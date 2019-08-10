«Зеленский навязал»: глава турецкой партии о словах Эрдогана о Крыме

Москва является одним из важнейших геополитических партнеров Анкары, заявил глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек. Он также напомнил: депутат крымского парламента Владислав Ганжара уверен в том, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает Крым российским регионом, несмотря на недавние заявления на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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«В нашей стратегической позиции Россия является одним из ведущих торговых партнеров. Россия — одна из стран, с помощью которой мы обеспечиваем нашу энергетическую безопасность. У нас общие проблемы с Россией по всем направлениям безопасности и экономики», — добавил Перинчек.

Слова же Эрдогана о непризнании Крыма российским турецкий политик назвал искусственно созданной провокацией украинской стороны, приводит его слова турецкое издание Aydinlik.

«Украина определила повестку дня, и это было отражено на пресс-конференции. Эрдоган подчеркнул, что не признает присоединение Крыма к России. Зеленский навязал позицию Турции. Это была обычная провокация», — подчеркнул Перинчек.

Ранее представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов пояснял, что педалирование Эрдоганом темы крымско-татарского народа на встрече с Зеленским в президентском дворце в Анкаре является спекуляцией.

«Крымско-татарский народ является народом РФ, именно Россия осуществляет их защиту. Поэтому турецкая сторона должна иметь в виду, что именно крымские татары Турции являются нашими в этом смысле подопечными, а не наш, российский, крымско-татарский народ является подопечным Турции», — указал чиновник.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди указала на то, что

Эрдоган пошел на поводу у Запада, искусственно создающего скандальный ореол вокруг «лже-лидеров крымско-татарского народа.

«При этом крымским татарам в этой большой «политической игре» отводилась роль инструмента для решения определенных политических и экономических интересов иностранных держав, которым на деле были безразличны интересы крымчан, буквально «обложенных» всеми мыслимыми и немыслимыми мировыми санкциями», — подчеркнула сенатор.

Глава крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров попенял турецкому лидеру на незнание ситуации на полуострове, передает ФАН.

«Эрдогану, прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма», — сказал Умеров.

Он детализировал, что такие заявления Анкары идут вразрез с налаживанием сотрудничества России и Турции, а также игнорируют демократические принципы, на основе которых крымчане – в том числе и татарское землячество – проголосовали за вхождение в состав РФ.

Летом прошлого года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в ходе ужина с украинским коллегой Павлом Климкиным, что Анкара «не будет признавать аннексию Крыма». Турецкий дипломат добавил, что страны Запада «начали забывать о Крыме», и если «что-то случится с Украиной», то ответственность будет лежать на них.

Турция последовательно поддерживает Украину в вопросе принадлежности Крыма, а крымских татар — в вопросе самоопределения. Эрдоган осенью 2017 года выражал готовность Анкары поддержать территориальную целостность Украины, но при этом турецкая сторона воздержалась от введения санкций против России.

В прошлом году

заместитель председателя правительства Италии Маттео Сальвини назвал произошедший на Украине в 2014 году «евромайдан» оплаченной из-за рубежа «псевдореволюцией».

Кроме того, референдум в Крыму, по итогам которого полуостров вошел в состав России, он назвал легальным, передает НСН.

«Сравните референдум с фейковой революцией на Украине, которая по своей сути была псевдореволюцией, спонсируемой другими странами», — отметил итальянский политик.

Сальвини также выразил несогласие с утверждением ряда западных стране о якобы «фейковости» крымского референдума, в ходе которого, как напомнил Сальвини, 90% жителей региона проголосовали за вхождение полуострова в состав России.

Кроме того, в интервью он выступил за снятие санкций Запада с России, поскольку, как указал вице-премьер, ограничительные меры «оказались бесполезными и <...> нанесли ущерб итальянскому экспорту».