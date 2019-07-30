Мандат не нужен: Плахотнюк отказался быть депутатом Молдавии

Молдавский олигарх, бывший лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк заявил во вторник, 30 июля, что отказывается от мандата депутата парламента. Политик в настоящее время находится за границей, куда уехал после поражения своей политической силы на недавних выборах. Отъезд, возможно, является частью договоренностей Плахотнюка с Вашингтоном, считает эксперт, по мнению которого Демпартия теперь будет терять влияние в стране.

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Бизнесмен и политик Плахотнюк написал в своем фейсбуке, что принял решение сложить полномочия, поскольку не хочет работать ни в одном из государственных институтов.

Bloomberg называет Плахотнюка одним из самых богатых людей Молдавии. По разным оценкам, его состояние достигает примерно $2 миллиардов. В местных СМИ его называют богатейшим человеком страны.

По словам Плахотнюка, он не сможет выполнять депутатские обязанности и поэтому решил, что не имеет права занимать пост.

Заявление об отказе от мандата политик сделал спустя месяц после внеочередных выборов в парламент Молдавии. На них Демократическая партия, которой он руководил, потерпела поражение и перешла в оппозицию, получив 30 мест в парламенте.

Об отставке с поста председателя Демпартии он заявил неделей ранее — также в соцсети. Решение он объяснил желанием доказать, что партия «не зависит от одного человека».

Новое правительство страны в начале июня сформировали Партия социалистов президента Владимира Додона и правоцентристы из Acum.

Владимира Плахотнюка в Молдавии долгое время считали главным режиссером политики в стране. Хорошо знакомый с ним экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в статье для The Washington Post в марте 2019 года отмечал, что политика называли «кукловодом».

В настоящее время Плахотнюк, по данным молдавских властей, находится за границей, куда он уехал после смены власти в Молдавии. Оппонент бизнесмена, бывший мэр города Бельцы Ренато Усатый сообщал в середине июля, что олигарх находится в США.

По данным главы МВД республики Андрея Нэстасе, Плахотнюк бежал в Великобританию через Украину: он покинул Молдавию 14 июня через Приднестровье, воспользовавшись тем, что граница не контролируется пограничниками в полном объеме, а затем, оказавшись в Одессе, сел на частный самолет, и долетев до другого города страны, отправился в Лондон.

Факт отъезда политика из страны подтвердил и вице-председатель Демократической партии, бывший спикер парламента Андриан Канду. По его словам, Плахотнюк находится в Европе, так как опасается за свою жизнь и жизнь своих близких.

Дела у некогда одного из самых влиятельных людей страны сегодня складываются не лучшим образом. Недавно МВД России заочно предъявило обвинения Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков. Бизнесмену и его деловому партнеру вменяются 28 эпизодов контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере.

В МВД уточнили, что Плахотнюк причастен к международному преступному сообществу, переправлявшему гашиш из Северной Африки в СНГ.

Это не первое дело против Плахотнюка в России. В 2017 году Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бизнесмена по обвинению в покушении на убийство. По имеющимся данным, арест может быть связан с покушением на российского банкира Германа Горбунцова, которое произошло в 2012 году.

Сам факт нахождения Плахотнюка на Западе можно считать частью договоренностей бизнесмена с представителями США, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Мы не знаем договоренностей, но они могут сводиться к сдаче дел в обмен на убежище», — говорит эксперт.

Стоит отметить, что представители США, ЕС и России стали гарантами перехода власти в Молдавии, когда после победы оппозиции страна оказалась на пороге политического кризиса.

Его спровоцировали сторонники Демпартии, не пожелавшие отдавать власть. На их сторону встал Конституционный суд, который отстранил от власти президента Додона и назначил исполняющим обязанности главы государства Павла Филипа, представителя Демократической партии. Правда вскоре суд отменил свой вердикт — после того, как международное сообщество поддержало победителей.

Потеряв политическую власть, Плахотнюк тем не менее сохраняет частичный контроль над многими бизнес-активами страны. Он является учредителем компаний ООО «Prime Management» и «General Media Group Corp», которые владеют телеканалами «Publika TV», «Prime TV», «Canal 2» и «Canal 3» и «Radio Media Group INC.», радиостанциями «Maestro FM», «Publika FM» и «Муз FM». С ним связаны охранное агентство «Argus-S», рекламное агентство «Casa Media» и модельное агентство «Angel-s». В июне на часть этой собственности молдавскими властями был наложен арест в рамках расследования дел об отмывании денег.

Политолог Брутер не исключает, что Плахотнюк может продать активы в Молдавии и сосредоточиться на бизнесе в других странах. Что же касается Демократической партии, то ей будет тяжело удержаться на плаву без своего покровителя, считает эксперт, по мнению которого многое покажут всеобщие местные выборы 20 октября.

Стоит отметить, что МВД Молдавии объявило в международный розыск и Илана Шора, которого называют деловым партнером Плахотнюка. О розыске бизнесмена в связи с незаконным пересечением границы сообщила пресс-служба МВД страны.

Согласно данным властей страны, Шор проходит по делу о банковском мошенничестве. По решению суда ему запретили покидать территорию Молдавии. В России хорошо известна супруга политика — Сара Шор, известная под псевдонимом Жасмин.