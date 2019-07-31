Опасная игра: Австралия взялась за брата лидера Китая

В поле зрения правоохранительных органов Австралии попал кузен председателя КНР Си Цзиньпина. Родственник китайского лидера — Минг Чаи — гражданин Австралии. Как отмечает издание The Wall Street Journal, 61-летний бизнесмен попал под подозрение в связи с расследованием в отношении игорного бизнеса в Австралии, а также китайским влиянием на эту индустрию. Внимание к Мингу привлекло то, что

он был одним из высокопоставленных клиентов австралийского казино Crown Resorts. Он принадлежит к категории VIP-клиентов. Подобные посетители только в 2017 году пронесли казино более $50 млрд.

Австралийские власти подозревают, что группа консульских чиновников помогала владельцам Crown Resorts получать визы для высокопоставленных клиентов из КНР, которых подозревают в отмывании денег.

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Что же касается кузена китайского руководителя то, как отмечает The Washington Post, он в 2016 году, был пассажиром частного самолета, который проверяли австралийские агенты. Их интересовало, нет ли среди лиц на борту тех, кто занимался отмыванием денег. Известно, что в 2016 году 18 сотрудников «Короны» (среди них четыре австралийца и четверо граждан КНР) были задержано в Китае. В этой стране игорный бизнес существенно ограничен, а чиновникам посещение этих заведений запрещено.

При этом получить комментарий самого Минга журналистам не удалось. Кроме того, независимых источников, которые могли бы подтвердить информацию о родственнике Си нет, пишет The Washington Post.

Следствие также пытается раскрыть источник доходов брата китайского лидера. Как пишут местные СМИ, Минг Чаи как-то раз оставил в одном из казино около $40 млн.

Отвечая на обвинения Австралии в адрес Минга, МИД КНР назвал эти сообщения беспочвенными и основанными на слухах.

В свою очередь, во генпрокурор Австралии Кристиан Портер 30 июля, выступая перед парламентом, заявил, что у властей есть «существенные подозрения», и необходимо провести дальнейшее расследование обстоятельств дела.

О кузене председателя Си известного немного. Он — бывший полицейский чиновник, занимается бизнесом и активно играет в казино Австралия — популярное место у богатых китайцев, которые часто посещают эту страну на частных самолетах, чтобы посетить игорные заведения. Это приносит стране существенные доходы, и ранее китайские бизнесмены обращались к властям с просьбой облегчить им возможность посещения Австралии.

История с Мингом появилась во влиятельной американской газете The Wall Street Journal не в лучшее время для американо-китайских отношений. Во вторник 30 июля президент США Дональд Трамп предупредил китайские власти по поводу заключения торговой сделки. Сделал он это в ультимативной форме: если КНР до его возможного переизбрания на президентских выборах в 2020 году не подпишет соглашение по торговле, условия сделки в последующем будут более жесткими.

Трамп предположил, что, возможно, китайцы «ждут выборов», чтобы посмотреть, станет ли президентом кандидат от Демократической партии, например, Джо Байден.

«Однако, проблема с их ожиданием в том, что если и когда я выиграю [на выборах], соглашение будет более жестким, чем то, о котором мы сегодня ведем переговоры... или его не будет вообще»,

— пригрозил Трамп в твиттере.

Заодно он посетовал на то, что китайская сторона имеет привычку «в конце всегда менять соглашение в свою пользу».

Не исключено, что китайской тематики Трамп коснется и сегодня, 31 июля, во время переговоров с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой. Как подчеркнули в Госдепе, стороны обсудят вопросы обороны и безопасности «с целью поддержания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и прочного партнерства между двумя странами».

Обсуждение ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе — одна из ключевых целей визита отмечает в беседе с «Газетой.Ru» эксперт клуба «Валдай», директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин. Эксперт напоминает, что инициативы США в этом районе «прямо или косвенно» направлены против Китая. Упоминание об этой концепции в повестке переговоров означает, что Вашингтон заинтересован обсуждать ее с монгольской стороной.

Австралия считается одним из союзников США в регионе, Вашингтон регулярно проводит военные маневры с австралийскими вооруженными силами на море.

На днях глава МИД Австралии Марис Пейн заявила, что США планируют создать новую военную инфраструктуру в этой стране после того, как конгресс выделит средства в размере $211,5 млн. Как отмечает Reuters, «планы по расширению американского присутствия в Австралии осуществляются в то время, когда западные союзники становятся все более обеспокоенными усилиями Китая по расширению своего влияния в Тихом океане».