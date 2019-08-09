Рэп, голуби и «Игра престолов»: необычные хобби мировых лидеров

Король-пилот

close Принц Оранский Виллем-Александр за штурвалом симулятора американского шаттла в центре NASA в... Принц Оранский Виллем-Александр за штурвалом симулятора американского шаттла в центре NASA в Калифорнии, 1999 год Ben Margot/AP

Говоря об интересных увлечениях политиков, нельзя не упомянуть короля Нидерландов Виллема-Александра. Взойдя на престол в 2013 году, он стал первым монархом-мужчиной королевства за 123 года.

Реклама

Виллем-Александр с детства увлекался самолетами и в итоге обучился летному делу. В настоящее время он регулярно пилотирует королевский реактивный самолет. Однако в 2017 году стало известно, что

король также тайно пилотирует на чартерных рейсах авиакомпании KLM Cityhopper. Виллем-Александр присутствует на борту в качестве второго пилота.

Сам король не раз говорил, что ему нравится приветствовать пассажиров на борту от имени капитана воздушного судна. Он также шутил, что второй пилот не должен называть свое имя. При этом в 2018 году Виллем-Александр прошел специальные летные курсы и теперь может пилотировать самолеты Boeing 737.

Одним из хобби монарха также является бег, до своей коронации он семь раз подряд участвовал в Нью-Йоркском марафоне. Виллем-Александр также занимается бегом на коньках. Король даже принимал участие в нидерландском конькобежном ультрамарафоне под названием «Тур одиннадцати городов», дистанция гонки составляет около 200 км.

Гольф, борьба и картины с собственным лицом

close Президент США Дональд Трамп на поле для гольфа Президент США Дональд Трамп на поле для гольфа Peter Morrison/AP

Американский лидер Дональд Трамп, который как раз в субботу уходит в 10-дневный отпуск и сможет насладиться личным временем, — ярый поклонник гольфа. Президент США настолько увлечен данным видом спорта, что даже установил симулятор для игры в гольф в Белом доме.

Трамп владеет несколькими гольф-клубами и любит участвовать в соревнованиях. Американский лидер использует игру в том числе для обсуждения различных вопросов с другими мировыми лидерами.

Однако из-за своего хобби Трамп уже попадал в скандал. Так, в январе стало известно, что в гольф-клубе президента США работали нелегальные мигранты. Дело в том, что Трамп часто делает резкие заявления о нелегалах и выступает за ужесточение миграционных законов США. Подобную информацию начали активно использовать противники американского лидера.

Президент США также увлекается смешанными единоборствами, Трампу нравится посещать бои.

Американский лидер является фанатом российского бойца в тяжелом весе Федора Емельяненко — он не пропустил ни одного боя россиянина на территории США.

Среди необычных увлечений американского лидера — коллекционирование картин. При этом Трамп собирает работы, на которых изображен он сам в каком-нибудь героическом или просто позитивном облике. К примеру, в Белом доме висит картина «Клуб республиканцев», на ней Трамп изображен вместе с Рональдом Рейганом, Ричардом Никсоном, Джорджем Бушем и другими президентами-республиканцами.

В то же время президент США очень любит фильмы, особенно в них сниматься. До того, как стать лидером США, Трамп сыграл несколько эпизодических ролей в кино. В частности, он снялся в фильме «Один дома 2». Трамп также поучаствовал во множестве ТВ-шоу и даже вел программу «Кандидат».

Президент-видеоблогер

close Президент Украины Владимир Зеленский в спортзале с коллегами Президент Украины Владимир Зеленский в спортзале с коллегами @zelenskiy_official/instagram.com

Между тем новый президент Украины Владимир Зеленский превратил свое хобби в профессию. Он увлекся комедией еще в студенческие годы, в итоге написание шуток и стало его работой. Зеленский вел различные юмористические передачи и продюсировал ряд проектов вплоть до своей президентской кампании. Однако теперь у президента Украины другие увлечения.

Одним из них является спорт, Зеленский ведет активный образ жизни и любит посещать спортзал. В 2018 году он даже завел видеоблог на сервисе YouTube, в нем он рассказывал и показывал, как правильно выполнять определенные упражнения. Зеленский не прекратил тренировки и после того, как стал президентом. Лидер Украины часто делится в инстаграме, как проходят его занятия.

