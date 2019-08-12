Днепр наш: Крым ждет переговоров с Киевом по поставке воды

В Крыму намерены попросить федеральные власти обратиться к Киеву с предложением пустить на север полуострова воду с реки Днепр, которая берет свое начало в Смоленской области, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

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«Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ», — приводит ТАСС заявление чиновника, сделанное на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в республике.

Месяцем ранее советник президента Украины Даниил Гетманцев высказался против запрета на поставку пресной воды в Крым.

«Я считаю, что, отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями», — пояснил политик.

В Крыму положительно оценили высказывание советника Зеленского.

«Крым оставили без воды — это понятно, но они же нанесли непоправимый урон своим территориям

— Херсонской области, где и сейчас страдают от отсутствия воды больше, чем в Крыму. Но в любом случае эти здравые мысли, которые начали посещать украинских чиновников, говорят о том, что там что-то меняется, что они уже начинают трезветь, это уже хорошо», — пояснил заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс.

Ранее бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин назвал проблему водоснабжения рычагом давления страны на российские власти.

«В среднесрочной перспективе это уничтожает промышленный потенциал региона и заставляет Россию нести огромные убытки, или переходить к другим формам освоения этих местностей», — пояснил свою позицию Бабин.

Он заявил, что Украина может возобновить поставку воды, но в обмен на два города.

«К примеру, у нас есть территория Северного Крыма, это два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сейчас больше всего страдают от отсутствия воды, потому что предприятия скоро будут закрываться, водные горизонты пустые, и оттуда люди будут ехать в первую очередь», — заключил бывший представитель главы государства.

В июне нынешнего года бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко пояснял, что водная блокада Крыма, а именно — Северо-Крымского канала, со стороны киевских властей создала на самой Украине угрозу экологической катастрофы. По его словам, вода начала затапливать село Раденск Херсонской области – и это только начало.

«Самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа — это засаливание плодородной земли,

вторая — обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, села утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды», — указал политик.

По его словам, вина в происходящем полностью лежит как на местных, так и на республиканских властях, передает ФАН.

«Дренажная система и Северо-Крымский канал строился не для тупых и не для блокады. А для увеличения пахотных земель, лесных угодий, и для развития сельского хозяйства, выращивания плодовых, ягодных культур — земледелия. Сегодня из-за действий чиновников, нацистских батальонов и их командиров, наподобие [Рефата] Чубарова, [Ленура] Ислямова, [Мустафы] Джемилева», — пояснил бывший парламентарий.

Он добавил, что до 2014 года дренажная система и насосы работали и выкачивали лишнюю воду. Сейчас же – даже если отремонтировать насосы — воде все равно будет некуда уходить, так как Северо-Крымский канал заблокирован, передает НСН.

«Если так и дальше будет продолжаться, то мы в скором будущем увидим самые опасные болезни: кишечные, чума, холера. Уже сегодня надо подниматься, заставить срочно открыть Северо-Крымский канал, восстановить работы всех насосных станций, дренажной системы», — призвал политик.

До 2014 года Украина поставляла Крыму до 85% необходимой воды через Северо-Крымский канал.

После вхождения Крыма в состав России подачу воды по каналу полностью прекратили.

В августе прошлого года председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Министерству природы сформировать рабочую группу для разрешения проблемы водообеспечения Крыма.

На данный момент запасы воды на полуострове пополняют из хранилищ естественного стока и подземных источников. По словам экологов, такой метод добычи привел к засолению почвы. Власти Крыма регулярного призывают население экономить воду.

При этом вице-спикер госсовета Республики Крым Константин Бахарев в фейсбуке заявил, что в 2020 году полуостров не будет ни от кого зависеть в плане водоснабжения.

«Магистральный водопровод сейчас тянут с материковой России. В этом проекте будет задействован и Северо-Крымский канал. Полностью закрыть вопрос водоснабжения Республики мы планируем в 2020 году», — пояснил политик.