«Расширяться не собирается»: почему Украину могут не взять в ЕС

Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.

Реклама

«Расширяться на восток Евросоюз не собирается, и в Киеве должны это понимать. Не могу себе ни при каких обстоятельствах на сегодняшний день представить, что такая страна, как Украина, может стать членом Европейского союза или НАТО», — указал аналитик.

По его словам, в Европе не хотят создавать себе дополнительные проблемы с другими странами, не входящими в европейские объединения.

«Если Украина становится членом НАТО, то это значит, что Запад идет на жесточайший конфликт с Россией. Может встать на грани войны. Пока Украина находится в таком нереформированном состоянии, в котором находится, ЕС ее тоже принимать не будет», — подчеркнул эксперт.

Впрочем, специалист добавил, что для у Зеленского есть шанс войти в историю Украины с хорошей стороны — для этого Киеву нужно забыть о русофобии, повернуться в сторону Москвы и добиться мира в Донбассе.

«Условия, при которых это возможно, давно обозначены в Минских договоренностях», — резюмировал политолог.

Неделей ранее бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию «Новое время» выразила мнение, что

Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.

«Я думаю, что сейчас это не представляется возможным. И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус. Думаю, сейчас будет сложно даже достичь консенсуса относительно получения Плана действий по членству в НАТО», — пояснила экс-госсекретарь.

В то же время, она отметила, что Украина могла бы приблизиться к альянсу даже без формального соглашения. Этому может поспособствовать комиссия Украина-НАТО, уточнила Райс.

Бывший дипломат посоветовала в рамках этой организации расширить работу НАТО по подготовке военных и военно-гражданских отношений в демократических обществах, передает НСН.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также ранее говорил, что для вступления в альянс Украине необходимо достигнуть ряда критериев, но на их реализацию уйдет большое количество времени. Многие эксперты сходятся в том, что Киев не сможет претендовать на членство в военном блоке в ближайшие 20 лет.

Стоит отметить, что первым пунктом партии Зеленского «Слуга народа», победившей на недавних парламентских выборах, стоит задача принять законы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Кроме того,

сторонники Зеленского обещают разработать Национальную стратегию, в результате которой качество жизни украинцев будут сопоставимо «со среднеевропейским уровнем доходов».

Занявшая второе место «Оппозиционная платформа — За жизнь» считает приоритетом прекращение гражданской войны на востоке страны. Об этом сопредседатель партии Виктор Медведчук говорил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге на этой неделе.

Если украинские власти хотят прекратить вону, то «Киев должен начать прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками», посоветовал Путин.

Занявшая третье место партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко выступает за усиление связей с Евросоюзом. Назван даже конкретный срок вступления Украины в ЕС — 2023 год.

«Будущее Украины — только в НАТО и ЕС», — считает Порошенко.

Соответственно эта партия предлагает готовить стран к вступлению в энергетический рынок ЕС, адаптацию к стандартам Шенгенской зоны, передает ФАН.

В прошлом месяце в Киеве завершился саммит Украина — ЕС под председательством Владимира Зеленского, а также глав Европейского совета и Европейской комиссии Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера.

В состав европейской делегации также вошли Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

В рамках саммита было подписано пять экономических документов.

Сумма финансирования по всем соглашениям составляет €127 млн.

Эти деньги, как подчеркивается, должны быть использованы для борьбы с коррупцией, а также пойти на поддержку гражданского общества, культуры, востока Украины и децентрализации.

В целом в рамках саммита участники говорили о санкциях против России, минских соглашениях, задержанных ФСБ РФ украинских моряках в Керченском заливе, и куда меньше – о возможности членства Украины в ЕС.