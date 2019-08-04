«По чужим паспортам»: против Порошенко заводят новое дело

Юрист, бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что в ближайшее время на бывшего украинского главу Петра Порошенко заведут очередное уголовное дело.

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При этом Портнов отметил в своем телеграм-канале, что в настоящее время проходят «этапы регистрации преступлений, получение следователями судебных санкций на выемки, доступы к документам, телефонным контактам и первые допросы» по всем уголовным делам, возбужденным в отношении Порошенко.

Юрист в своем сообщении добавил, что возможность подписания ходатайств об арестах имущества бывшего главы государства и его окружения появится после назначения нового генерального прокурора.

«Поэтому, чтобы не терять время и продолжить темп, в понедельник мы зарегистрируем новое заявление — об организации Порошенко в январе 2018-го года незаконной переправки через границу группы лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам», — пообещал Портнов.

В рамках этого дела, отметил соратник Януковича, будут поданы ходатайства «о допросах сотрудников аэропорта, водителей, охранников, пограничников, таможенных работников и получении судебных решений о доступе к их телефонным соединениям и коммуникациям».

При этом Портнов обратил внимание, что никто не возражает против отдыха бывшего украинского лидера. Но, по словам юриста, необходимо выяснить все подставные фамилии и «чужие паспорта фигурантов, чтобы проверить их на наличие зарубежной собственности, счетов и новых офшоров».

Между тем в апреле этого года уже были опубликованы подставные фамилии, под которыми Порошенко вместе с семьей неоднократно посещал за границу, совершая неофициальные поездки. Этот список был опубликован на сайте украинского онлайн-издания «Страна.ua».

В числе имен значатся Вера Лазарева (Vera Lazarieva), Иван Дехтерев (Ivan Dekhteriev), Евгения Сафонова (Evheniia Safonova), Александр Сыщиков (Oleksandr Syshchykov), Катерина Боева (Kateryna Boieva), Виталий Кокорин (Vitalii Kokorin), Елена Сенченко (Olena Senchenko) и Ольга Герасименко (Olha Herasymenko).

По данным портала, за минувшие два года, Порошенко с членами семей отдыхал трижды на Мальдивах и в Испании, вдобавок побывал в Норвегии и Франции. Именем самого экс-президента Украины, например, в отеле на Мальдивах было Mr Incognito Petro Ukraine, а один из членов его семьи использовал «документ прикрытия» на имя Виталия Кокорина.

Фиктивные документы, созданные украинской Службой безопасности (СБУ), помогали бывшему главе государства и его близким свободно путешествовать без привлечения повышенного внимания. В материале издания отмечается, что количества документов хватает на «всех взрослых и няню для малышей».

В то же время прошлогодняя поездка на Мальдивские острова стала предметом особого внимания журналистов. По данным «Страны.ua», плата за 6 дней проживания там во время новогодних каникул обошлась во внушительную сумму.

«Тогда отдых стоил Петру Порошенко и его спутникам не менее $46 000 в сутки. Всего президент отдыхал 6 ночей, то есть общая сумма расходов составила $276 000. И это только за проживание», — говорится в материале украинского СМИ.

Всего, по информации портала, на поездку Порошенко потратил около полумиллиона долларов. При этом, когда общественности стало известно об этом отдыхе на тот момент президента страны, в его администрацию был направлен официальный запрос с требованием предоставить подробности поездки. Однако там всего лишь подтвердили ее факт.

Если уголовное дело, связанное с поездкой экс-президента за границу по подставным документам, будет возбуждено, то оно станет уже 13-м. Так, 1 августа бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о 12-м уголовном деле, которое завело на Петра Порошенко Госбюро расследований. Экс-президента страны подозревают в хищениях в армии. Кроме него, по этому делу проходят экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники «Укроборонпрома» и Укрэксибанка.

По версии стороны обвинения, фигуранты дела создали преступную группу для того, чтобы проводить «многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты» из концерна «Укроборонпром».