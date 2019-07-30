Все против Китая: чего Трамп хочет от Монголии

Глава США Дональд Трамп примет в среду, 31 июля, в Белом доме президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу. На фоне конфликтных отношений с Пекином для Вашингтона важно укрепить отношения с Монголией, которая занимает стратегическое положение между Россией и Китаем. Для президента Баттулги, в свою очередь, американский визит — это поиск баланса в отношениях с КНР и РФ.

Реклама

Для монгольского лидера это первый визит в США с момента избрания на пост в 2017 году. Это также первая поездка монгольского лидера в Америку за последние восемь лет — в 2011 году президент Барак Обама принимал у себя его предшественника Баттулги Намбарына Энхбаяра.

Как и Трамп, монгольский президент в прошлом бизнесмен и также занимался торговлей недвижимостью, поэтому, возможно, президентам удастся поладить. До прихода в бизнес Баттулга занимался спортом и даже завоевал титул чемпиона мира по самбо.

В Госдепе США отметили, что «визит будет направлен на углубление сотрудничества между Соединенными Штатами и Монголией в целях укрепления безопасности и содействия процветанию обеих стран».

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, стороны обсудят вопросы обороны и безопасности «с целью поддержания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и прочного партнерства между двумя странами».

Обсуждение ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе — одна из ключевых целей визита отмечает в беседе с «Газета.Ru» эксперт клуба «Валдай», директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин. Эксперт напоминает, что инициативы США в этом районе «прямо или косвенно» направлены против Китая. Упоминание об этой концепции в повестке переговоров означает, что Вашингтон заинтересован обсуждать ее с монгольской стороной.

В июне Пентагон представил новую военную стратегию для Индо-Тихоокеанского региона. В качестве угроз и вызовов на первом месте стоит Китай, который, по мнению разработчиков документа, является основной ревизионистской силой.

В настоящее время отношения с КНР — одна из ключевых тем для Вашингтона. Накануне визита монгольского президента Трамп заявил в твиттере, что Пекину не стоит затягивать торговые переговоры с Вашингтоном в надежде на новые выборы. Президент США уверен, что в случае его переизбрания власти займут гораздо более жесткую позицию.

Монголия в треугольнике

Монголия, которая стратегически расположена между Китаем и Россией, со времен СССР определяла свою внешнюю политику отношениями с этими странами.

Однако, как отмечает Лузянин, начиная с 1990-х годов, новая политическая элита страны начала строить отношения с миром в рамках концепции «третьего соседа», по которой сотрудничество с ЕС, Японией Кореей, США, Турцией и другими сильными державами региона создает баланс сил в отношениях Монголии с Россией и Китаем.

Американские обозреватели отмечают, что в условиях сложных отношений между Пекином и Вашингтоном Белый дом хочет усилить партнерские отношения с Улан-Батором.

Однако, по мнению Лузянина несмотря на попытки Вашингтона убедить руководство Монголии «остудить свой пыл» в отношении Пекина, сделать это будет тяжело. Улан-Батор и Москва активно сотрудничают с Китаем в рамках проекта «Один пояс — один путь». Речь идет о создании экономического коридора между странами в рамках которого будет создано 32 инвестиционных проекта.

Объем торговли Монголии с КНР к 2020 году должен достигнуть более $10 млрд. Программа по созданию экономического коридора была принята еще в 2016 году на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Как отмечает директор Института Дальнего Востока РАН Лузянин, намеченные проекты — «мощная альтернатива американской стратегии более глубокого вовлечения Монголии» в американские проекты в восточной Азии».

По словам эксперта, нынешний монгольский президент также настроен на путь более тесного сотрудничества с Россией в рамках ШОС и хочет сделать страну постоянным членом этой организации. «Президент твердо держит курс на возрождение традиционных полюсов России и Китая и укрепления стратегического партнерства в рамках этого треугольника», — считает он.

После того, как противоречия между США и Китаем усилились, американская сторона стала обращать более активное внимание на Монголию. Вашингтон даже рассматривал эту страну как возможное место исторической встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Трампа. Недавно с визитом в Монголии побывал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он стал первым отправившимся туда высокопоставленным представителем США после Госсекретаря Джона Керри, который посетил эту страну в 2016 году.

«Монголия — это важнейшие двусторонние отношения для США, и администрация стремится углубить связи», — сказал перед визитом BuzzFeed News чиновник.

Лузянин уверен, что Вашингтон будет стараться усилить американский компонент во внешней политике Монголии за счет инвестиционных обещаний, «но Китай тут уже занял ключевые позиции».