сговора Трампа с Россией во время предвыборной кампании 2016 года.

Несмотря на само дело, страшным ударом для Трампа стал самоотвод Сешнса от любых дел связанных с «вмешательством России», о своем решении он объявил в марте 2017 года. Трамп разочаровался в генпрокуроре и начал публично критиковать работу Сешнса и его решения, но тот стойко отвечал на выпады президента и отмечал успехи ведомства.

В свою очередь, американские СМИ регулярно сообщали о том, что президент желает отправить генпрокурора в отставку. В итоге Трамп решился на это лишь в ноябре 2018 года. При этом президент попросил генпрокурора самостоятельно написать заявление, но сделал это не лично, а через администрацию Белого дома.

После отставки Сешнса Трамп не раз критиковал бывшего генпрокурора за то, что он не закрыл расследование «российского дела». По мнению президента, его бывший соратник «поддержал сговор демократов».

Полная лояльность — главное требование Трампа

Это далеко не полный список сторонников президента, которые вызвали недовольства Трампа и были убраны с пути. Среди них также бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис, бывший главный юрист Белого дома Дональд Макган и экс-глава аппарата администрации президента Джон Келли.

Все эти политики когда-то были соратниками президента, про каждого из них Трамп говорил теплые слова. Однако в определенный момент они потеряли расположение американского лидера, ушли в отставку и получили лишь критику в свой адрес.

Наиболее ярко действия Трампа иллюстрирует его разговор с бывшем директором ФБР Джеймсом Коми. Он состоялся в феврале 2017 года на обеде в Белом доме, через неделю после инаугурации Трампа.

По словам Коми, во время мероприятия Трамп обратился к нему и потребовал «полной лояльности» к себе.

Однако тогдашний директор ФБР подобного не проявил. В начале мая того же года Трамп отправил Коми в отставку. В Белом доме отметили, что это произошло из-за «утраты доверия» президента к нему.