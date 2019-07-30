Денег нет: сколько стоит русскоязычный телеканал на Украине

Для того, чтобы создать государственный всемирный русскоязычный канал, потребуется порядка $2 млрд, или 50 млрд гривен, заявила глава комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

«Из бюджета Украины надо выделить сумму, эквивалентную $2 млрд. Это четверть всего оборонного бюджета Украины, включая Нацполицию, погранцов и т. д.», — написала парламентарий в фейсбуке, предложив поинтересоваться у министра финансов Оксаны Маркаровой, из каких сфер можно взять такие деньги.

Она отметила, что авторам идеи создания такого телеканала нужно ставить перед собой «реалистичные задачи». »Минобороны не может долг за электроэнергию погасить. Такая реальность», — обратила внимание Сюмар.

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Однако в то же время она не стала отрицать возможность когда-то в будущем создать «концептуальный канал для оккупированных территорий».

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о планах создать «всемирный русскоязычный телеканал», который по его словам, нужен, чтобы «бороться за умы» украинцев по всему миру, в том числе в Донбассе и Крыму, а также россиян на территории России. При этом замглавы президентского офиса не исключил, что канал может быть государственным.

Однако в то же время в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания отказались комментировать озвученное заявление. «Я не могу комментировать новые инициативы, потому что мы детально ничего об этом не знаем», — сказал член украинского нацсовета Сергей Костинский в эфире украинского телеканала «Прямой».

Он добавил, что на Украине есть телеканал UATV, который вещает на территории почти 20 стран мира, в том числе на русском языке. Он был создан в 2015 году и, как считает Костинский, справляется со своими функциями, в том числе по коммуникации с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.

Этот канал был создан в соответствии с принятым законом «О системе иновещания Украины». Вещание ведется на украинском и русском языках с английскими субтитрами в нескольких мировых державах, в том числе в США, Белоруссии и Японии, отмечает РИА «Новости».

Между тем в России считают, что предложение украинских властей о создании русскоязычного канала говорит о том, что они признают главенствующую роль русского языка. «Затея Киева с созданием всемирного русскоязычного канала говорит о признании де-факто русского языка главным на самой Украине и для украинцев за ее пределами. Что же в Киеве украиноязычный канал не создают? Потому что всем ясно: глобальное вещание на украинском — это нонсенс», — написал российский сенатор Алексей Пушков в твиттере.

Тем временем официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала эту представителя президента Украины «безумием», которое напоминает «какую-нибудь библейскую притчу», а не ситуацию сегодняшнего дня.

«То есть, чтобы убедить людей, отстаивающих право говорить по-русски на Украине, в том, что они неправы, Киев создаст русскоязычный канал. Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов!» — написала дипломат в фейсбуке.

Говоря о «новом законе о языке», Захарова имела в виду закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был подписан экс-президентом Украины Петром Порошенко в мае и недавно ступил в силу. Согласно документу, жители страны должны использовать украинский язык практически во всех сферах жизни, даже, когда разговаривают между собой в общественном месте.

Закон был резко осужден не только украинской оппозицией, но и действующим президентом Владимиром Зеленским, который пообещал тщательно проанализировать его на соответствие украинской конституции. По мнению главы государства, документ был принят «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью».

Кроме того, этот закон был раскритикован и в России. Так, российский постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что власти таким образом де-факто разделили украинцев на говорящих по-украински и «изгоев», социальные возможности которых будут существенно ограничены.