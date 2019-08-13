Праймериз в Аргентине: друг Трампа проигрывает левым

После разгромных для нынешнего лидера Аргентины Маурицио Макри воскресных праймериз национальная валюта страны — песо — потерял более 9% своей стоимости к доллару США, отмечает агентство Reuters со ссылкой на данные валютных торгов. Упали также и биржевые индексы: 12 августа ведущий индекс биржи Merval понизился на рекордные 37,93%. Этот показатель стал одним из худших в истории Аргентины.

Столь негативно экономика отреагировала на результаты воскресных праймериз, на которых коалиция Макри «Вместе за перемены» (Juntos por el cambio) получила 32,08%, в то время, как коалиция его противника — лидера оппозиционного альянса Альберто Фернандеса «Фронт для всех» (Frente de todos) получила 47,65% поддержки.

В Аргентине процедура предвыборных праймериз — предварительного голосования — является обязательной. Она была установлена в 2009 году, и ее цель — отсеять заведомо непроходных кандидатов, которые хотят участвовать в президентских выборах.

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Поддержать того или иного кандидата могут все граждане страны, имеющие право голоса. Желающему участвовать в предвыборной гонке необходимо набрать минимум 1,5%. Проигрыш на праймериз, как отмечают международные СМИ, создает проблемы для Макри, который хочет переизбраться на второй президентский срок в октябре этого года.





Макри против Перона и Эвиты

Экс-мэр Буэнос-Айреса и бывший президент футбольного клуба «Бока Хуниорс», где играл Диего Марадона, Макри пришел к власти в Аргентине в 2015 году. Перед президентскими выборами состояние политика оценивалось в $5,5 млн.

Макри — многолетний друг президента США Дональда Трампа: он даже некоторое время был его деловым партнером.

Взяв власть, Макри пообещал улучшить состояние экономики, которая находилась в тяжелом состоянии. Он также возобновил контакты страны с Международным валютным фондом, однако прогресса Макри добиться не удалось: инфляция сейчас составляет 54,7% (при 47,6% в конце 2018 года), а состояние экономики в стране остроумно называют «Макризисом».

Все это заставило жителей Аргентины проголосовать за противника Макри Альберто Фернандеса, который активно критикует экономическую политику нынешнего главы страны.

Фернандес — не новое лицо для избирателей. Он руководил кабинетом министров при президенте Аргентины Несторе Кушнере, а затем при его супруге — Кристине Фернандес Кушнер.

С помощью Фернандеса Кушнер вновь собирается вернуться в большую политику: в случае его победы на выборах ей достанется кресло вице-президента.

Фернандеса избиратели связывают с идеями перонизма, названных по имени покойного президента Аргентины Хуана Перона, который был известен политикой усиления роли государства в экономике, а также вниманием к социальной повестке. В мировой культуре также хорошо известно имя его супруги Эвиты Перон — заступницы бедняков. Ее в свое время в одноименном фильме сыграла американская певица Мадонна.

Как отмечает обозреватель журнала Forbes Августино Фонтевечиа, Фернандес представляет собой не классический тип политика-перониста, а скорее центриста, который прибегает к радикализму в борьбе за электорат. В качестве примера автор отмечает, что Фернандес называет Макри «лжецом» и заявляет, что не собирается с ним дебатировать.

После того, как результаты праймериз были объявлены, Фернандес дал понять, что он собирается в случае победы полностью пересмотреть политику Макри.

«Мы уверены, что Аргентина должна завершить эту страницу и начать другую. Я уверен, что сегодня аргентинцы начали писать другую историю», — заявил Фернандес.

Однако ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Дабагян считает, что, несмотря на поражение Макри на праймериз и «не блестящее экономическое положение» Аргентины, ситуацию драматизировать не стоит.

«Я считаю, что до выборов еще далеко, ситуация еще может выправиться. Итог будущей схватки еще не предрешен», — говорит эксперт.

Стоит отметить, что летом 2015 года на праймериз победил политик-левоцентрист Даниэль Сиоли — глава альянса «Фронт за победу». Он же выиграл у нынешнего президента Макри и первый тур президентских выборов, но во втором Макри одержал победу.

Возможная победа Фернандеса — позитивный фактор для России. При экс-президенте Кристине Фернандес Кушнер, которая может занять пост вице-президента, отношения Буэнос-Айреса с Москвой активно развивались. Сама Кушнер известна дружескими отношениями с российским президентом Владимиром Путиным.

При этом, по словам врио директора Института Латинской Америки, эксперта клуба «Валдай» Дмитрия Разумовского, Россия сумела наладить с Аргентиной прагматические отношения и после прихода к власти Макри. Эксперт напомнил, что нынешний президент в период избирательной кампании делал достаточно «недружественные заявления» в адрес России и многие считали, что отношения двух стран могут ухудшиться, однако этого не произошло.

Как отметил Разумовский, все российские проекты в атомной, газовой и транспортной сфере удалось сохранить и при Макри.

«Все удалось перевести на прагматичные рельсы, хотя у нас и нет такого политического стратегического сотрудничества как при Кушнер», — отметил он.

Возможная победа левого политика Фернандеса может способствовать появлению определенного баланса сил в Латинской Америке, ведь в соседней с Аргентиной Бразилии у власти находится правый президент Жаир Болсонару, которого его сторонники называют «бразильским Трампом».