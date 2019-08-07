Разговор об оружии: Трамп едет в Эль-Пасо после стрельбы

Президент США Дональд Трамп посетит город Эль-Пасо, расположенный недалеко от мексиканской границы, чтобы почтить память погибших и встретиться с местными жителями.

Реклама

В субботу, 3 августа, около 10 часов утра 21-летний стрелок Патрик Крушиус с винтовкой вошел в торговый центр, где в тот момент находились до 3 тыс. человек, и открыл беспорядочный огонь по посетителям. От рук убийцы погибли 22 человека в возрасте от 2 до 83 лет. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести. Преступник придерживался антииммигрантских взглядов и незадолго до атаки опубликовал в сети манифест, в котором заявил о «латиноамериканском вторжении в Техас».

Мэр города Эль-Пасо республиканец Ди Марго заявил, что приезд Трампа в город не связан с политикой, и сообщил, что как мэр будет исполнять свои обязанности по приему главы государства.

Однако против визита Трампа резко выступили демократы. «Президент, который способствовал ненависти, сделавшей возможной субботнюю трагедию, не должен приезжать в Эль-Пасо. Нам не нужно раздоров, нам нужно исцеление. Ему здесь не место», — заявил накануне экс-конгрессмен от штата Техас демократ Бето О`Рурк.

О'Рурк — давний критик Трампа. При этом он также объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2020 года — и потому стоит рассматривать любые его заявления в адрес Трампа как политические.

Для самого главы Белого дома, несмотря на скорбную миссию, в поездке в Техас будет немало политики. Штат «Единой Звезды» считается столпом республиканской политики. Губернатором здесь в свое время был Джордж Буш-младший, впоследствии ставший президентом США.

Богатый нефтью штат, один из главных локомотивов американской экономики традиционно поддерживает республиканцев. В 2016 году Трамп со значительным перевесом — в 10% голосов — победил в Техасе свою соперницу Хиллари Клинтон.

Во время публичных выступлений в Эль-Пасо, если таковые состоятся, Трампу не избежать разговора на тему продажи оружия. В связи с трагедией 3 августа, а также произошедшим в тот же день расстрелом в штате Огайо, где погибли девять человек, демократы требуют от президента США ужесточить контроль в этой сфере.

Техас — один из самых вооруженных штатов США. Его население составляет более 27 млн человек, при этом на руках здесь 22 млн единиц оружия.

«Такое количество оружия в Техасе связано с изначальной концепцией жизни в Штатах: надеяться только на себя, а не на государство, и защищать себя, семью, свою собственность с оружием до последнего дыхания», — говорит в беседе с «Газетой.Ru» местная жительница, иммигрантка из России Ольга.

Несмотря на призывы к ужесточению правил продажи оружия после трагедии в Эль-Пасо в ближайшее время будут приняты законы, упрощающие владение оружием. По данным NBC, на днях губернатор штата Грег Абботт подписал необходимые для этого документы. Комментируя их, Национальная стрелковая ассоциация заявила, что после принятия законов «сторонники контроля над оружием останутся с пустыми руками».

Среди подписанных документов — закон, позволяющий носить оружие учителям, чтобы оказать сопротивление нападающими.

Крупнейшая лоббистская организация Национальная Стрелковая ассоциация (NRA) вела активную кампанию за принятие этих норм. Часть из них позволяет находиться с оружием на школьных территориях и даже в церквях. Известно, что организация пользуется покровительством Трампа.

В мае 2018 года он стал вторым после Рональда Рейгана президентом США, который выступил на съезде NRA, пообещав защищать конституционную поправку об оружии. Заявив, что вторая поправка сегодня «под угрозой», он уверил членов NRA, что пока он президент, им не о чем беспокоиться. В целом, члены ассоциации в значительной степени поддерживают Трампа.

«Они поддержали его на ранней стадии кампании в 2016 году, и с тех пор эта поддержка остается достаточно сильной. К тому же активные члены ассоциации — это люди консервативных взглядов, а Трамп всегда поддерживал право на оружие и другую консервативную повестку, чтобы пользоваться их доверием», — рассказывал ранее «Газете.Ru» американский профессор-социолог Скотт Мелзер, автор вышедшей в 2009 году книги «Поборники оружия», посвященной Национальной стрелковой ассоциации.

При этом Трамп сразу после расстрелов в Техасе и Огайо сделал реверанс в сторону противников свободного ношения оружия. В своем твиттере он заявил, что призвал принять закон о предварительной проверке покупателей оружия после инцидентов со стрельбой в Техасе и Огайо.

По его словам, республиканцы и демократы должны объединиться, чтобы принять закон о проведении предварительных проверок биографических данных покупателей перед продажей им оружия. Президент США также заявил, что стране необходимо улучшить законодательную базу, чтобы не допустить возможности владения оружием для душевнобольных людей.

Призыв Трампа уже услышал его соратник сенатор-республиканец Линдси Грэм, который заявил, что планирует представить законопроект на эту тему с коллегой демократом Ричардом Блюменталем в сентябре этого года. Однако оппоненты президента уже успели упрекнуть президента в «заматывании» проблемы — их аргументы сводятся к тому, что, несмотря на наличие душевнобольных в других странах мира, массовой стрельбы в них нет.