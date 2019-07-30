«К чертям собачьим»: Украине предрекли возможное исчезновение

Украина может исчезнуть как государственное образование из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, заявил глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива. Соответствующее заявление политик сделал в эфире телеканала NewsOne.

«Сегодня, когда я слышу «реформа» или «эксперимент», мне сразу кажется, что нас хотят обмануть и ограбить. За эти три года мы страну к чертям собачьим можем с этими экспериментами потерять», — подчеркнул Кива.

По словам главы ОПЗЖ, он «с уважением и надеждой» смотрит на обновленный по итогам досрочных выборов состав Верховной рады. Однако при этом он опасается, что к власти могут прийти авантюристы «без соответствующего опыта и образования».

Реклама

В качестве примера он вспомнил об американском враче Ульяне Супрун, ставшей «экспериментом в медицинской сфере» — главой украинского минздрава при Петре Порошенко. По мнению Кивы, для Украины «большой победой» будет, если страна переживет 2020 год.

В мае 2019 года Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран Восточной Европы с точки зрения ВВП на душу населения, передает НСН.

Темпы роста украинской экономики остаются слишком низкими, чтобы догнать по этому показателю соседние европейские страны — Польшу, Румынию и Венгрию. Чтобы догнать уровень благосостояния Польши, где ВВП на душу населения по паритету покупательской способности в три раза выше, Украине потребуется не менее 50 лет.

При этом отмечается, что после кризиса 2014–2015 годов на Украине снова отмечен рост экономики. Уровень бедности на Украине в настоящее время выше докризисного. Главные проблемы украинской экономики — как раз незавершенные реформы, ведущие к низкой производительности, экспортной зависимости, маленькому количеству иностранных инвесторов и слабой интеграции в глобальный экономический процесс.

Илья Кива, в свою очередь, считает, что киевское руководство игнорирует нужды граждан страны, пытаясь понравиться Международному валютному фонду (МВФ), и выполняя «задачи Госдепа США и Евросоюза», передает ФАН.

В конце октября 2018 года депутат Верховной рады и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что экономика Украины находится в катастрофической ситуации. По его словам, на конец августа внешний долг Украины составлял $47,5 млрд, а совокупный долг страны достиг $75 млрд.

Поэтому несколько поколений украинцев, отметил Рабинович, будут вынуждены трудиться только на благо МВФ.

«Мы с вами, наши дети и внуки заложены в эти бюджеты и мы должны пахать и пахать на эти эмвээфы, на эти сто человек, у которых зарплаты растут какими-то космическими темпами», — убежден Рабинович. Он добавил, что основная статья расходов украинского бюджета — это обслуживание долгов. Парламентарий предлагал весьма радикальные «решения проблемы» — объявить в стране дефолт, чтобы «списать» долг в $117 млрд.

Спустя полгода экс-министр жилищно-коммунального хозяйства и бывший депутат Верховной рады Александр Попов заявил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман и его кабмин подготовили ловушку для президента Владимира Зеленского и его команды.

«Политика, которую проводит сегодняшнее правительство, антинародная. Это не в интересах нашей страны, и подтверждением тому я бы хотел привести как итог полугодия огромное невыполнение бюджета. По оценкам некоторых специалистов, это около 100 млрд», — заявил политик.

Попов добавил, что разбираться с намеренно созданными для Украины проблемами придется новым властям. Таким образом, Зеленского «подставили» и оставили со страной, по уши сидящей в долгах.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предрек Украине неизбежный кровавый «майдан», свержение Зеленского и после диктатуры радикальных украинских националистов — вхождение в состав Российской Федерации.

«Объективный прогноз по ситуации на Украине: ее можно сравнить с раком в четвертой стадии, метастазы уже по всему организму. Вся страна в крови, экономики нет, люди уезжают», — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский, тем не менее, сравнительно оптимистично смотрит на будущие отношения с РФ и рассчитывает на конструктивный диалог, не признавая при этом воссоединения Крыма с Россией и называя Москву «агрессором», провозгласив продолжение курса на вступление Украины в НАТО и Евросоюз.