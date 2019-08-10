«Зеленский навязал»: глава турецкой партии о словах Эрдогана о Крыме

Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским

Глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма российским регионом были спровоцированы его украинским коллегой Владимиром Зеленским, а на самом деле турецкий лидер так не считает. Он добавил, Москва является одним из важнейших геополитических партнеров Анкары.

Москва является одним из важнейших геополитических партнеров Анкары, заявил глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек. Он также напомнил: депутат крымского парламента Владислав Ганжара уверен в том, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает Крым российским регионом, несмотря на недавние заявления на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«В нашей стратегической позиции Россия является одним из ведущих торговых партнеров. Россия — одна из стран, с помощью которой мы обеспечиваем нашу энергетическую безопасность. У нас общие проблемы с Россией по всем направлениям безопасности и экономики», — добавил Перинчек.

Слова же Эрдогана о непризнании Крыма российским турецкий политик назвал искусственно созданной провокацией украинской стороны, приводит его слова турецкое издание Aydinlik.

«Украина определила повестку дня, и это было отражено на пресс-конференции. Эрдоган подчеркнул, что не признает присоединение Крыма к России. Зеленский навязал позицию Турции. Это была обычная провокация», — подчеркнул Перинчек.

Ранее представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов пояснял, что педалирование Эрдоганом темы крымско-татарского народа на встрече с Зеленским в президентском дворце в Анкаре является спекуляцией.

«Крымско-татарский народ является народом РФ, именно Россия осуществляет их защиту. Поэтому турецкая сторона должна иметь в виду, что именно крымские татары Турции являются нашими в этом смысле подопечными, а не наш, российский, крымско-татарский народ является подопечным Турции», — указал чиновник.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди указала на то, что

Эрдоган пошел на поводу у Запада, искусственно создающего скандальный ореол вокруг «лже-лидеров крымско-татарского народа.

«При этом крымским татарам в этой большой «политической игре» отводилась роль инструмента для решения определенных политических и экономических интересов иностранных держав, которым на деле были безразличны интересы крымчан, буквально «обложенных» всеми мыслимыми и немыслимыми мировыми санкциями», — подчеркнула сенатор.

Глава крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров попенял турецкому лидеру на незнание ситуации на полуострове, передает ФАН.

«Эрдогану, прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма», — сказал Умеров.

Он детализировал, что такие заявления Анкары идут вразрез с налаживанием сотрудничества России и Турции, а также игнорируют демократические принципы, на основе которых крымчане – в том числе и татарское землячество – проголосовали за вхождение в состав РФ.

Летом прошлого года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в ходе ужина с украинским коллегой Павлом Климкиным, что Анкара «не будет признавать аннексию Крыма». Турецкий дипломат добавил, что страны Запада «начали забывать о Крыме», и если «что-то случится с Украиной», то ответственность будет лежать на них.

Турция последовательно поддерживает Украину в вопросе принадлежности Крыма, а крымских татар — в вопросе самоопределения. Эрдоган осенью 2017 года выражал готовность Анкары поддержать территориальную целостность Украины, но при этом турецкая сторона воздержалась от введения санкций против России.

В прошлом году

заместитель председателя правительства Италии Маттео Сальвини назвал произошедший на Украине в 2014 году «евромайдан» оплаченной из-за рубежа «псевдореволюцией».

Кроме того, референдум в Крыму, по итогам которого полуостров вошел в состав России, он назвал легальным, передает НСН.

«Сравните референдум с фейковой революцией на Украине, которая по своей сути была псевдореволюцией, спонсируемой другими странами», — отметил итальянский политик.

Сальвини также выразил несогласие с утверждением ряда западных стране о якобы «фейковости» крымского референдума, в ходе которого, как напомнил Сальвини, 90% жителей региона проголосовали за вхождение полуострова в состав России.

Кроме того, в интервью он выступил за снятие санкций Запада с России, поскольку, как указал вице-премьер, ограничительные меры «оказались бесполезными и <...> нанесли ущерб итальянскому экспорту».