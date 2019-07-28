По стопам Ющенко: Зеленского высмеяли за несуществующее государство

Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли в социальных сетях после поздравления украинцев с «Днем крещения Киевской Руси – Украины». Обращение украинского лидера к нации было опубликовано в твиттере.

«Поздравляю всех с Днем крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития», — заявил Зеленский.

Он также обратился к предстоятелям украинских церквей, призвав начать диалог. Однако внимание пользователей привлекло название праздника, мало имеющее отношение к истории.

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«Стесняюсь даже спросить, какое государство крестил князь Владимир? Киевскую Русь — Украину? Он-то сам знал об этом?» — написал один из комментаторов.

Другой пользователь указал на то, что никакой Украины во времена Киевской Руси не существовало. Кроме того, Зеленскому посоветовали вернуться в школу и получить пару уроков истории.

Стоит отметить, что «День крещения Киевской Руси – Украины» – это официальное название праздника, который ежегодно отмечают в стране 28 июля. Еще в 2008 году бывший тогда президентом Украины Виктор Ющенко приказал отмечать этот праздник под именно таким названием, «учитывая значение православных традиций в истории и развития украинского общества».

Год спустя Ющенко заявил, что этот праздник символизирует «преемственность тысячелетней истории Украины», а также украинской нации и государственности. Кроме того, экс-президент заявил, что 28 июля должна отмечаться «неделимость украинского народа» и «соборность всех украинцев и всех украинских земель вокруг Киева».

После завершения президентства Виктор Ющенко не раз выступал с весьма русофобских позиций. В январе 2019 года экс-президент заявил, что россияне обладают рабским менталитетом, не любят свободу, «хотят царя и не стремятся к демократии», передает ФАН.

Политик ошибочно приписал советскому писателю Алексею Толстому цитату о «двух Русях»: Киевской Руси, «понимавшей идеи добра, чести, свободы, справедливости <...> как понимал их весь западный мир», и Московской Руси, «Руси Тайги, монгольской, дикой, звериной».

При этом сравнительно популярная цитата имеет весьма курьезный источник — ее оригинал можно найти в работах украинского историка Мыколы Чубатого, ссылавшегося на английский текст, в котором приводятся не высказывания, а примерный перевод размышлений Толстого — но не автора «Петра Великого», а другого писателя, написавшего «Князя Серебряного».

В свою очередь, эти слова — косвенный перевод статьи русского националиста и депутата Государственной Думы Василия Шульгина, принимавшего отречение императора Николая II.

Шульгин был также известен как активный противник «украинствующих», указывавший на австро-венгерское происхождение идеи «сектантской незалежной» Украины.

Вопросы наименования государства – как своего, так и соседних – очень волнуют украинскую власть. 11 июля советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать русский язык, на котором говорят в РФ, в «российский язык».

«Моя точка зрения, что мы вообще должны его [русский язык] переименовать. И, например, сказать, что у нас — русский язык, а там — российский»,

— подчеркнул советник Зеленского.

Он добавил, что может «как филолог» утверждать, что «украинский русский» существенно отличается от «русского русского». Разница между ними якобы заметна как в лексике, так и в грамматике, уверен Потураев.

Кроме того, он предложил официально переименовать Россию в Московию.

«Почему мы боимся? Это же проактивная история. Можем вообще на своих картах начать их называть Московия. Что нам мешает?» — заявил советник украинского президента, назвав Российскую Федерацию «временно неподконтрольными Китайской народной республике территориями».

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в свою очередь полагает, что в команде нового украинского президента таким образом хотят угодить «как русофобам, так и русофилам», передает НСН.

«Эти идеи родились лет 20 назад, просто они снова вышли в информационное пространство. <...> Лет 25 назад украинские филологи говорили, что украинский язык — русский, а русский — «российский». Не все с этим согласны, есть и противоположные мнения. Свободные граждане свободной страны. Что хотят, то и воротят», — подчеркнул эксперт.