Учтем интересы русских: как ОБСЕ меняет языковой закон Киева

Закон об исключительном статусе украинского языка во всех сферах жизни, вступивший в силу на Украине, может быть пересмотрен. Как заявил верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер, его ведомство вместе с украинским министерством культуры разрабатывает поправки к закону о государственном языке, передает газета «Известия».

«Во-первых, в законе ничего не говорится о защите языков нацменьшинств. Во-вторых, все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жестко — не через систему стимулов и поощрений, а <...> через наказания», — заявил Заньер.

По его словам, при составлении законопроекта также не проводились консультации с представителями национальных меньшинств.

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Комиссар подчеркнул, что политика Киева по выделению языков Европейского союза по отношению к прочим языкам является «дискриминационной».

Ранее источники «Известий» в Киеве проинформировали, что вступивший в силу закон о госязыке может быть отменен после внеочередных выборов в Верховную раду. По словам источника, команда действующего президента Украины Владимира Зеленского намеревается сделать языковую политику более мягкой.

«Президент не стесняется говорить по-русски и признает право людей говорить на привычном им языке», — сказал источник.

Он добавил, что статус украинского языка как единственного государственного не изменится. Другой собеседник издания объяснил смягчение языкового подхода желанием усилить позиции Киева во время переговоров по Донбассу.

В середине мая бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон об украинском языке как государственном. Согласно документу, украинцы обязаны использовать его практически во всех сферах жизни, в том числе в магазинах и заведениях общепита. Против этого законопроекта выступали российские политики, считая его дискриминирующим права русскоязычного населения.

«Он [закон] выверен настолько, чтоб ни одна политическая сила, которая стоит на государственных патриотических позициях, не имела оснований инициировать его пересмотр. Нет оснований», — заявил Порошенко.

Согласно закону, «украинский язык как единый государственный язык выполняет функции языка межэтнического общения, является гарантией защиты прав человека для каждого украинского гражданина независимо от его этнического происхождения, а также является фактором единства и национальной безопасности Украины».

При этом все должностные лица страны: правительство, судьи, офицеры ВСУ, а также учителя, преподаватели вузов и врачи обязаны разговаривать и писать только на украинском языке при исполнении служебных обязанностей.

В личном общении украинский можно не использовать. Религиозные обряды также можно совершать на языках национальных меньшинств Украины.

Ранее TNS сообщило со ссылкой на соцопрос, что 49% украинцев используют русский язык при общении дома — наравне с украинским. При этом в общении с друзьями и знакомыми на русском разговаривают 52% украинских граждан, а на украинском — 44%. Однако на работе украинский язык пользуется большей популярностью — его используют в качестве «служебного» 48% украинцев, но русский не сильно отстает — на нем на работе говорят 47% респондентов.

Принятие Порошенко языкового закона вызвало беспокойство и возмущение в России и мире. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что этот шаг — глобальная проблема, а «языковой» документ идет вразрез с минскими договоренностями и чреват осложнением гражданской войны, передает ФАН.

«Дело не в его названии, дело в его сути. Он фактически легализует украинизацию полиэтнического украинского общества, подавляющее большинство которого предпочитает использовать русский язык», — подчеркнула Захарова.

Вскоре после принятия закона о госязыке Совет Безопасности ООН назначил экстренную встречу по этому поводу, сообщает НСН. Первый заместитель постоянного представителя России в организации Дмитрий Полянский заявил, что закон об украинском языке «противоречит букве и духу минских договоренностей», которые утверждались Советом Безопасности ООН.