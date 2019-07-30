Бойкот президенту: почему Трампа не хотят видеть на празднике

Белый Дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп собирается прибыть в Джеймстаун (штат Вирджиния) и выступить с речью на мероприятии, посвященном созданию первого законодательного собрания на Американском континенте. Глава организационного комитета торжества Киркланд Кокс отметил в своем заявлении, что Трамп выступит на том же месте, «где четыре века назад были посеяны семена нашей системы демократического правления».

Возможный приезд президента на мероприятие, посвященное 400-летию созданию английскими переселенцами Генеральной Ассамблеи (первый законодательный орган), вызвало раскол среди организаторов.

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Узнав о визите Трампа, чернокожий мэр штата Вирджиния Левар Стоней заявил, что выходит из состава оргкомитета. По его словам, присутствие Трампа, который «дискредитирует демократию», неуместно. Стоит отметить, что сегодняшнее событие будет также посвящено 400-летию прибытия в штат Вирджиния первых чернокожих рабов. Гостями, кроме того, должны стать представители высшей власти США, хотя о своих планах бойкотировать мероприятие заявили демократы.

Группа законодателей Вирджинии, представляющих афроамериканское населения штата, также заявили, что будут бойкотировать торжества из-за участия в нем Трампа.

«Празднование зарождения этой страны и ее демократии будет навсегда запятнано участием президента, который продолжает делать унизительные комментарии по отношению к лидерам меньшинств, использовать расистскую и ксенофобскую риторику».

— отмечается в сообщении группы, размещенной на ее официальной странице в социальных сетях.

В окружении Трампа не скрывают, что участие президента США в подобных событиях — это возможность привлечь на свою сторону представителей чернокожего населения, которое традиционно голосует за демократов. В 2016 году за него проголосовали только 8% афроамериканцев. По данным Pew Research Center, на предстоящих выборах правом голоса будут обладать 32 млн латиноамериканцев и 30 млн афроамериканцев. Если среди них будет высокая явка, Трамп может не досчитаться больше 10% голосов, как это произошло с республиканцами на промежуточных выборах 2018 года.

Понимая это, демократы активно разыгрывают «расовую карту» против действующего главы Белого дома.

Недавно в нижней палате американского конгресса, которую контролируют демократы, большинством голосов была принята резолюция, осуждающая Дональда Трампа. В ее тексте заявлено, что «расистские заявления Трампа легитимировали страх и ненависть» в отношении «новых американцев», а также граждан США с другим цветом кожи. Принятие «антирасистской» резолюции произошло по инициативе четырех женщин, представляющих Демократическую партию США.

Документ стал реакцией на заявление Трампа в твиттере от 14 июля, в котором он, обращаясь к четырем конгрессвумен, заявил, что «выходцы из стран», которыми правят коррумпированные правительства, не должны «говорить американскому народу, как должно править их правительство». Президент США предложил оппонентам вернуться и «помочь починить» страны, из которых они приехали.

Трамп, к слову, не остается в долгу перед подобными нападками. Недавно он отругал в своем твиттере чернокожего председателя комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США Элайджу Каммингса и назвал его расистом.

По словам американского президента, Каммингс ужасно работал, и жители его округа в Балтиморе это знают. До этого президент также заявлял, что этот округ «считается худшим и самым опасным в Соединенных Штатах».

«Если бы расист Каммингс сосредоточил бы больше своей энергии на помощь добрым людям своего округа, можно было бы добиться прогресса в исправлении беспорядка», — отметил Трамп.

Также американский лидер назвал всю работу конгрессмена сплошным позором. В защиту Каммингса выступил чернокожий телеведущий телеканала NBC Эл Шарптон, которому тоже досталось от Трампа. Рассказав, что знает Шарптона уже 25 лет, глава Белого дома назвал его «мошенником», который ненавидит «белых и полицейских».

Правда, критика в адрес одного из представителей афроамериканского сообщества не помешала Трампу заступиться за другого. В понедельник 29 июля он обрушился на руководство Швеции из-за того, что Стокгольм арестовал известного чернокожего рэпера A$AP Rocky. «Швеция подвела наше афроамериканское сообщество в Соединенных Штатах», — добавил Трамп.

Правда, не все готовы воспринимать рэпера как жертву, так как в Швеции его обвиняют в избиении местного гражданина. В окружении певца заявляют, что мужчина преследовал его несколько кварталов, несмотря на просьбы уйти.

Пока неясно, поможет ли защита популярного в афроамериканском сообществе певца привлечь голоса афроамериканцев Трампу. Однако не исключено, что в борьбе за электорат президент США может пойти на нестандартный шаги.

Среди них — возможность привлечь к сотрудничеству популярного чернокожего политика как кандидата в вице-президенты.

Подобная возможность рассматривалась Трампом и во время первой президентской кампании. Как писали в то время американские обозреватели, таковым мог стать бывший соперник Трампа на праймериз, известный нейрохирург Бен Карсон. Впоследствии он принял предложение Трампа занять пост министра жилищного строительства и городского развития.