Мир без ДРСМД: как ответит Россия. LIVE

Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня в МИД России пройдет брифинг касательно выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как ожидается, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментирует ситуацию вокруг соглашения и расскажет об ответе Москвы на действия Вашингтона.

«Газета.Ru» будет следить за ходом слушаний в режиме онлайн.