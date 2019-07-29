«Ерунда и бред»: нардеп от «Слуги народа» об идее переименовать Россию

Идею советника президента Украины по политическим вопросам Никиты Потураева переименовать Россию в Московию подверг критике его однопартиец, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Об этом он заявил в разговоре с порталом «Страна.ua».

«Это выражение — ерунда и бред. И не соответствует здравому смыслу. К сожалению, это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича [Порошенко]»,

— заявил парламентарий. По словам Бужанского, подобные идеи лишь демонстрируют неадекватность украинских политиков.

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«Если мы хотим, чтобы к нам относились как к серьезным людям, то мы должны быть серьезными людьми», — подчеркнул нардеп.

Кроме того, Бужанский раскритиковал идею Петра Порошенко праздновать на Украине «День освобождения от Советского Союза». По его мнению, позиция, согласно которой «все советское нужно заменить всем антисоветским», неконструктивна.

Риторика, направленная против «красной угрозы» не принесет стране «нормальной экономики, образования и медицины», подытожил нардеп. Кроме того, Бужанский заявил, что «евромайдан» привел лишь к легализации на Украине неонацизма.

Советник Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев ранее заявил, что РФ нужно переименовать в Московию, а русский язык разделить на две части: якобы тот русский, на котором говорят украинцы, отличается от «российского русского».

«Моя точка зрения, что мы вообще должны его [русский язык] переименовать. И, например, сказать, что у нас — русский язык, а там — российский», — подчеркнул советник Зеленского.

Он добавил, что может «как филолог» утверждать, что «украинский русский» существенно отличается от «русского русского». Разница между ними якобы заметна как в лексике, так и в грамматике, уверен Потураев, и даже «не в смысле суржика».

Член Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елена Кара-Мурза в разговоре с НСН заявила, что предложение украинского политика нелогично как минимум с лингвистической точки зрения.

«С точки зрения языка, никакой логики здесь нет. Это высказывание имеет исключительно политическую логику. Поскольку русский язык является одним из языков, непосредственно произошедших от древнерусского, так же, как белорусский и украинский язык, и имеет своим историческим субстратом древнюю Киевскую Русь, здесь возможны подобного рода спекуляции, но на самом деле это информационный шум», — подчеркнула эксперт.

По мнению Кара-Мурзы, эта манипуляция и игра историческими терминами не заслуживает такого большого внимания и является дешевым способом привлечь внимание к существующей проблеме.

«Во всяком случае, попытки переименовать государство заведомо не имеют никаких правовых последствий, показывают только — в данном случае для молодой команды президента — попытки заработать очки», — отметила она.

Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с ФАН заявил, что видимое нежелание офиса украинского президента решать серьезные вопросы политического и социоэкономического характера демонстрирует его слабость.

«Предложение Потураева носит ярко выраженный антироссийский характер. Но на самом деле Украине сегодня требуется всестороннее улучшение отношений с Россией. Портить отношения даже на словах — крайне неправильно. Это свидетельствует о низком уровне команды Зеленского», — заявил член Совфеда.

В начале июля глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что языковой вопрос является важным для страны. Он подчеркнул, что

языковой вопрос нужно решать — причем нельзя заставить всю страну говорить по-украински.

Он отметил, что можно было бы позволить Донецкой и Луганской областям иметь русский язык в качестве регионального, если бы юго-восток признал себя частью Украины, а украинский язык — государственным. По словам главы администрации президента, другие области тоже могут претендовать на русский язык как региональный, поскольку «если всех заставлять говорить по-украински, то страна уменьшится до Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей».