Против «зеленой чумы»: Ляшко предложил Кличко объединиться

Глава Радикальной партии Олег Ляшко решил объединить усилия с мэром Киева, главой партии УДАР Виталием Кличко, чтобы совместно бороться против «зеленой чумы», под которой Ляшко, очевидно, подразумевал политическую партию украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа».

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«Я предложил Виталию Кличко, законно избранному мэру Киева, объединить наши усилия для того, чтобы остановить наступление «зеленой чумы» на самоуправление Киева и захват Украины. Виталий показал так [поднятый вверх большой палец]», — сказал лидер Радикальной партии в видеообращении в фейсбуке.

Ляшко также, обращаясь к главам других партий, призвал их отбросить противоречия и объединяться, чтобы «стать сильнее и защитить Украину».

«Берегись!» — заключил лидер радикалов.

По итогам внеочередных выборов в Верховную раду, которые прошли 21 июля, партия Зеленского «Слуга народа» может получить более половины депутатских кресел — 254. Таким образом у депутатов будет возможность сформировать монокоалицию. При этом партия Ляшко набрала менее 5% голосов, которые служили барьером для прохода в состав парламента.

В связи с этим, возмущенный и негодующий Ляшко уже писал в твиттере в конце июля, что прошедшие выборы были «самыми позорными», а главу государства Владимира Зеленского он назвал «пародией на диктатора».

«Народ мой, что ты наделал?! Самые позорные выборы украинского парламента! Пародия на диктатора получила всю власть, но и за это ответит очень скоро. Я и наша команда — в оппозиции к Зеленскому... Мы никуда не уходим и не прекращаем борьбу за Украину», — пообещал Ляшко, обращаясь к украинцам.

С недавнего времени «в оппозиции к Зеленскому» находится и мэр столицы Украины Виталий Кличко, которого, как ранее сообщали украинские СМИ, офис Зеленского хочет сместить с его второй должности — главы Киевской городской государственной администрации. С этим намерением Кличко не согласен и утверждает, что лидер страны поставит «своего человека» без обязательств перед киевлянами, а мэр Киева будет выполнять лишь декоративную функцию.

Ранее глава президентского офиса Андрей Богдан заявил, что ему предлагали взятку суммой $20 млн за то, чтобы Виталий Кличко остался главой киевской администрации. Вслед за этим сам Кличко подал заявление в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), передает РИА «Новости».

«Я обратился в НАБУ, чтобы там открыли уголовное производство по заявлению руководителя офиса президента Андрея Богдана о предложении ему какими-то лицами взятки… Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные «переговоры»! А такие высказывания Богдана, который является руководителем офиса президента Украины, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений», — написал мэр Киева на своей странице в фейсбуке в четверг, 1 августа.

По мнению Кличко, необходимо выяснить, кто конкретно обращался к Богдану, если такой прецедент и был. Кроме того, он уверен, что нужно выяснить неправомерную выгоду.

«После этого следователи должны объявить подозрения установленным лицам или я буду требовать от Богдана извинений за распространение неправдивой информации… Убежден, что в НАБУ есть все возможности расследовать обнародованную информацию и установить истину в этом деле», — заключил Кличко, выразив надежду на то, что глава офиса Владимира Зеленского будет способствовать расследованию дела.

За два дня до этого, 30 июля, Виталий Кличко записал видео, в котором обратился к украинскому президенту. Он назвал чушью и некомпетентностью заявление главы Андрея Богдана о том, что Кличко неэффективен на своей должности, не контролирует положение дел в городе и потерял поддержку горсовета.

«Если власть будут представлять лгуны и непрофессионалы, как Андрей Богдан, — о каких новых стандартах в политике можно говорить?» — задался вопросом мэр Киева.

По его словам, «Киеврада работает прозрачно, эффективно, без «смотрящих», выражаясь языком руководителя президентского офиса. Тогда же он потребовал объяснения от Богдана по поводу сказанных слов о предлагаемой ему взятке. Это заявление Кличко назвал сплетнями и безосновательной ложью. «Я не борюсь за кресло, мне не нужны должности, я борюсь за наш город, за страну, я борюсь за самоуправление, за киевлян», — сказал в заключение Кличко.