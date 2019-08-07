Стрельба у резиденции: спецназ пришел за Атамбаевым. LIVE

Сам Атамбаев ранее заявлял, что он подвергается политическому преследованию со стороны нынешнего руководства Киргизии. Все обвинения в свой адрес экс-президент называл «чушью».
В штабе Атамбаева заявили, что экс-президент продолжает сопротивляться бойцам спецназа.
«Спецназ смог пройти на территорию резиденции Атамбаева и приблизиться к дому, где находится экс-президент», — цитирует слова представителя штаба ТАСС.
Он также добавил, что сторонники Атамбаева возводят баррикады из спиленных деревьев, чтобы не дать возможности вывезти экс-президента.
В резиденции Атамбаева произошел пожар. По данным Sputnik, горит около 20% территории около дома бывшего президента Киргизии.
Между тем в пресс-службе Кремля заявили, что президент России Владимир Путин проинформировали о ситуации вокруг Атамбаева. «Президент проинформирован о ситуации, складывающейся в Киргизии вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева», — цитирует сообщение Кремля РИА «Новости».
В пресс-службе также добавили, что Путин следит за развитием ситуации.
На территории резиденции Атамбаева вновь началась стрельба, передает портал 24.kg. По его данным, силовики не смогли захватить дом экс-президента с первого раза.
В то же время президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал разрешить ситуацию с Атамбаевым в рамках закона.
«События, происходящие в последнее время вокруг Атамбаева, в том числе вызов его на допрос в качестве свидетеля — это закономерные явления. В правовом государстве надо действовать исключительно в рамках законодательства», — добавил Жээнбеков.
В конце июня Атамбаев был лишен неприкосновенности. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру список обвинений в адрес Атамбаева, который был подготовлен комиссией депутатов. Парламентарии подозревают, что бывший президент может быть причастен к незаконной трансформации земель, коррупции и ряду других преступлений.
Сторонники Атамбаева начали врываться на территорию дома. По данным Sputnik, к соседнему населенному пункту прибывают сотрудники милиции.
Поводом для задержания Атамбаева стало то, что он трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-лидер Киргизии проигнорировал все повестки и согласился дать показания только в письменном виде.
Сторонники Атамбаева утверждают, что силовикам якобы не удалось задержать бывшего президента. Как отмечает портал 24.kg, Атамбаев все еще может быть в своем доме.
На трассе у дома Атамбаева лежат горящие покрышки, брошенный автомобиль, камни. По данным Sputnik, неизвестные также свалили дерево на дорогу.
К дому Атамбаева выехали восемь машин скорой помощи. Врачи готовы принимать пострадавших при штурме резиденции бывшего лидера Киргизии.
В то же время подобная ситуация не редкость для Киргизии. Первый президент страны Аскар Акаев был вынужден покинуть страну после «революции тюльпанов» в 2005 году.
Местные жители ломают камеры наблюдения, которые установлены вокруг дома Атамбаева, передает Sputnik. Люди намерены штурмовать резиденцию бывшего лидера Киргизии.
Силовики задержали Атамбаева, передает РИА «Новости». Адвокат экс-президента Сергей Слесарев заявил, что пока не знает, где находится его клиент.
Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 года. Нынешний глава страны Сооронбай Жээнбеков, который был премьер-министром при его власти, стал фактически его преемником, но после между ними возник конфликт.
Операция по задержанию Атамбаева проводится силами специального назначения Госкомитета национальной безопасности Киргизии, отмечается в пресс-релизе ведомства.
Спецназ взрывает светошумовые гранаты и не дает сторонникам бывшего президента прорваться в его дом, передает телеканал «Апрель». Силовики обстреливают людей резиновыми пулями.
В соцсетях появилась информация, что рядом с резиденцией Атамбаева, которая находится в селе Кой-Таш, заблокирована сотовая связь. Однако некоторые пользователи фейсбука ведут трансляцию с места событий.
Киргизский телеканал «Апрель» утверждает, что около дома Атамбаева присутствует более 300 его сторонников. По предварительным данным, бывший президент Киргизии присутствовал на территории своей резиденции в момент начала операции спецназа.
Источники радиостанции утверждают, что у дома Атамбаева трасса перекрыта с двух сторон на 1-2 километра. В настоящее время к резиденции экс-президента также направляется следственно-оперативная группа сотрудников МВД Киргизии.
На территории участка бывшего президента началась стрельба. В результате столкновений с сотрудниками силовых ведомств, по данным Sputnik. Киргизия, пострадали более 10 человек. По предварительной информации, раненые являются сторонниками Атамбаева.
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня в Киргизии спецназ прибыл в дом бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. По данным местных СМИ, силовики намерены задержать экс-лидера Киргизии. На родине в отношении Атамбаева идет следствие, бывшего президента подозревают в коррупции.
«Газета.Ru» будет следить за происходящим в режиме онлайн.