Сам же Зеленский говорил, что его главным хобби является выступление на сцене.

Он также отмечал, что его основным занятием до президентского кресла была работа продюсера. В числе прочих увлечений Зеленский также называл кино. По словам президента Украины, у него дома солидная коллекция фильмов.

Болливуд и автобусы из коробок Бориса Джонсона

close Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время велопрогулки Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время велопрогулки Peter Nicholls/Reuters

В то же время у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона есть сразу несколько необычных увлечений. В частности, политик очень любит индийское кино, а именно Джонсону нравятся фильмы киноиндустрии индийского города Мумбаи, во всем мире она известна под названием Болливуд. Также премьер с увлечением изучает латынь и древнегреческий язык.

При этом вся Великобритания знает, что Джонсон очень любит кататься на велосипеде. Политик предпочитает данный транспорт для поездок на работу и отдыха. Прокатные велосипеды появились в Лондоне, именно когда Джонсон был мэром города. Горожане даже прозвали их «велосипеды Бориса».

Одним из интересных увлечений Джонсона является создание моделей «даблдекеров» — популярных в Великобритании двухэтажных автобусов. По словам премьера, он делает маленькие автобусы с помощью коробок из-под вина.

«Это коробки для двух бутылок вина, с перегородкой. Я делаю из них автобусы. Я помещаю в него пассажиров — я рисую пассажиров, которые счастливы, что едут в прекрасном автобусе», — заявлял Джонсон.

Он также говорил, что создание моделей «даблдекеров» помогает ему расслабиться.

Канцлер с любовью к футболу и картошке

close Канцлер Германии Ангела Меркель на футбольном матче Канцлер Германии Ангела Меркель на футбольном матче Gero Breloer/AP

Канцлер Германии Ангела Меркель управляет страной уже 14 лет, а ее главным увлечением является садоводство. По словам Меркель, она любит ухаживать за своим садом и выращивать картофель.

Также политик занимается кулинарией и любит самостоятельно готовить для своих гостей. При этом в арсенале Меркель даже есть ряд фирменных блюд, рецепт которых она не раскрывает. Канцлер не раз говорила, что ее любимым блюдом является куриный суп с лапшой.

Меркель очень любит смотреть футбол, политик является ярой фанаткой национальной сборной.

В одном из интервью она даже намекала, что мечтает поужинать с бывшем тренером сборной Испании по футболу Висентом дель Боске.

Также канцлеру ФРГ нравится путешествовать, за свою политическую карьеру она побывала во множестве стран. По ее словам, она мечтает посетить Скалистые горы в Северной Америке и прокатиться по Транссибирской магистрали в России.

Хоккей и целый зоопарк Лукашенко

close Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время сбора урожая картофеля на своем участке Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время сбора урожая картофеля на своем участке Андрей Стасевич/БелТа/ТАСС

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко, как и канцлер Германии, любит выращивать картошку. Посадку и сбор овоща можно назвать визитной карточкой президента. Однако это далеко не единственное увлечение белорусского лидера. Например, Лукашенко очень любит хоккей.

Президент Белоруссии выходит на лед в футболке с номером один и играет на позиции крайнего нападающего. При этом обычно в противостоянии побеждает именно его команда.

Среди необычных хобби белорусского лидера увлечение животными. По словам Лукашенко, он держит у себя дома страусов, индоуток, гусей, кур, кроликов, коров, лошадей, трех кошек и четырех собак.

«Я любитель животных, потому что я вырос среди животных», — заявлял Лукашенко.

Лошади, голуби, собаки и тяжелый рок Елизаветы II

close Королева Елизавета II во время конной прогулки Королева Елизавета II во время конной прогулки Dan Chung/Reuters

Однако королева Великобритании Елизавета II может дать фору Лукашенко в любви к братьям нашим меньшим. В частности, британская королева увлекается разведением лошадей. При этом Елизавета II до сих пор иногда позволяет себе на них прогуливаться, несмотря на свой возраст.

