Приехал на «Урале»: Путин посетил байк-шоу «Ночных волков»

Российский президент Владимир Путин поздравил байкерский клуб «Ночные волки» с 10-летием проведения байк-шоу в Крыму. На мероприятие глава государства прибыл на мотоцикле «Урал» в сопровождении лидера клуба Александра «Хирурга» Залдостанова, передает ТАСС.

Президент поздравил организацию с юбилеем, поднявшись на сцену: «Очень рад всех вас видеть, очень приятно, что вы продолжаете эту традицию, начатую 10 лет назад. Поздравляю вас с 10-летием и желаю вам самого доброго».

При этом он отметил, что байкеры выбрали удачное место для проведения своего шоу. Также российский глава подчеркнул, что и сама идея проведения подобного мероприятия полезна.

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«Хочу сказать, что это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоциклов и всех, кто с сердцем и душой относится к нашей родине. У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского человека, связанная с нашей замечательной героической историей», — обратил внимание Путин.

Он добавил, что ему очень приятно, что «такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России».

Глава байкерского клуба, в свою очередь, заявил, что 10 лет, если судить по историческим меркам, — не так уж много. В то же время Залдостанов поблагодарил Владимира Путина за оказываемую байкерам поддержку. «Я вам очень благодарен, и имейте ввиду, что все мы — это ваше воинство», — приводит ТАСС его слова.

В честь праздника члены клуба «Ночные волки» подарили президенту России фильм «Русский реактор», который они сняли на крымском полуострове во время одного из предыдущих байк-шоу. Это видео, как сказал лидер байк-клуба, «Ночные волки» посвятили Владимиру Путину.

Залдостанов напомнил главе государства его слова о том, что байкеры обосновались «в чистом поле». «Сейчас смотрите — чистое поле превращается в такой Disneyland», — обратил внимание Хирург.

Он также рассказал про своего польского друга Питера Марчека, который однажды побывал в Крыму. «Он, когда сюда приехал в первый раз, говорит: «Хирург, ты здесь построил «Disneyland против русофобии». Так европейцы обозвали наше место, которое полюбилось севастопольцам, полюбилось всей России», — указал лидер «Ночных волков».

Вместе с презентуемым фильмом Залдостанов вручил Путину также байкерский головной убор — вязаную шапочку. Глава государства поблагодарил за подарки и прием. На прощание он пожал руки собравшимся у сцены мотоциклистам и обменялся дружеским объятием с их лидером.

В субботу 10 августа на горе Гасфорта под Севастополем проходит международной байк-шоу. Кульминацией мероприятия станет «Тень Вавилона». Организаторы пообещали удивить участников трюковыми постановками, огнедышащими гигантскими декорациями, спецэффектами, выступлениями известных артистов. В частности, президент мотоклуба «Ночные Волки» сообщал о том, что в праздновании юбилея примет участие певец Григорий Лепс, который побывал 5 августа на репетиции.

«Вчера Григорий Лепс побывал на репетиции байк-шоу 2019 «Тень Вавилона» и подписал афиши для угадавших его песни. Он вместе с музыкантами будет выезжать на зрителей во время представления», — написал Александр Залдостанов в своем инстаграме 6 августа.

В этом году на байк-шоу прибыла рекордная группа европейских байкеров, сообщил РИА «Новости» лидер «Ночных волков».

«На байк-шоу прибыла колонна мотоциклистов из европейских стран. Такой большой колонны, как в этом году, я не припомню. Знаково, что колонна европейцев ехала вместе с колонной Донбасса. Символично, что европейцы, прежде чем ехать в Крым, побывали на Донбассе. В колонне несколько сотен мотоциклистов», — заявил Хирург.

Залдостанов отметил, что очень рад, что байкеры приехали, несмотря на большое расстояние. «В колонне очень много байкеров из Германии, Сербии, Болгарии, Словакии, Чехии. Балканские страны практически все присутствуют. Люди в майках с нашим президентом, с сердцем, на котором изображены Россия и Германия. Кроме того, ожидается приезд ребят из Финляндии и даже из Австралии», — отметил Залдастанов, вспомнив также свое удивление длине колонны прибывших гостей.