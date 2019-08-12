Забросали яйцами: Порошенко атаковали после допроса

Бывший президент Украины Петр Порошенко ответил на вопросы следователей Государственного бюро расследований (ГБР) по делу о покупке телеканала «Прямой». После того, как политик покинул здание ГБР, неизвестные забросали его яйцами. Под «обстрел», в том числе, попали журналисты и полицейские.

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Атаковать экс-президента могли его противники, которые устроили митинг у ГБР. Однако с утра около здания ведомства проходило сразу две акции — одна из них была в поддержку Порошенко.

До инцидента экс-президент успел ответить на несколько вопросов журналистов. В частности, Порошенко заявил, что обсуждал со следователями только один вопрос.

«Это была позиция по защите свободы слова. Вопрос касался только «Прямого» канала. И мы защитим свободу слова», — сказал экс-президент.

В то же время журналисты спросили Порошенко про его детей, которые выступили в поддержку своего отца у здания ГБР в числе его сторонников. Однако Порошенко их усилий не заметил, отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что не видел своих детей. «Я их не видел, но я приветствую их действия», — подчеркнул Порошенко.

По словам директора госбюро Романа Трубы, следующий допрос экс-президента может пройти с применением полиграфа.

«Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно — все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год»,

— написал Труба в телеграме.

Он также добавил, что Порошенко дал показания в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке «Прямого».

Порошенко отвечал на вопросы сотрудников ГБР в течение двух часов, подчеркнул Труба.

Однако заявления Порошенко и Трубы расходятся с комментариями адвоката экс-президента Игоря Голованя. По словам юриста, бывший украинский лидер дал показания по еще одному уголовному делу — речь идет о продаже завода «Кузница на Рыбальском».

«Мы перевыполнили план, поскольку там были еще вопросы о «Кузнице на Рыбальском». Мы принесли дополнительные ответы, поскольку иногда надо что-то вспомнить, иногда проверить, и мы сегодня принесли еще по этому делу наши ответы и допросились дополнительно», — заявил Головань.

По его словам, по делу о покупке телеканала Порошенко «вообще не было о чем разговаривать». «Порошенко, насколько мог, дал исчерпывающие ответы, устроят ли они следователя, мы увидим», — подчеркнул адвокат экс-президента.

Уголовные дела о покупке телеканала «Прямой» и продаже завода «Кузница на Рыбальском», в которых фигурирует Порошенко, связаны с юристом, бывшим заместителем главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андреем Портновым — оба расследования были начаты после его обращения.

Портнов подозревает, что покупка телеканала и продажа завода были фиктивными сделками. С их помощью Порошенко якобы «отмыл деньги», уклонился от уплаты налогов и незаконно завладел «Прямым».

В свою очередь, юристы экс-президента последовательно опровергают все обвинения бывшего главы администрации Януковича. По их мнению, действия Портнова являются местью.

На Украине экс-президент фигурирует в 13 уголовных делах. В частности, бывшего лидера страны подозревают в узурпации власти, легализации преступных доходов и коррупции. В настоящее время в каждом деле экс-президент фигурирует в качестве свидетеля, пока следствие не предъявило никаких обвинений Порошенко.

Сам бывший лидер Украины не раз заявлял, что против него не возбуждали уголовных дел. «Против Петра Порошенко не открыто ни одного уголовного дела. Я подчеркиваю, что не существует ни одного факта о том, что якобы Петр Порошенко нарушил закон», — отметил Порошенко в интервью «Украинской правде».