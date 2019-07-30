Стыдно за столицу: украинский политолог сравнил Киев и Москву

Киев не идет ни в какое сравнение с Москвой с точки зрения городского благоустройства и инфраструктуры, заявил в эфире телеканала «НАШ» украинский политолог Андрей Ермолаев.

«Столица [Украины] грязная, с плохой логистикой, с совершенно неприемлемыми архитектурными решениями. Я приезжаю в Москву — и мне стыдно. Имперская столица... Но там чисто, там атмосфера приятнее, город ухожен», — пожаловался эксперт.

Он уточнил, что ему становится стыдно за Киев при сравнении с Москвой. Украинская столица проигрывает российской с точки зрения ухоженности территорий и «общей атмосферы».

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Ермолаев обвинил киевские городские власти в недостаточном внимании к решению насущных проблем столицы. По его мнению, мэрия и городская администрация только «отвлекают внимание общественности роликами про выборы».

Политолог также потребовал утвердить «разумный генеральный план столицы Украины».

Развитие городской среды и инфраструктуры Киева сильно замедлилось после «евромайдана» в 2014 году. В конце марта 2019 года на презентации новых станции метрополитена экс-президент Петр Порошенко заявил, что в медленном строительстве инфраструктуры метрополитена в украинской столице виновата Россия.

«И, конечно, [агрессия РФ] затормозила планы развития киевского метро. Также сказываются атаки в гибридной войне. Только за 2014 год поступило более 200 сообщений о минировании метрополитена», — заявил бывший украинский лидер.

Метро прекращало работать лишь однажды, добавил Порошенко — с 18 по 20 февраля 2014 года, в день обострения столкновений на столичной площади Независимости. Тогда же, по словам Порошенко, началась «российская агрессия», затормозившая строительство.

Однако «попытки РФ парализовать работу метро и жизнь Киева» провалились — украинцы «научились противостоять агрессии и на поле боя, и в городе», добавил президент Украины.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что слова Порошенко — популистская и не особо умная риторика в канун выборов президента.

«Нормальный человек такие глупости говорить не должен. Я даже не знаю, есть ли хоть одна проблема Украины, в которой не виновата Россия. Все, что на Украине не ладится, не получается, что там беспокоит власти страны — во всем они видят «руку Москвы» и вину России», — возмутился сенатор. Джабаров подчеркнул, что Порошенко пытается набрать политические очки в предвыборной гонке, и поэтому «сваливает все с больной головы на здоровую».

До госпереворота на Украине станции метро строились каждые несколько лет. Общая длина линий на 2017 год составляла 67,6 км. Киевский метрополитен — 60-й в мире по протяженности, однако при этом по уровню пассажиропотока занимает 29-е место. В нем всего три линии.

19 марта мэр Киева Виталий Кличко в деловом костюме и строительной каске спустился в шахту на строящемся участке подземки, сделал селфи и опубликовал фотографию в фейсбуке. Уже на поверхности его встретил Петр Порошенко и пожал ему руку.

Украинские власти планируют в 2021 году ввести в строй две новые станции — «Мостицкую» и «Проспект Правды» на зеленой ветке Киевского метро. Эти станции будут первыми, построенными с 2013 года.

В августе 2018 года британский журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Index 2018. Киев в нем занял «почетное» 118-е место из 140, передает ФАН. С 2013 года «показатель комфортности» жизни в столице Украины упал на 12,6%, что являлось худшим результатом в мировом рейтинге.

Большинство киевлян считает провальной политику городского головы Киева — чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Виталия Кличко. «Провалом» назвали политику Кличко 95% участников опроса телеканала NewsOne. За время программы на телеканал поступило порядка 8 тыс. звонков, отметил ведущий Максим Гольдфарб.

«Команда Кличко — настоящая беда для города. Его политика провальна», — заявил журналист. Только 5% зрителей посчитали, что политику удалось добиться успеха в своей деятельности.

Спустя месяц после избрания Кличко опубликовал «Программу первоочередных шагов городского головы Киева», реализацией которой он собирался заниматься на протяжении первых полутора лет мэрства.

Кличко в полтора-два раза повысил киевлянам тарифы на услуги ЖКХ и отключил в городе горячую воду. Временное отключение горячей воды было принято из-за прекращения газоснабжения Украины Россией. Сделано это был в том числе с целью экономии газа для отопления городских домов зимой. При этом отопление — одна из центральных проблем Кличко на посту киевского мэра. Городская администрацией не может решить ее на протяжении нескольких лет.