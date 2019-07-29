Пусть благодарят: в России ответили на возможные санкции Украины

Крым является российской территорией, независимо от вводимых Украиной санкций и предъявляемых ею претензий на полуостров, заявил депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в ответ на заявление постпреда украинского президента Владимира Зеленского в Крыму Антона Кориневича. Ранее он заявил о необходимости введения ограничительных мер в отношении международных компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

«Они могут сколько угодно говорить о санкциях, о планах возвращения Крыма. Действительность состоит лишь в том, что Крым — это Российская Федерация. В этом смысле мы видим все попытки [экс-президента Украины Петра] Порошенко за пять лет: введение санкций, другие попытки каким-то образом воздействовать на ситуацию в Крыму, это и блокада, которую Крым пережил»,

— сказал депутат в комментарии RT.

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Он добавил, что предпринимаемые действия «лишь укрепляли российский статус Крыма» и подчеркивали выбор крымчан, который они сделали в 2014 году, проведя референдум. Ганжара отметил, что страны Европы ищут «окна возможностей» для частичной отмены санкций, а также налаживания экономического сотрудничества с Россией. В то же время крымский депутат уверен, что сами украинцы хотели бы, чтобы страна вышла из кризиса, однако при этом никто ничего для этого не делает.

В то же время, в Госдуме считают, что украинская сторона должна благодарить Россию за строительство моста, который соединяет Краснодарский край и Крым. Такое мнение выразил член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов в интервью ФАН.

«Украинцам нужно только спасибо сказать строителям и РФ, которая нашла такие огромные деньги и направила их на развитие этой территории», — сказал собеседник агентства. Поэтому, уверен парламентарий, «совершенно не конструктивно» звучит призвание введения санкций против строительных компаний.

Депутат отметил, что Крымский мост нужен самим жителям региона, независимо от того, признает Украина юрисдикцию России над полуостровом или нет.

Этот инфраструктурный проект, по словам Морозова, является жизненно необходимым для экономического и социального роста Республики Крым. «Так или иначе, Крым отчаянно нуждается в развитии, увеличении туристического потока, поставке туда грузов сухопутным путем», — сказал депутат, добавив, что Россия вкладывает «очень большие средства в развитие этой территории».

По мнению Морозова, если бы украинские власти «действительно желали добра людям, которые живут на полуострове, они бы приветствовали все подобные инициативы, исходящие от России», так как они способствуют развитию региона.

Ранее постпред Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич в интервью украинскому изданию «Сегодня» заявил, что Киев наметил несколько шагов в возвращении Крыма под украинскую юрисдикцию при помощи правовых мер.

«В международном праве есть такое понятие, как «колеса правосудия». Эти «колеса» не очень быстрые, и это факт. Но хорошо, что Украина начала эту правовую битву. Международное право здесь на стороне Украины», — уверен представитель лидера Украины.

По его словам, Украине необходимо инициировать отдельный формат международных переговоров, чтобы обсудить вопрос возвращения Крыма Украине. Однако в организации этого процесса есть сложности, в частности, они заключаются в однозначной позиции Москвы, которая говорит, что никакие переговоры по Крыму вестись не могут. Тем не менее, по словам Кориневича, украинская сторона могла бы провести такие переговоры на первых порах без участия России.

Постпред украинского лидера отметил, что власти страны пытались препятствовать строительству Крымского моста, однако из этого ничего не вышло. Теперь Киев планирует ввести санкции в отношении компаний, которые участвовали в возведении моста, который является самым протяженным в России.

«Думаю, что вопрос крымских санкций мы должны на уровне Украины очень серьезно обсудить. Возможно, тоже внести определенные изменения в законодательство. Возможно, о привлечении к ответственности за невыполнение санкций, чтобы западные партнеры понимали, что Украина будет реагировать на такие вещи», — сказал он, добавив, что «каждый новый этап милитаризации Крыма» — «это, безусловно, угроза», на которую украинская сторона, уверен Кориневич, должна отвечать «и давлением, и санкциями, и другими способами».

При этом в интервью украинскому СМИ он выразил мнение, что «сейчас есть, чтобы, в целом, ситуацию санкций по Крыму изменить и улучшить».