Отмывание доходов: в Панаме завели дело на Порошенко

Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело в связи с отмыванием преступных доходов, к которому может быть причастен бывший украинский лидер Петр Порошенко. Об этом заявил юрист, бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

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«Специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного кодекса Панамы — «Преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов», — написал Портнов в своем фейсбуке.

Юрист утверждает, что

Порошенко и его окружение использовали Панаму, чтобы скрывать преступные доходы, активы, собственность, а также неуплату налогов в украинский бюджет и отмывание средств, похищенных из бюджета Украины.

По словам Портнова, власти республики приняли решение о начале официальных уголовных процедур на основе показаний, которые он сам дал под присягой.

Он также выразил надежду, что генпрокуратура Украины — после смены главы ведомства — будет на официальном уровне требовать ареста счетов и активов Порошенко по всему миру.

В то же время Госбюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело в отношении Порошенко из-за его выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам. Данное уголовное производство также было зарегистрировано после обращения Портнова.

Порошенко не в первый раз обвиняют в использовании поддельных документов. Так, в апреле издание «Страна.ua» опубликовало список подставных фамилий экс-президента, под которыми он якобы посещал зарубежные страны. В частности, отмечается, что Порошенко посетил Мальдивы под именем Mr Incognito Petro Ukraine. При этом сам экс-президент отрицает использование поддельных паспортов.

Расследование о фиктивных документах стало уже 13 уголовным делом в отношении бывшего президента на Украине. В настоящее время экс-главу страны подозревают, в том числе, в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, отмывании доходов и попытке узурпации судебной власти.

Одним из таких расследований является дело об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском». Оборонное предприятие, выполняющее в том числе и госзаказы, было продано Порошенко в 2018 году. Бывшего президента подозревают в том, что он легализовал $300 млн доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет якобы украденных у украинской армии средств.

В то же время наиболее резонансным делом в отношении Порошенко стало уголовное производство по факту возможной государственной измены из-за инцидента в Керченском проливе. Экс-лидера Украины подозревают в попытке захвата власти из-за введения военного положения в стране накануне старта избирательной кампании перед выборами президента

Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда корабли ВМС Украины совершили незаконный переход в районе пролива с нарушением государственной границы России. По факту незаконного пересечения госграницы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Украинские суда были задержаны вместе с экипажами. Киев назвал действия России «незаконными», а Порошенко ввел на Украине военное положение на 30 дней.

Порошенко также подозревают в попытке узурпации судебной власти на Украине. Речь идет о расследовании, которое касается назначений судей Верховного суда. Бывший президент якобы оказал неправомерное влияние на проведение конкурса по подбору кандидатов.

Конкурс проводился еще в марте, но был остановлен Окружным административным судом. Тогда Порошенко решил изменить условия и назначил кандидатов самостоятельно. У экс-президента подобные действия объяснили тем, что суд якобы незаконно прекратил конкурс кандидатов.

Бывший президент также подозревается в злоупотреблении властью и своим служебным положением, которое он использовал, когда проходили назначения на руководящие должности в одной из ведущих компаний — «Центрэнерго».

По данным САП (специализированной антикоррупционной прокуратуры), целью назначений стало хищение средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству.

При этом в результате махинаций из «Центрэнерго» было выведено порядка 6 млрд гривен ($228 млн).

Несмотря на все эти расследования, Порошенко заявляет, что против него не возбуждали уголовных дел.

«Против Петра Порошенко не открыто ни одного уголовного дела. Я подчеркиваю, что не существует ни одного факта о том, что якобы Петр Порошенко нарушил закон», — сказал Порошенко в интервью «Украинской правде».

Он также подчеркнул, что информация о расследованиях в его отношении якобы является неправдой.