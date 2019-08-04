Заплатить больше: как Украина пыталась не пустить Россию в ПАСЕ

Чтобы показать «ненужность» Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), Украина платила повышенные взносы. Об этом в интервью Censor.net рассказал постоянный представитель Киева при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина заплатила более $400 тыс. – сумму, большую, чем регулярный взнос страны. Однако идея Украины не встретила поддержки среди других членов ПАСЕ.

Кулеба также заявил, что генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд «целенаправленно блокировал подобные начинания». По его словам, Украина хотела показать, что ПАСЕ способна выжить и без российских денег.

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Как сообщает ФАН, в конце июля Дмитрий Кулеба был отозван в Киев до конца лета, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Речь была о том, что до летней паузы наш посол туда не возвращается», — заявил глава украинского МИДа.

Климкин добавил, что решение о возвращении Дмитрия Кулебы в Страсбург должен будет принять врио главы МИД Егор Божок. Отзыв посла, по мнению Климкина, был демаршем Украины в связи с возвращением делегации России в ПАСЕ.

«Мы наметили много интересных вещей, о некоторых из них объявлялось, часть из них непубличные, и мы будем дальше их продвигать», — добавил он.

В середине весны председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия готова заплатить свои долги и очередной взнос Совету Европы на общую сумму более €60 млн.

«Россия <...> будет готова не просто выплатить свой ежегодный взнос, но и восстановить тот долг, который накопился за минувшие два года», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что Москва может согласиться на оплату долга только в том случае, если ПАСЕ «устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций».

Отношения между РФ и Советом Европы зашли в тупик после референдума в Крыму в 2014 году, по итогам которого полуостров воссоединился в Россией — ПАСЕ отказалась признавать российский суверенитет над полуостровом.

Начиная с 2016 года, Россия не направляла документы для аккредитации отечественной делегации в ПАСЕ, потому что в 2014 и 2015 годах парламентариев из РФ лишили права голоса. В июне 2017 года Россия решила заморозить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Вместе с тем российская делегация не приостанавливает деятельность по ратификации документов.

По причине приостановки выплат генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия нарушает устав организации, что грозило ее выходом из ПАСЕ.

В середине зимы 2017 года вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что единственным условием продолжения выплат Москвой членских взносов в СЕ является возвращение России к полноправной работе в Парламентской ассамблее Совета Европы со всеми соответствующими полномочиями.

26 июня страны-участницы ассамблеи голосовали по вопросу возвращения России ее прав в полном объеме. Депутаты от Украины, Грузии, Эстонии, Латвии и Литвы единогласно выступили против. Большинство британских и шведских депутатов также не захотели видеть РФ на сессии.

Возвращение России ее прав поддержали единогласно Франция, Испания, Ирландия, Норвегия, Исландия, Австрия, Кипр, Турция, Азербайджан, Андорра, Сан-Марино и Сербия.

Кроме того, в поддержку России выступила большая часть депутатов из Германии, Армении, Бельгии, Швейцарии, Словакии, Чехии, Португалии, Молдавии, Нидерландов, Хорватии и Италии.

Воздержались от голосования делегации от Дании, Финляндии, Лихтенштейна, Словении и Румынии.

Совет Европы (СЕ) был основан в 1949 году и является старейшей в Европе международной организацией. В его состав входят 47 государств с общей численностью населения более 800 млн человек. СЕ — полностью самостоятельная организация, не входящая в систему Евросоюза. В отличие от ЕС, Совет Европы не может издавать обязательные для своих членов законы.

Деятельность СЕ сосредоточена на правовых и правозащитных вопросах. Сегодня его цель определяется как построение Европы без разделительных линий, основывающейся на принципах демократии, прав человека и верховенства закона.