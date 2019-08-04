Контрабандное топливо: Иран задержал еще один танкер

Иран задержал иностранный танкер возле острова Фарси в Персидском заливе. Как сообщает телеканал Al-Mayadeen, судно якобы перевозило до 700 тыс. литров контрабандного топлива.

«Получателями груза должны были выступить арабские страны», — говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Семеро моряков-иностранцев были задержаны. Пока что неизвестно, под флагом какого государства шел задержанный танкер.

Реклама

В конце июля иранцы задержали в Ормузском проливе танкер Stena Impero, шедший под британским флагом. На борту находились 23 моряка, среди них – трое российских граждан. Экипаж отказываются отпускать с танкера в связи со «следственными мероприятиями». Кроме граждан РФ, на борту остаются моряки из Латвии и Филиппин.

Иран задержал танкер за «нарушение международных правил», которое произошло в связи со столкновением между ним и иранским рыболовецким судном. Впоследствии посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад заявил, что Тегеран готов к любому развитию событий.

По его словам, иранская сторона настаивает на своей правоте. Он подчеркнул, что в настоящее время власти Британии просто обязаны сдерживать силы, которые хотят разжечь конфликт между странами из-за танкера.

«Это довольно опасно и неразумно в трудное для региона время», — отметил Баидинежад.

Судоходная палата Великобритании вскоре после сообщений о задержании танкера заявила, что «безоговорочно осуждает захват британского судна». Бывший тогда главой МИД Великобритании Джереми Хант пообещал, что иранская сторона «ощутит последствия», если не отпустит танкер Stena Impero.

Хант назвал эту ситуацию неприемлемой и отметил, что британская сторона будет отвечать «решительно, но взвешенно». Также подчеркивается, что последствия не будут носить военный характер.

Впоследствии издание Sky News сообщило, что Британия намерена дополнительно отправить в Бахрейн небольшое количество военных.

Как отмечается, таким образом страна хочет защитить суда в Персидском заливе после инцидента с задержанием британского танкера Stena Impero.

Лондон хочет увеличить в данном регионе число военных «для усиления защиты судов, проходящих через Персидский залив, вследствие эскалации напряженности с Ираном».

Правительство ФРГ выразило солидарность с Великобританией и осудило задержание властями Ирана судна в Персидском заливе. В Берлине считают арест неоправданным вмешательством в гражданское судоходство и предупреждают об опасности эскалации конфликта.

Наконец, США решили начать формирование коалиции, которая будет патрулировать Ормузский пролив, передает НСН. Госсекретарь Майкл Помпео подчеркнул, что Вашингтон и его союзники намерены поддерживать торговые и морские пути в этом регионе открытыми.

Он сказал, что в этом году в инициативе примут участие страны со всего мира. По его словам, такое решение принято с целью «изменить поведение» Ирана, который продолжает задерживать танкеры других стран.

Российские моряки по-прежнему остаются под арестом. 27 июля российские дипломаты провели встречу с членами экипажа танкера Stena lmpero, указано в твиттере посольства России в Иране.

Как сообщается, состояние здоровья у моряков хорошее. На данный момент дипломаты тесно контактируют с иранскими партнерами по поводу сроков возвращения моряков на родину.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 1 августа заявила журналистам, что посольство РФ в Иране внимательно следит за ситуацией с тремя российскими моряками, передает ФАН.

«Посольство России в Иране на регулярной основе держит на контроле вопрос с тремя российскими гражданами из числа членов экипажа британского танкера, который стоит на якоре в иранском порту Бендер-Аббас», — отметила она.

По ее словам, россияне на борту судна получают продукты питания и медикаменты.

Ситуация в Персидском заливе обострилась после выхода Ирана из «ядерной сделки», что вызвало резкую негативную реакцию у властей США. Начиная с середины мая СМИ сообщают о захватах судов и даже потоплении кораблей иранскими силами, однако не все эти сообщения подтверждаются.