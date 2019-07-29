Техасский рейнджер: Трамп нашел себе разведчика

О назначении на пост главы Национальной разведки конгрессмена из Техаса Джона Рэтклиффа президент США Дональд Трамп сообщил — уже по традиции — в твиттере. Глава Белого дома также добавил, что нынешний руководитель ведомства Дэн Коутс уйдет в отставку 15 августа.

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У Рэтклиффа есть опыт работы в силовых структурах — в 2004 году он руководил отделом антитеррора минюста США по штату Техас.

Пост главы национальной разведки, который может занять Рэтклифф, считается самым важным в разведывательном сообществе. Глава этой службы фактически выступает в роли советника президента США по делам разведки, а его ведомство готовит для президента ежедневный брифинг о национальной безопасности.

Будущий глава Нацразведки США также известен как критик бывшего спецпрокурора по «российскому делу» и экс-главы ФБР Роберта Мюллера, которого нередко критиковал и сам Трамп.

Во время недавнего выступления Мюллера в конгрессе Рэтклифф фактически встал на сторону президента, в то время как его коллеги атаковали экс-спецпрокурора вопросами: «Задачей специального адвоката не было окончательно определить невиновность Дональда Трампа или оправдать его, потому что основополагающий принцип нашей системы правосудия — это презумпция невиновности», — заявил Рэтклифф.

Он также отметил, что, хотя Трамп как президент США «не должен быть выше закона, «но он, черт возьми, не должен быть ниже закона».

Он также критически отзывался о досье бывшего британского разведчика Кристофера Стила, собранного на Трампа, и назвал его «фальшивкой».

Американские СМИ называют Рэтклиффа «лояльным Трампу», а издание New York Magazine отмечает, что в его лице Трамп «нашел главу разведки, который готов посмотреть поверх России». The Washington Examiner отмечает, что с назначением Рэтклиффа президент США завершает формирование «лояльных» силовиков.

Правда, чтобы быть назначенным на этот пост, кандидат Трампа должен еще пройти утверждение в сенате, и это, вероятно, не должно стать слишком сложным для него испытанием: во-первых, он сам конгрессмен, и многие знают его по совместной работе, во-вторых, конгресс контролируют его однопартийцы. Вместе с тем логично предполагать, что его будут ожидать достаточно жесткие вопросы со стороны демократов.

Трамп использовал ошибки Коутса

Нынешний глава национальной разведки США, покидающий свой пост, — Дэн Коутс — был назначен еще при Бараке Обаме и вызывал раздражение со стороны нынешнего президента США. Во многом это объясняется различием взглядов Трампа и Коутса на отношения с Москвой. Например, в марте Коутс допустил, что Россия попытается вмешаться в украинские выборы с помощью хакеров.

«Мы ожидаем, что Россия использует кибератаки, чтобы повлиять на грядущие президентские выборы на Украине, — заявил Коутс на слушаниях в комитете американского сената по делам разведки. — Мы ожидаем, что Россия продолжит вести свою информационную войну против демократий и будет использовать интернет-ресурсы, чтобы попытаться разделить наше общество».

Выступая с докладом в сенате, Коутс и его коллега — глава ЦРУ Джин Хаспел — также подчеркнули якобы возрастающую киберугрозу со стороны России и Китая.

После этого Трамп критически отреагировал на их выступление в твиттере, заявив, что они не правы в своем видении.

В свою очередь, бывший председатель Национального совета по разведке США Грегори Тревентон в колонке для Los Angeles Times заявил, что главам разведывательных агентств приходится противостоять Дональду Трампу. По его словам, президент хочет видеть только хорошие новости: «Проработав в разведывательном сообществе США в течение десятилетий, я слишком хорошо знаю, насколько президенты не любят плохие новости».

Правда, Трамп не слишком любит выслушивать долгие брифинги и вообще не в ладах с разведсообществом.

Одной из высших точек напряжения диалог Трампа и разведсообщества достиг в июле 2018 года после саммита с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. По его итогам Трамп сообщил, что, несмотря на заявления разведки о «вмешательстве» России, он доверяет президенту России. Эти слова вызвали в США настоящий скандал — на основании этих заявлений противники Трампа сделали выводы, что он не доверяет собственной разведке.

Из-за резкой критики, которая встретила его дома, Трамп был вынужден дезавуировать свои высказывания: «Я принимаю выводы разведки, что было вмешательство [России]... И не было никакого сговора [с Россией]», — так Трамп говорил уже буквально на следующий день после встречи с Путиным.

Стоит отметить, что к моменту инаугурации у Трампа уже сложилось собственное мнение о разведсообществе, которое нельзя назвать позитивным.

Президент США считает, что американские разведагенства — это часть так называемого «глубинного государства», которое служит щитом для тайной политической элиты США. Термин «глубинное государство» (derin devlet) пришел в английский язык из турецкого, где использовался для обозначения параллельного государства, состоявшего из сотрудников спецслужб, армейских и полицейских чинов.

Во время одной из дискуссий в Институте Аспена (Вашингтон) в 2018 году бывший шеф ЦРУ Майкл Хайден предположил, что подобные взгляды Трампа отражают определенные настроения американского общества — разведка в связи со своей тайной деятельностью порождает различные конспирологические теории.

В то же время в неверии Трампа в разведчиков есть и рациональное зерно. Как ранее объяснял «Газете.Ru» бывший прогнозист Национального совета по разведке США Мэтью Берроуз, «разведывательное сообщество и, прежде всего, ЦРУ потеряло определенный авторитет после войны в Ираке и лишилось поддержки части политической элиты из-за неправильных прогнозов».