В то же время королева любит спортивных голубей — у нее их более 200. В королевской семье разведение почтовых голубей является давней традицией, и Елизавета II продолжает ей следовать. И даже состоит в Королевской ассоциации спортивных голубей.

Также Елизавета II занимается разведением собак, она даже создала новую породу под названием «дорги».

Новый вид получился в результате скрещивания таксы с ее любимыми корги.

Одним из необычных увлечений королевы является музыка — Елизавета II предпочитает слушать тяжелый рок. Любимый исполнитель — Оззи Осборн, вокалист группы Black Sabbath.

Вечеринки вместо ядерных ракет

close Лидер КНДР Ким Чен Ын с женой Ли Соль Чжу и американским баскетболистом Деннисом Родманом на... Лидер КНДР Ким Чен Ын с женой Ли Соль Чжу и американским баскетболистом Деннисом Родманом на баскетбольном матче в Пхеньяне KCNA KCNA/Reuters

Между тем лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с детства увлекается западной поп-культурой, несмотря на противостояние с США. Среди видов спорта глава КНДР предпочитает баскетбол — звезда НБА Деннис Родман довольно часто посещает Пхеньян по приглашению Ким Чен Ына.

Кроме того, свободное время лидер КНДР предпочитает проводить за просмотром голливудских блокбастеров — особенно с участием Мэла Гибсона.

Одним из интересных хобби Ким Чен Ына являются шикарные вечеринки. По словам Родмана, северокорейский лидер устраивает различные мероприятия на своем личном острове.

«Там как на Гавайях или Ибице, только с той разницей, что это все только для Ким Чен Ына», — заявлял Родман после визита в КНДР.

Си Цзиньпин и его любовь к «Игре престолов»

close Председатель КНР Си Цзиньпин Председатель КНР Си Цзиньпин Pedro Nunes/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин, как и Ким Чен Ын, увлекается американским кинематографом. Глава Китая также любит голливудские фильмы, больше всего ему нравятся «Крестный отец» и «Спасти рядового Райана».

Си Цзиньпин весьма сдержанно рассказывает о своих хобби, но с его слов известно, что он также очень любит читать русских классиков. В частности, Льва Толстова и Федора Достоевского.

Однако в апреле глава Китая также выдал в себе поклонника сериала «Игра престолов». Во время одного из заседаний Си Цзиньпин упомянул «войны Семи королевств Вестероса», тем самым сделав отсылку к сериалу. При этом в Китае «Игра престолов» вышла в урезанном виде из-за сцен насилия.

Рэп, автоспорт и книги лидера Туркмении

close Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (справа) принимает премьер-министра РФ Дмитрия... Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (справа) принимает премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Ашхабаде Екатерина Штукина/ТАСС

С президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым по количеству увлечений может посоревноваться только королева Великобритании. Лидер республики читает, ездит верхом, занимается спортом, играет на различных музыкальных инструментах, сочиняет стихи.

Одним из главных хобби Бердымухамедова является автоспорт, он несколько раз становился победителем различных соревнований в Туркмении. Автомобиль, на котором Бердымухамедов победил в одном из соревнований, разместили в национальном музее спорта.

Со страстью президент Туркмении пишет песни: за последние 10 лет он уже выпустил восемь синглов. Свои композиции Бердымухамедов предпочитает исполнять сам. В апреле он вместе со своим внуком зачитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный). Композиция была написана лидером страны в честь праздника туркменского коня.

При этом Бердымухамедов также пишет книги: президент Туркмении выпустил более 40 произведений на различные темы. Среди них книги о конях, травах и коврах.

Министр-диджей

close Вице-премьер Италии Маттео Сальвини Вице-премьер Италии Маттео Сальвини Кадр из видео Il Pagante/Facebook.com/Reuters

Не только Бердымухамедов может похвастаться игрой на различных инструментах. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини — большой поклонник музыки. В августе политик приехал на музыкальный фестиваль в итальянской провинции Равенна. Сальвини встал за диджейский пульт и сыграл несколько сетов.

Вице-премьер увлекается не только музыкой. По его словам, он обожает телевикторины. Он также отмечал, что это хобби было его главной страстью в детстве.