Палки против гранат: как идет штурм резиденции Атамбаева

Силовики начали третий штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на штаб бывшего лидера страны.

«Около 200 сотрудников милиции опять пошли на штурм, они используют светошумовые гранаты. Сторонники [Атамбаева] дают им отпор, их около четырех сотен — оружия у них нет, только камни и палки», — заявил собеседник агентства. Сам Атамбаев, как отметили в его штабе, остается в своей резиденции в окружении охраны и сторонников.

Первые попытки штурма спецслужбы Киргизии провели накануне вечером. Экс-президента подозревают в коррупции, ранее парламент лишил его неприкосновенности. Целью силовиков было задержание экс-президента страны в его резиденции, которая находится в 20 км от Бишкека. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В ответ на это сторонники Атамбаева, а также и он сам открыли огонь.

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При этом сам экс-президент отрицает наличие у его сторонников оружия. «У моих сторонников не было даже рогатки, это все врут по телевизору. Я стрелял, когда ребята пошли на третий этаж. Старался не попадать в ребят», — рассказал Атамбаев.

В результате штурма 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб, шестерых бойцов спецназа сторонники бывшего киргизского лидера взяли в заложники, позже их передали властям. При этом задержать Атамбаева не удалось.

В связи с событиями, произошедшими в среду, 7 августа, статус экс-главы Киргизии Алмазбека Атамбаева сменится со свидетеля на обвиняемого в совершении тяжкого преступления во время событий в селе Кой-Таш, в результате которого его сторонники оказали сопротивление бойцам спецназа. Об этом заявил действующий президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков, передает ТАСС.

По словам главы государства, Атамбаев нарушил закон, когда оказал активное сопротивление сотрудникам спецслужб, в результате которого погиб силовик. «Возбуждено уголовное дело, все виновники вчерашнего события будут наказаны», — пообещал глава страны.

Между тем, генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по статьям «Массовые беспорядки» и «Хулиганство».

В то же время председатель государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что жалеет, что не разрешил своим сотрудникам открывать огонь на поражение во время попытки задержания бывшего главы республики.

«Здесь никто не ожидал, что Атамбаев начнет стрелять в практически безоружных парней. Честно говоря, я жалею, что не разрешил открыть огонь на поражение», — приводит его слова «Sputnik Киргизия».

Тем временем, в России считают, что киргизские события являются сугубо внутренним делом самой республики.

«Наше посольство в Киргизии уже прокомментировало, я видела с утра эти комментарии. Они сказали, что это событие, безусловно, мы рассматриваем как внутреннее дело страны. Также посольство выпустило рекомендацию россиянам избегать района проведения спецоперации, если она продолжится», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Она добавила, что более глубокая оценка будет дана позже.

Кроме того, Захарова выразила надежду на то, что все стороны конфликтной ситуации проявят здравомыслие в сложившейся ситуации. «Я хотела бы пожелать, может быть, немного отойдя от своей ипостаси официального представителя, просто как человек, у которого есть друзья и знакомые в Киргизии... здравомыслия и ответственности», — обратила внимание российский дипломат.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 годы. При этом ранее действующий президент республики Жээнбеков считался креатурой прежнего лидера. Передача власти в 2017 году прошла мирно, однако уже к весне 2018 года между старыми и новыми политическими элитами страны стал очевиден раскол: стороны стали обвинять друг друга в злоупотреблении полномочиями. Многие представители команды Атамбаева оказались под следствием. Самого экс-президента обвиняют в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, земельных махинациях, узурпации власти и освобождении по подложным медицинским документам криминального авторитета Азиза Батукаева.