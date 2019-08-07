Королева и лейбористы: кто может сместить Бориса Джонсона

Борис Джонсон занимает пост премьер-министра меньше месяца, а британская пресса уже обсуждает возможные способы его отставки. Как сообщает The Times, старший помощник премьера Доминик Каммингс якобы рассказал своим подчиненным, что Джонсон готов проигнорировать вотум недоверия Палаты общин.

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Депутаты вернутся с каникул в сентябре, и вероятность того, что они инициируют отставку премьеру, достаточно высока — готовность Джонсона покинуть ЕС 31 октября без сделки вызывает серьезную обеспокоенность в Палате общин. Помимо того, что Британия столкнется с экономическими последствиями, «жесткий» Brexit может также привести к росту сепаратизма в Шотландии и Северной Ирландии.

Жители этих регионов в 2016 году проголосовали против выхода из ЕС, а Brexit ценой политического и экономического кризиса им вовсе не нужен. После того, как Борис Джонсон занял пост премьера, в Шотландии окрепли националистические настроения.

Результаты исследования лорда Майкла Эшкрофта свидетельствуют: 52% опрошенных считают, что Шотландия должна стать независимой страной. Первый министр страны Никола Стерджен уже обещала, что шотландский парламент продолжит обсуждать пути к независимости, когда вернется из отпуска, учитывая новые обстоятельства, вызванные Brexit.

В связи с этим часть депутатов Палаты общин ищет способы помешать Джонсону вывести Британию из ЕС без сделки. А самый верный путь — отправить его в отставку.

Вотум недоверия

Палата общин должна вынести премьер-министру вотум недоверия для его отставки — это лишь первый шаг. После этого — в течение 14 дней — должно быть сформировано альтернативное правительство, которое смогло бы заручиться поддержкой большинства депутатов. Если же такое правительство сформировать не удастся, то парламент распускается и объявляются новые выборы.

Однако дату досрочных всеобщих выборов назначает именно премьер-министр.

Палата общин заработает лишь в сентябре, для организации вотума недоверия противникам Джонсона потребуется некоторое время, после чего две недели уйдет на попытки сформировать новое правительство. При реализации подобного варианта Борис Джонсон, с высокой долей вероятности, назначит всеобщие выборы на ноябрь, когда Британия уже автоматически выйдет из Евросоюза без сделки.

Формирование альтернативного правительства

Впрочем, существует также возможность, что в течение 14 дней будет сформировано новое правительство. Несомненно, такой шанс постарается не упустить лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

К слову, он уже заявил, что его партия готовится к масштабной схватке с Джонсоном. По его словам, лейбористы пойдут на все, лишь бы предотвратить Brexit без сделки.

«Мы сделаем все, чтобы положить конец бездействию, включая вотум недоверия в соответствующее очень раннее время, — заявил он. — Премьер-министр, похоже, пытается без промедления проскользнуть через парламент и проскользнуть мимо британского народа. Извините, так не работает, это неприемлемо. Мы сделаем все возможное, чтобы заблокировать это».

По словам Корбина, вотум недоверия будет вынесен в тот момент, когда лейбористская партия сможет одержать победу.

«Вотум недоверия будет в тот момент, когда мы сможем его выиграть и когда мы сможем убедиться, что этому правительству не будет позволено вывести эту страну из Евросоюза без каких-либо сделок», — подчеркнул Корбин.

Однако лидеру лейбористов будет крайне сложно получить поддержку консерваторов, которые занимают большинство мест в парламенте. В то же время тори постепенно теряют позиции.

Ранее Консервативная партия потеряла одно место в парламенте после проигрыша на довыборах в палату общин в Уэльсе и таким образом сократила свое большинство до одного человека.

Некоторые политологи считают, что противники «жесткого» Brexit могут попытаться создать «правительство национального единства», сформированное межпартийным большинством. К слову, за всю историю такие правительства создавались, в основном, во времена кризисов или войн, как, например, в период Великой депрессии и Второй мировой войны. В США Национальное правительство было сформировано во время Гражданской войны.

Впрочем, нижняя палата сегодня крайне разобщена. Среди депутатов нет единогласия даже относительно того, нужно ли вообще выходить из ЕС. Соответственно, найти в британском парламенте такую фигуру, которая смогла бы объединить враждующие фракции, будет непросто.

Не стоит также забывать, что сам Джонсон после вынесения вотума недоверия все равно может попытаться сформировать альтернативное правительство и заручиться поддержкой большинства.

Однако, как сообщил The Times, даже при удачном формировании альтернативного правительства Борис Джонсон намерен сохранить свой пост. В таком случае вмешаться в ситуацию придется самой королеве.

Джонсон может отказаться от отставки

Дело в том, что в Британии должность премьер-министра определяется не законами, а конституционными обычаями. В случае вынесения вотума недоверия Борис Джонсон останется премьер-министром до тех пор, пока не уйдет в отставку. Если же он откажется покидать пост, игнорируя конституционные обычаи, то уволить его может королева Великобритании Елизавета II. Это будет первое вмешательство британского монарха с 1834 года.

Подобными действиями Джонсон спровоцирует полномасштабный конституционный кризис. Реализация такого сценария поставит королеву в центр политического противостояния, что вряд ли доставит ей удовольствие.

Как рассказал Politico британский историк Роберт Лейси, королева уверена, что конституционная монархия должна быть выше политических передряг.

«У Ее Величества есть опытная и очень высококвалифицированная команда юридических и конституционных советников, которые помогут ей в таких вопросах, — добавил Лейси. — Поэтому этот вопрос не следует рассматривать с точки зрения принятия королевой личного решения, за исключением того факта, что ее личная склонность — не вмешиваться».

Отказ Джонсона покинуть свой пост после вынесения вотума недоверия стал бы для Букингемского дворца крайне нежелательным сценарием.

Экс-министр иностранных дел Малкольм Рифкинд считает, что Джонсон вряд ли пойдет на подобный шаг.

«Если премьер-министр отказывается уважать обычные последствия потери доверия и если он попытается помешать как парламенту, так и электорату окончательно решить дело, он создаст самый серьезный конституционный кризис, поскольку действия Карла I привели к гражданской войне», — сказал Рифкинд The Times.

Бывший генеральный прокурор Доминик Грив тоже считает, что игнорировать вотум недоверия было бы глупо.

«Утверждать, что после вотума недоверия он просто отбросит его и забаррикадируется на Даунинг-стрит... Просто захватывает дух, глупо, инфантильно, и это не сработает», — уверен Грив.