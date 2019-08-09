«Отличная новость»: почему Украина пропустила самолет в Москву

Украинские диспетчеры разрешили российскому самолету авиакомпании «Глобус» осуществить перелет над территорией Украины, несмотря на запрет. Об этом сообщается в фейсбуке госпредприятия обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух».

Реклама

«Пилот воздушного судна российской авиакомпании «Глобус» Boeing-738 REG-VQBMG, выполняя рейс GLP636 из города Бари (Италия) в город Москву (Россия), в связи с обходом активной грозовой деятельности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что инцидент произошел 7 августа, российский самолет находился в воздушном пространстве Украины в течении 26 минут.

Украинские диспетчеры действовали в рамках стандартов Международной организации гражданской авиации (ICAO) и на основе решения совета по безопасности полетов государственной авиационной службы Украины от 2 декабря 2015 года, подчеркнули в «Украэрорухе».

В России положительно отреагировали на допуск российского самолета в воздушное пространство Украины. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, это отличная новость.

«Отличная новость! Спасибо!» — написала Захарова в фейсбуке.

С мнение Захаровой также согласны и эксперты. По словам политического аналитика Павла Шипилина, действия Киева можно рассматривать как «жест доброй воли».

«В данном конкретном случае решение украинских диспетчеров можно воспринимать и как такой «жест доброй воли», который показывает, что в характере отношений двух стран что-то может начать меняться в лучшую сторону», — заявил Шипилин в эфире Sputnik.

Однако украинские радикалы могут использовать данное события в качестве повода для «истерии и нагнетания страстей», подчеркнул аналитик.

Прямое авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в конце октября 2015 года. Киев запретил полеты над территории страны для крупнейших российских авиакомпаний. Им также запретили использовать воздушное пространство Украины для транзитных полетов. Данные меры на Украине объяснили «защитой от агрессивных действий» Москвы. В ответ на действия украинской стороны Россия ввела зеркальный запрет для авиакомпаний Украины.

Ситуация с авиасообщением между двумя странами ухудшилась в апреле 2019 года, тогда власти Украины ужесточили запрет и ввели ограничение в отношении чартерных рейсов из России. Исключением стали только те рейсы, которые необходимы для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и Красного креста.

Москва в ответ на меры Киева предложила возобновить все рейсы на Украину. С подобным предложением в апреле выступили в Росавиации.

«Предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме», — заявили в ведомстве.

Снятие ограничений и возобновление авиасообщения отвечает интересам граждан России и Украины, подчеркнули в Росавиации.

Позднее ведомство не раз сообщало о готовности к переговорам с Украиной. В частности, данную позицию в конце июля подтвердил глава Росавиации Александр Нерадько.

«Мы всегда были готовы, и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам», — сказал Нерадько.

При этом необходимость возобновления авиасообщения между Россией и Украиной отмечают не только в Москве. Так, в июле на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась соответствующая петиция.

Автор обращения Виктория Темченко попросила украинского лидера снять запрет на авиасообщение с Россией.

«Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями», — говорится в тексте петиции.

Тем не менее, обращении пока набрало лишь тысячу подписей, чтобы документ приняли на рассмотрение, подписи под ним должны оставить не менее 25 тысяч человек.

Несмотря на предложение Москвы и призывы к Зеленскому, Украина пока не стремится к началу переговоров.