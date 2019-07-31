«Это работа США»: что увидели в Китае за протестами в Гонконге

В рамках начавшего в Таиланде работу саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) госсекретарь США Майк Помпео должен встретиться с главой китайского МИДа Ван И. Сторонам, действительно, есть что обсудить: торговая война, продолжающаяся между США и Китаем уже несколько месяцев, из чисто экономической плоскости перешла в дипломатическую.

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Подливает масла в огонь и тот факт, что накануне — 30 июля — представитель китайского МИДа заявил, что

Вашингтон активно помогает протестующим против правительства КНР жителям Гонконга. Как заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве, происходящие столкновения демонстрантов с полицией — «работа США».

Помпео подобные заявления отвергает и называет «глупостью». По словам госсекретаря, «ответственность за протесты лежит на жителях Гонконга». «Я думаю, что среди них те, кто хочет, чтобы правительство услышало их и их голоса», — пояснил американский дипломат.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня. Их причиной первоначально стало недовольство решением местных властей принять закон об экстрадиции подозреваемых в нарушении законов КНР. По соглашению с КНР, этот специальный район имеет автономию во всем, кроме внешней политики и вопросов обороны.

Несмотря на то что местный парламент в середине июня решил приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, протесты продолжаются.

В середине июля произошла наиболее масштабная — третья по счету — акция. Ее проведение разрешили местные власти. Маршрут также был согласован, но демонстранты отклонились от него, заблокировав несколько главных транспортных магистралей. По данным полиции, в марше приняли участие около 140 тыс. человек. Организаторы настаивают, что протестующих было примерно 430 тыс.

Пока неясно, что дает основания властям КНР обвинять в акциях протеста Вашингтон, однако в руках протестующих, действительно, были замечены флаги США, но справедливости ради надо отметить, что таковых было немного. Как объяснил американскому консервативному изданию Townhall один из протестующих с американским флагом в руке, он хотел бы таким образом обратиться к конгрессу США, чтобы законодатели побыстрее приняли законодательный акт в поддержку демократии в Гонконге. Если он будет принят, то против чиновников в КНР, выступающих за закон об экстрадиции, будут приняты санкции.

Обвинения китайских властей в адрес США по поводу поддержки демонстраций в Гонконге звучат на фоне продолжающегося торгового противостояния. Во вторник, 30 июля, президент США Дональд Трамп предупредил китайские власти по поводу заключения торговой сделки. Сделал он это в ультимативной форме. Если КНР до его возможного переизбрания на президентских выборах в 2020 году не подпишет соглашение по торговле, условия сделки в последующем будут более жесткими. При условии, конечно, что и сам Трамп переизберется на новый срок.

Трамп предположил, что, возможно, китайцы «ждут выборов», чтобы посмотреть, станет ли президентом кандидат от Демократической партии, например, Джо Байден. Однако, по его словам, этого не случится.

В Вашингтоне внимательно следят за происходящим в Гонконге. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации, Белый дом беспокоит концентрация военных на границе Гонконга и КНР. Между тем, в беседе с агентством аналитик Eurasia Group, специалист по Китаю Эндрю Кофлан скептически отнесся к информации, которой располагают американские власти. По его словам, военные, о которых говорит Вашингтон, — это 19 тыс. полицейских, участвовавших в церемонии принятия присяги в южной китайской провинции недалеко от Гонконга . По мнению эксперта, заявления Белого Дома содержат «ненужную эскалацию». Он отметил, что полицейские не экипированы для участия в подавлении протестов.

В то же время, известно, что в Гонконге размещены 6 тыс. китайских военных, которые, правда, не вмешиваются в происходящее.

При этом часть экспертов Bloomberg не исключает, что Пекин будет давить на власти Гонконга, чтобы в перспективе полностью поставить их под свой контроль.

В частности, по мнению Пола Салливана, аналитика, близкого к Пентагону, Китай все меньше устраивает существование Гонконга по принципу «одна страна — две системы».

С этим мнением согласен и автор недавней статьи в The New York Times гонконгский издатель и общественный деятель Джимми Лай, который отмечает, что у правительства КНР более широкое видение протестов. Они воспринимают их как «первый залп в новой «холодной войне», в которой безоружные жители Гонконга имеют в своем распоряжении самое мощное оружие в борьбе с Коммунистической партией Китая — моральную силу».

Как отмечает автор, с момента прихода к власти нынешнего главы КНР Си Цзиньпина в 2012 году он не скрывал, что его цель заключается в избавлении от влияния Запада, которое, по его мнению, загрязняет Китай. В Гонконге он работает над ограничением политических свобод и верховенства закона, за счет которых эта территория является особым регионом в составе КНР.

Публицист замечает, что жители Гонконга живут лучше, чем какие-либо китайцы в истории, и являются примером того, чего можно достигнуть, если у китайцев есть свобода действий. При этом экономически процветающий Гонконг необходим Си для превращения Китая в мировую державу.