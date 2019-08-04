«Это лицемерно»: жена Хантсмана раскритиковала CNN

Жена посла США в России Мэри Кей Хантсман раскритиковала американскую телекомпанию CNN за материал о грядущей отставке ее мужа, Джона Хантсмана. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram.

«Я редко высказываюсь о некорректных публикациях СМИ, — я переносила их годами, так как это часть публичной жизни. <...> Но статья, которую делали три репортера, которые даже не являются членами московского бюро [CNN], лицемерна», – возмутилась супруга дипломата.

По словам Мэри Кей Хантсман, информация о том, что они с супругом проводят «прощальное турне длиной в несколько месяцев» по России перед отъездом, не соответствует действительности.

Реклама

Она подчеркнула, что скоро будет опубликована официальная информация об отставке Хантсмана, после чего семья посла попрощается с друзьями. Мэри Кей добавила, что работа в России была «тяжелой и эмоционально выматывающей» из-за высылки многочисленных американских дипломатов.

31 июля президент США Дональд Трамп обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможных преемников Хантсмана на посту посла США в Москве, сообщал CNN. Конкретных имен глaвы СШA и России не нaзывaли. Госдепaртaмент СШA тaкже не дaл комментaриев по дaнному вопросу.

Зампред совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в разговоре с НСН призвал дождаться официального объявления об отставке Джона Хантсмана.

«Пока речь идет об информационных вбросах журналистов. Хантсман, кстати, подвергался не единожды психологической атаке со стороны довольно влиятельных средств печати США. Бывает так, что разговоры о смене дипломатического представителя идут, но ничем не заканчиваются. Когда решение принято, события уже развиваются по-другому. Нужно сохранять осторожный подход в этой ситуации. Я пока не вижу оперативного повода, чтобы обсуждать его отставку», — подчеркнул эксперт.

В конце осени 2018 года у Джона Хантсмана была обнаружена меланома — рак кожи. В конце весны посол объявил, что планирует вернуться в Штаты и баллотироваться на пост губернатора Юты, передает ФАН.

Свою политическую карьеру Джон Хантсман начал еще при Рональде Рейгане, работая в министерстве торговли. В 1992–1993 годах, уже при президенте Джордже Буше-старшем, он был послом США в Сингапуре.

С 2005 по 2009 год губернатор Хантсман возглавлял Юту, известную как штат американских мормонов. На своем посту, по оценкам американских политологов, он продемонстрировал себя как эффективный менеджер.

По данным социологического опроса Pew Center on the States, под руководством Хантсмана Юта стала самым динамично развивающимся штатом. Ему удалось на 5% увеличить число рабочих мест. Для сравнения: за тот же период больший рост показали только Техас, Северная Дакота и Вайоминг. Хантсману также удалось увеличить бюджет штата на $6 млрд (с $16 млрд до $22 млрд).

В 2008 году на новых выборах губернатора Хантсман получил 78% голосов, но, когда Обама сделал ему предложение стать послом США в Китае, тот оставил губернаторскую должность — его рейтинг поддержки на тот момент составлял более 80%.

В 2012 году даже был одним из кандидатов на пост президента США от Республиканской партии, однако покинул предвыборную гонку.

Став послом США в России, Хантсман оказался в трудной ситуации. Отношения между двумя странами сейчас находятся «в худшем состоянии со времен установления дипломатических отношений», заявлял в 2018 году президент США Дональд Трамп.

Однако посланник Вашингтона в Москве решил с помощью своего имиджа постараться завоевать уважение. В феврале 2018 года он окунулся в прорубь на Крещение, потому что хотел «померяться выдержкой» с президентом России Владимиром Путиным.

«Когда вы окунаетесь в воду столь низкой температуры, то вы почти совсем перестаете владеть мышцами и дыхательной системой. Я хотел окунуться троекратно, потому что президент Путин поступил так же»,

— подчеркнул посол США. Он добавил, что его акция послала важный сигнал, продемонстрировав способность американцев совершать русский обряд «правильным образом».