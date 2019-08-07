«Мы все свидетели кризиса»: Тука призвал сменить мировой порядок

Замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что глобальное сообщество нуждается в построении нового миропорядка для выхода из кризиса. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.

«Сейчас мы все являемся свидетелями глобального кризиса. Во-первых, он заключается в постоянном пренебрежении достигнутыми договоренностями различными государствами», — заявил чиновник.

Он отметил, что сложившиеся после Второй Мировой войны механизмы международного взаимодействия «устарели». Тука также полагает, что «полностью разрушена» мировая система безопасности.

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«И вот в этой всей «каше» нужно выстраивать новый международный порядок. Ведь то, что работало раньше, — сейчас не функционирует. Это касается не только Украины: взять ту же самую Сирию, тот же самый Иран», — отметил замминистра.

В качестве примера он также привел продолжающийся конфликт в Донбассе. Наконец, Тука усомнился, что работа ООН и Совета Безопасности при организации эффективна.

Тука неоднократно делал громкие заявления по поводу внутриукраинского конфликта и ухудшения отношений с Россией. В октябре 2018 года он заявил, передает НСН, что для примирения двух стран необходимо обоюдное решение.

«Я надеюсь, что отношения между государствами возобладают на партнерской основе», — заявил Тука, подчеркнув, что никогда не считал россиян и украинцев «братскими народами».

14 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир на юго-востоке страны является главной задачей его политики. «Для меня это самая главная цель — остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», — приводит слова украинского лидера его пресс-служба. Он отметил, что Украина активизировала переговорный процесс в рамках минского процесса, двигаясь, таким образом, к мирному решению конфликта в Донбассе.

Военные действия на востоке Украины начались в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве и перехода Крыма под юрисдикцию России. В ответ на захват пророссийскими активистами административных зданий в регионе, украинские власти объявили о начале «антитеррористической операции». За пять лет войны более полутора миллионов человек бежали из Донбасса в Россию и другие страны Европы, погибло около 13 тыс. человек.

Несмотря на многочисленные призывы к диалогу и мирному урегулированию, военное насилие остановить так и не удается. 21 июня министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы (ВСУ) не прекратят обстрелы Донецка и других населенных пунктов неподконтрольных Киеву территорий.

«Мы на огонь противника ответ давали, даем и будем давать», — подчеркнул Полторак.

Украина не готова к прямым переговорам с жителями самопровозглашенных республик, считает Зеленский, хотя это является одним из обязательных пунктов минских соглашений, которые подписал Киев. Это мнение глава страны выразил после встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Владимир Зеленский уверен, что достичь мирного урегулирования конфликта можно только политико-дипломатическим путем, то есть посредством «перезапуска» работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе.

Сам замминистра по делам оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявлял еще два года назад, что у Киева нет юридических доказательств присутствия армии России в Донбассе. «Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — подчеркнул чиновник.

Более того, в середине февраля 2019 года глава Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) Эртурул Апакан официально объявил, что российские войска не являются стороной конфликта между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, передает ФАН.