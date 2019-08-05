Мир без ДРСМД: как ответит Россия. LIVE

Представители России и США поочередно пытались спасти договор. Однако переговоры сторон не дали результатов. Вашингтон продолжал обвинять Москву в «разрушении» соглашения. В ответ Россия также указывала на нарушения со стороны США. В частности, Москву не устраивает американская система противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, которая была размещена в Европе. Aegis Ashore могут стать средством первого удара, а это нарушает ДРСМД.
В феврале текущего года США поставили России ультиматум и объявили о выходе из договора. Вашингтон потребовал от Москвы уничтожить ракету, которая якобы нарушает ДРСМД. Однако Россия отказалась выполнять требования США и пригрозила зеркальным ответом. В то же время Минобороны России сообщило о разработке запрещенных ДРСМД ракет в США. По данным ведомства, Вашингтон еще в 2017 году начал подготовку к производству подобных вооружений.
Вашингтон обвиняет Москву в нарушении договора с 2013 года. США не устраивает российская ракета с индексом 9М729. По мнению США, данная ракета якобы нарушает ДРСМД. Россия последовательно отвергает все обвинения Вашингтона.
США вышли из соглашения 2 августа, в Вашингтоне заявили, что Москва якобы несет ответственность за разрушение ДРСМД. Договор между СССР, правопреемницей которого является Россия, и США вступил в силу 1 июня 1988 года. В соответствии с соглашением, стороны обязались уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км.
Россия ввела мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности после выхода США из ДРСМД. Москва также предложила Вашингтону и НАТО сделать тоже самое.
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Сегодня в МИД России пройдет брифинг касательно выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как ожидается, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментирует ситуацию вокруг соглашения и расскажет об ответе Москвы на действия Вашингтона.
«Газета.Ru» будет следить за ходом слушаний в режиме онлайн.