Следователь бездействовал: суд обязал завести дело на спикера Рады

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудить уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту возможного воспрепятствования осуществлению избирательного права. Об этом сообщило издание «Украинские новости», ссылаясь на судебные материалы.

Суд вынес такое решение в связи с жалобой, которая поступила на следователя Госбюро. Заявитель отметил бездействие сотрудника ГБР по этому делу.

Обосновывая свою жалобу, обратившийся в суд гражданин обратил внимание, что еще 5 июля подал заявление в ГБР о том, что Парубий совершил преступление согласно части 4 статьи 157 УК Украины — «Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя». В ведомстве, по его словам, уголовное дело так и не зарегистрировали.

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Днем ранее, 1 августа, бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил о том, что Госбюро завело 12-е уголовное дело в отношении бывшего украинского лидера Петра Порошенко, передает РИА «Новости».

На этот раз Порошенко подозревают в хищениях в армии. Помимо него по этому делу также проходят экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники «Укроборонпрома» и Укрэксибанка. Сторона обвинения полагает, что фигуранты дела основали преступную группу, которая «с целью наживы, осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины, организовала прямо из концерна «Укроборонпром» многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты».

Портнов уточнил, что в январе 2016 года правление Нацбанка отменило акты регулятора о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи «Укроборонпрома» в офшоры могут проходить предоплатой — без валютного отчета перед Нацбанком. Все действия происходили якобы по прямому поручению Порошенко и Гонтаревой.

«Это позволило сразу похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен, прикрываясь официальным решением правления НБУ», — уверен юрист. Он отметил, что это одно из самых перспективных дел.

Кроме того, Портнов предложил экстрадировать Гонтареву из Великобритании, а также снять неприкосновенность с Петра Порошенко и «взять обоих под стражу».

Несмотря на то, что Порошенко во время выступления на съезде своей партии «Европейская солидарность» заявил, что ответственен перед украинцами и не боится преследования, он уехал с Украины вместе с семьей. Так, 29 июля «Украинская правда» сообщила, что экс-глава государства отправился на неизвестный срок в Стамбул, отказавшись от госохраны.

В то же время, как сказал в эфире украинского телеканала NewsOne политолог Михаил Погребинский, Порошенко улетел в Дубай, «а дальше концы теряются».

Между тем, как сообщают «Вести Украина», ссылаясь на свои источники, Порошенко по прибытию в Стамбул обратился к лоббистским компаниям США, чтобы специалисты помогли ему с уголовными делами.

«У него хорошо понимают, что все, происходящее в ГБР, достаточно серьезно, и намерены защищаться от атак. Можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста», — уверен анонимный собеседник агентства.

Тем временем, 30 июля в Госбюро напомнили Порошенко, что в отношении него и его соратников было возбуждено 11 уголовных дел. Среди них дела о злоупотреблении властью и служебным положением, о госизмене в связи с инцидентом ноября прошлого года, который возник в Керченском проливе, а также об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом «Прямой».

Кроме того, в ведомстве отметили, что экс-президент Украины делает противоречивые заявления. «В последнем интервью Петр Алексеевич противоречит сам себе, выбрав странную тактику информационной защиты. Он говорит, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель», — написал директор Госбюро расследований Роман Труба в своем телеграм-канале. К записи он прикрепил копию обращения адвоката Порошенко.

При этом сам бывший украинский лидер заверял, что против него нет ни одного возбужденного уголовного дела. «Я подчеркиваю, что против Петра Порошенко не открыто ни одного уголовного дела. Я подчеркиваю, что не существует ни одного факта о том, что якобы Петр Порошенко нарушил закон. Это неправда», — заявил Порошенко в интервью изданию «Украинская правда».