«Получал данные»: российского дипломата выдворили из Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника российского генконсульства во Львове персоной нон грата. В сообщении СБУ говорится, что дипломат уже покинул страну, передает «Интерфакс».

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В качестве причины в ведомстве указали, что российский представитель якобы получал данные от местного жителя, оказавшегося «руководителем одной из общественных организаций» Украины. Этот человек был, по информации сотрудников СБУ, завербован российскими спецслужбами пять лет назад.

«По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС (вооруженных сил) Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны», — говорится в заявлении службы.

По данным сотрудников спецслужбы, украинец передавал всю собранную информацию «российскому разведчику, который «работал» под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ».

При этом имя подозреваемого не называется, но в СБУ уточнили, что он является военным пенсионером. Мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело по части 1 статьи 111 («Государственная измена») УК Украины, материалы направлены в суд. Если его вина будет доказана, то украинцу может грозить до 15 лет лишения свободы.

Одним из самых громких дел по этой статье является обвинение руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского в госизмене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Журналист уже больше года находится за решеткой и недавно киевский суд продлил его арест до 19 сентября.

Его адвокат Андрей Доманский был несогласен с вынесенным решением и подал апелляцию. Однако киевский апелляционный суд перенес рассмотрение этого документа на 20 августа.

«Другие адвокаты, которые принимают участие в данном деле, не смогли прибыть вовремя на данное судебное заседание, поскольку они принимают участие в другом уголовном деле… Поэтому было подано ходатайство с учетом [интересов] нашего подзащитного Кирилла Вышинского, чтобы у него было минимум два защитника для обеспечения права на защиту», — объяснил перенос рассмотрения апелляции Доманский.

В июле было продолжено заседание по делу журналиста. Тогда суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до середины сентября. Следующее заседание по делу Вышинского назначено на 16 сентября.

Руководителя портала задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Ему предъявили обвинения в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

По словам Вышинского, его задержали из-за материала, который, как считает СБУ, «был размещен в интересах России и ее представителей с целью предоставления им помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а именно противодействия получению автокефалии украинской поместной церкви».

При этом журналист уверен, что его задержание было неправомерным, а сами обвинения он назвал ложью и манипуляцией, отметив, что за все время его работы на портале РИА «Новости Украина» у СБУ к нему не было никаких претензий и вопросов.

При этом к нему долгое время не допускали консульских работников, указывая на то, что он гражданин Украины, хотя у Вышинского двойное гражданство — он является также и гражданином России.

Во время одного из судебных заседаний журналист обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину, заявив, что откажется от украинского гражданства, передает РИА «Новости». При этом Путин считает эту ситуацию беспрецедентной. Президент также уверен, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность. В то же время МИД России неоднократно направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

В ОБСЕ неоднократно выступали за освобождение журналиста. Так, 19 июля, когда суд вынес решение о продлении ареста еще на два месяца, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал освободить Вышинского.

«Ужасно, что сегодня еще на два месяца продлили досудебное содержание под стражей на Украине журналиста Кирилла Вышинского. Я повторяю свой призыв к властям освободить его», — написал он в твиттере.