«Украинцам не понравится»: чем опасна идеология Зеленского

На Украине государство может отказаться от своих социальных обязательств в виду выбранной партией президента Владимира Зеленского иедологии либертарианства, считает эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Golos.TV.

«Либертарианство — это, по сути, правый анархизм. Всякий, у кого есть деньги, может купить что угодно, все покупается и все продается, и при этом никаких социальных обязательств государство не несет», — убежден политолог.

Как сообщил Богатырев, он уже «слышал предложения» о полной отмене на Украине бесплатного образования — как высшего, так и среднего. Кроме того, эксперт рассказал о слухах на тему введения «платной страховой медицины» повсеместно.

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Политолог также считает, что такие инициативы соратников президента не понравятся украинцам, поэтому рейтинг Зеленского вскоре снизится, передает ФАН.

22 мая портал LB.ua сообщил, что партия «Слуга народа» выбрала в качестве идеологии либертарианство. Об этом рассказал представитель Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук.

«В основе идеологии нашей партии лежит идеология либертарианства. <...> Мы с этого начали формировать наши с [Зеленским] отношения — либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями», — подчеркнул он.

По словам Стефанчука, они борются за «новую модель отношений на Украине» и «открытую, ответственную и понятную политику». Кроме того, он подчеркнул важность диджитализации делопроизводства — по его словам, для эффективности работы государства проще дать «каждой бабушке по айфону», чем возиться с допотопными бумагами.

«Русская служба Би-би-си» вскоре после этого взяла интервью у члена Федерального совета Либертарианской партии России Михаила Светова, попросив прокомментировать «либертарианские» идеи Стефанчука.

По словам лидера русских либертарианцев, предлагаемая «Слугой народа» программа представляет собой «хороший либеральный текст», который, впрочем, мало имеет общего с либертарианством.

Кроме того, Светов выразил опасение насчет «диджитализации» — он убежден, что с помощью подобной риторики можно набирать политические очки, ничего эффективного при этом не делая.

Впервые либертарианство упоминается в философских трудах XVIII века, и основным принципом этой идеологии является повсеместная свобода. Либертарианство подразумевает как экономическую, так и личную свободу, ограничивая вмешательство государства в жизнь общества.

Расхожей стал один из лозунгов либертарианцев: «налоги — это грабеж». По их мнению, обязательные сборы денег с населения государством необходимо заменить добровольной системой финансирования. Также либертарианцы выступают против государственных дотаций в любой форме, таможенных пошлин и всеобщей воинской повинности.

Президенту Украины и его соратникам придется решать множество проблем в экономике и общественных отношениях. Уже не раз украинская экономика признавалась одной из слабейших в Европе. Кроме того, ключевой для страны проблемой остается война на Донбассе, заявил лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков, передает НСН.

Разумков отметил, что для возвращения «временно оккупированных территорий» необходим комплекс мер: дипломатия, санкционное давление на Россию, решение вопросов внутренней политики — борьба с коррупцией, информационная политика, развитие инфраструктуры и грамотная социальная политика.

11 августа экс-депутат Верховной рады Александр Онищенко, покинувший Украину в 2016 году, призвал президента Владимира Зеленского «придерживаться нейтралитета» в отношениях между Россией и США. По мнению бывшего парламентария, украинский лидер должен быть «за Украину» и делать все для процветания своей страны. Он также убежден, что улучшение отношений как с Россией, так и с западными державами позволит Киеву выправить экономическое положение в стране.