Стрельба у резиденции: спецназ пришел за Атамбаевым. LIVE

Между тем в пресс-службе Кремля заявили, что президент России Владимир Путин проинформировали о ситуации вокруг Атамбаева. «Президент проинформирован о ситуации, складывающейся в Киргизии вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева», — цитирует сообщение Кремля РИА «Новости».

В пресс-службе также добавили, что Путин следит за развитием ситуации.