«Полиция и китайская гопота»: протесты захлестнули Гонконг

Протестующие заняли аэропорт Гонконга, в связи с чем 12 августа были отменены все рейсы. Спустя сутки руководство приняло решение возобновить полеты, тем не менее уже более 300 самолетов не смогли вылететь или приземлиться. Терминалы все еще заняты протестующими против политики официального Пекина.

Митингующие обвиняют власти КНР в наступлении на автономию Гонконга, которая существует по принципу «одна страна — две системы».

Акция протеста в аэропорту Гонконга началась еше 9 августа. Изначально демонстрация стартовала в зале прилета, но потом распространилась на весь главный терминал. Организаторы обещали, что мероприятие продлится в течение трех дней.

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Аэропорт, который выполняет более 200 рейсов в сутки в различные точки планеты, дает Гонконгу 5% ВВП. Приостановка его работы наносит экономике административного района КНР ущерб в десятки миллионов долларов.

Демонстрации оказывают крайне негативный эффект на экономическую ситуацию в Гонконге. Существенно упал туризм, убытки терпят рестораны и кафе. По словам главы местной администрации Кэрри Лам, влияние беспорядков на экономику можно сравнить с ударом цунами. «Если сравнивать с кризисными явлениями, с которыми мы сталкивались ранее, такие как во время эпидемии атипичной пневмонии, боюсь, что сейчас ситуация серьезнее», — заявила Лам.

Гонконг почти не выдан

Массовые протесты в Гонконге не утихают уже пятый месяц. Своего пика они достигли в начале июля, когда на улицы города вышло около 1 миллиона человек.

Тогда демонстранты силой захватили здание местного законодательного совета. Протестующие смогли прорваться в здание после длительного штурма и ожесточенных столкновений с полицией. При этом участники акций лишь устроили погром, а после покинули помещения парламента.

Первоначально причиной для акций стала попытка властей города провести через парламент закон об экстрадиции. Он подразумевал возможность выдачи жителей города, совершивших преступление, центральным властям КНР. Инициативу активно поддерживал Пекин. В настоящее время такого соглашения у Гонконга с КНР нет.

Несмотря на демонстрации сотен тысяч человек, власти Гонконга изначально не хотели отказываться от своей идеи. Лам была одной из тех, кто настаивал на скорейшем принятии законопроекта, однако она отложила его под давлением протестующих.

Принятие закона заблокировали, однако протестующие — в основном молодые люди — расходиться не собираются. К тому же, им не понравилось, что Лам не проявила к ним должного уважения — не вышла к ним, а сделала обращение в своем кабинете.

Жители региона очень трепетно относятся к своей независимости и не желают ее терять. Активисты устраивают сидячие забастовки на железнодорожных вокзалах и станциях метро, блокируют работу общественного транспорта и блокируют дороги в городе.

За это время полиция применяла разные меры для разгона демонстрантов, в том числе слезоточивый газ и водометы.

Разгоном демонстраций занимаются местные полицейские, но гнев протестующих направлен в сторону властей КНР: «Полиция и китайская гопота правят Гонконгом. Они бьют граждан повсюду и пытаются угрожать людям. Когда китайские гопники нападают на граждан, полицейских там нет <…> Позор правительству», — написал в своем твиттере один из участников протестов.

Протестующие также выдвигают экономические лозунги и требуют улучшения социальной ситуации в стране. Хотя Гонконг с его роскошными небоскребами ассоциируется у многих с богатством и процветанием, здесь оно не для всех. Согласно последним данным переписи населения, 10% самых богатых домохозяйств зарабатывают почти в 44 раза больше 10% самых бедных.

Американский след в протестах

Между тем, в Пекине происходящие в Гонконге события связывают с внешним вмешательством. Поводом для подозрений стала недавняя встреча чиновников Госдепа с представителями протестующих. Речь шла о сотруднике политического отдела консульства США Джулии Эадех, которая, действительно, встречалась с лидерами протеста в одной из гостиниц Гонконга.

После этого МИД КНР обвинил США в прямой причастности к протестам в Гонконге. «Мы постоянно убеждались в том, что среди агрессивно настроенных участников протестов было немало американских лиц, и даже промелькнул флаг США», — заявила официальный представитель ведомства Хуа Чуньин.

По ее словам, Пекин не потерпит иностранного вмешательства в дела государства. Она также добавила, что США стоит «прекратить играть с огнем».

Правда, с огнем играет и Китай. После встречи американского чиновника с протестующими китайские власти через подконтрольные СМИ обнародовали личные данные дипломата, а также фотографии ее детей.

Руководитель пресс-службы ведомства Морган Ортэгус обвинила Пекин в организации утечки личных данных сотрудников Госдепа. «Так бы поступил бандитский режим. Так бы не вела себя ответственная страна. Обнародование персональных данных американских дипломатов совершенно неприемлемо», — сказала Ортэгус.

Стоит отметить, что противостояние двух стран на фоне протестов в Гонконге обострилось после того, как ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп. «Я думаю, что большинство людей хотят демократии. К сожалению, некоторые правительства не хотят демократии», — заявил Трамп, который подчеркивал, что ему очень грустно наблюдать за ситуацией в Гонконге.

Ранее президент США воздерживался от подобной критики и даже говорил, что власти КНР действуют чрезвычайно ответственно в нынешней ситуации в Гонконге. Он также хвалил председателя КНР Си Цзиньпина за взвешенные действия в отношении протестующих.

Не исключено, что власти США могут использовать ситуацию в Гонконге в свою пользу, учитывая состояние отношений между КНР и США, которые находятся в состоянии торговой войны, и конца ей пока не видно.

В КНР это понимают и, несмотря на то что протесты в одном из крупнейших экономических хабов причиняют Китаю головную боль, Пекин воздерживается от применения силы. Военнослужащие Народной армии КНР в Гонконге находятся в казармах и в разгоне протестующих участия не принимают. По мнению обозревателя телеканала CNBC Джима Крамера, события в Гонконге сегодня — даже большая проблема для КНР, чем торговые войны с США: «Они беспокоятся о Гонконге больше, чем они беспокоятся о торговле. Все из-за того, что Гонконг на виду у Европы».

В Европе протестам выражают поддержку, аналогичное мнение высказали представители Канады и Японии. Российское ТВ освещает их в нейтральном ключе, такую же позицию занимает и Кремль. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация в Гонконге является внутренним делом Китая. «Безусловно, мы не собираемся в это вмешиваться», — подчеркнул Песков.