«Старался не попадать»: Атамбаев рассказал, как стрелял по военным

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что стрелял по бойцам спецназа, которые накануне попытались взять штурмом его дом в селе Кой-Таш Чуйской области.

«У моих сторонников не было даже рогатки, это все врут по телевизору. Я стрелял, когда ребята пошли на третий этаж. Старался не попадать в ребят», — цитирует слова Атамбаева РИА «Новости».

Он также добавил, что готов содействовать освобождению силовиков, которые была захвачены его сторонниками. Атамбаев подчеркнул, что в настоящее время спецназовцы находятся в его доме, они под охраной.

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При этом сторонники бывшего президента Киргизии сняли на видео поврежденные в ходе столкновений покои Алмазбека Атамбаева. На кадрах, появившихся в Сети, видно, что стены повреждены, на них следы крови. С окон срезаны решетки.

В то же время на резонансное заявление экс-президента об использовании оружия против силовиков отреагировал преемник Атамбаева Сооронбай Жээнбеков. По словам президента Киргизии, своими действиями бывший лидер страны грубо нарушил конституцию.

«Долг государства — обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами», — добавил Жээнбеков.

С таким заявлением президент Киргизии выступил в ходе заседания Совета безопасности, передает ТАСС. Он также отметил «необходимость исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в Киргизии».

Совет безопасности Киргизии должен принять безотлагательные меры, подчеркнул Жээнбеков. Однако он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Сотрудники спецподразделения госкомитета национальной безопасности Киргизии начали штурм резиденции Атамбаева вечером, 7 августа. Силовики попытались задержать бывшего президента страны, но им помешали его сторонники. Бойцы спецназа дважды попытались захватить дом экс-лидера Киргизии. Однако оба штурма ни к чему не привели.

В ходе последней спецоперации силовиков сторонникам бывшего президента удалось не только отстоять дом Атамбаева, но и захватить нескольких заложников. В плен попали шесть бойцов спецназа. При этом захваченные силовики получили различные травмы при штурме резиденции экс-президента.

Сторонники Атамбаева выдвинули ряд условий для освобождения спецназовцев. Главным из них является снятие «глушилок» около резиденции, передает РИА «Новости».

«Вернуть связь и интернет в Кой-Таш, а также вывести отсюда всех силовиков», — отметил представитель штаба экс-президента.

В то же время сторонники Атамбаева разрешили сотрудникам скорой помощи осмотреть спецназовцев, которые содержатся на территории резиденции экс-лидера Киргизии. Врачи диагностировали у силовиков различные травмы: у двоих пулевые ранения, у остальных — ушибы, рваные и резаные раны.

При этом в госкомитете национальной безопасности Киргизии заявили, что захваченные в плен спецназовцы были избиты с особой жестокостью.

Сторонники Атамбаева использовали женщин и детей как живой щит во время штурма его резиденции, подчеркнули в ведомстве.

Между тем в результате двух штурмов резиденции Атамбаева пострадали не только задержанные спецназовцы. По данным минздрава Киргизии, в ходе столкновений с силовиками различные травмы получили 52 человека.

Формальным поводом для штурма резиденции Атамбаева стало дело об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент проходит по нему как свидетель, но отказался приходить на допрос уже три раза. Атамбаев заявил, что не собирается «брать в руки» повестки следователей. Однако бывший лидер Киргизии согласился ответить на вопросы правоохранителей в письменной форме. В итоге было принято решение о задержании Атамбаева.

Атамбаев занимал пост президент Киргизии с 2011 по 2017 год. Его преемником стал Сооронбай Жээнбеков, который был премьером при Атамбаеве. Изначально политики были соратниками, однако их отношения постепенно испортились.

В итоге Атамбаев столкнулся с обвинениями со стороны парламента Киргизии. Депутаты направили в прокуратуру список обвинений в адрес Атамбаева в июне. Бывшего президента Киргизии, в частности, обвинили в возможной причастности к коррупции, освобождению Батукаева. В конце июня Атамбаев был лишен неприкосновенности. При этом бывшему президенту может грозить пожизненное заключение, если суд признает его виновным.

Сам Атамбаев уже заявил, что все эти обвинения «абсурдны». Он также утверждает, что чист перед народом Киргизии. Экс-президент подчеркнул, что готов ответить за все свои решения.