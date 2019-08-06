«США имели виды на Крым»: Пушков отреагировал на слова генсека НАТО

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что вхождение Крыма в состав России в марте 2014 года стало одним из результатов столкновения геополитических интересов Москвы и Вашингтона, указывает на то, что США сами имели виды на полуостров, пояснил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Реклама

«Столтенберг заявил, что воссоединение Крыма с Россией стало следствием «возросшей конкуренции между великими державами». Т.е. признал, что США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь, который мечтали превратить в свою военно-морскую базу. На случай, если кто сомневался», — пояснил сенатор.

В свою очередь, депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара объяснил, что присоединение Крыма к России произошло на основе волеизъявления жителей в ходе законного референдума, а не по каким-либо иным причинам, передает ФАН.

Ганжара добавил, что американская однополярная модель устройства мира устарела. По мнению депутата, это произошло именно после воссоединения Крыма с Россией, которое многие страны до сих пор не готовы признать, передает НСН.

«На самом деле принять то, что случилось пять лет назад, они не могут до сих пор. Это политика двойных стандартов», — отметил политик.

Двумя днями ранее глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что Крым должен снова стать украинским. Этот спич политик произнес на заседании неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона».

«Позиция США — это [нахождение Крыма в составе РФ] неприемлемо. Крым должен быть возвращен», — заявил дипломат.

Так он ответил на вопрос модератора беседы о том, что

Крым «может уже никогда не вернуться в состав Украины».

По словам госсекретаря, Штаты сотрудничают с новыми украинскими властями. Помпео также выразил надежду на то, что новый президент Украины Владимир Зеленский сможет найти «более креативный набор идей» для решения существующей проблемы.

«Конфликт на Украине настоящий. Они все еще сражаются, не каждый день, но много. Это очень реально», — добавил глава Госдепа.

Помпео этими своими словами показал, что он не уважает результаты демократического волеизъявления жителей региона. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео», — написала она на своей странице в фейсбуке.

Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева считает, что признание референдума американской стороной невозможно, так как власти США тогда признают свое пагубное влияние на политику Украины в 2014 году.

«Фактически Вашингтон спровоцировал кризис на Украине… Соответственно, США будут придерживаться этой позиции: признать законным референдум в Крыму — это фактически признать госпереворот и признать то негативное воздействие, которое США оказали на развитие ситуации на Украине в 2014 году», — сказала член верхней палаты российского парламента.

В марте нынешнего года

законопроект, запрещающий администрации США признавать Крым российским был принят единогласно комитетом по иностранным делам палаты представителей конгресса.

Отныне только президент США имеет право де-юре или де-факто признать суверенитет России над Крымом – если это будет сочтено необходимым в интересах национальной безопасности Штатов.

Между тем, год назад президент США Дональд Трамп уклончиво ответил на вопрос о том, может ли Вашингтон признать полуостров Крым принадлежащим России.

«Посмотрим», — так ответил на данный вопрос глава Белого дома.

Трамп во время предвыборной президентской кампании в 2016 году заявлял, что «собирается рассмотреть» вопрос Крыма на переговорах с Россией.

По данным «Газеты.Ru», в кругах, близких к Белому дому, существует мнение, что Вашингтон в определенном смысле может «закрыть глаза» на Крым, не признавая при этом его сегодняшний статус.

Ранее о том, что у Вашингтона и Москвы может сложиться свой «крымский консенсус», рассказывал «Газете.Ru» управляющий директор группы Kissinger Associates Inc, в прошлом — высокопоставленный сотрудник администрации президента Джорджа Буша-младшего — Том Грэм.

По словам эксперта, это станет возможным тогда, когда обе стороны поймут, что «российско-американские отношения» значат больше, чем проблема Крыма. Аналитик пояснял, что Россия должна проявить «креативность» в этом вопросе.