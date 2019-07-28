Атлантический поворот: куда Джонсон поведет Британию

«Борис Джонсон — хороший человек, он жесткий, но он умный. Его называют «британский Трамп», и люди говорят, это хорошо. Они там [в Великобритании] меня любят, и это то, что они хотят, и то, что им нужно. Он все сделает. Борис хорош, и он сделает свою работу», — цитирует РИА «Новости» слова президента США Дональда Трампа о новом британском премьере Борисе Джонсоне.

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Помимо этого, Трамп по традиции также поздравил Джонсона с назначением через твиттер. Такому теплому отношению есть объяснение, ведь два политика похожи не только внешне, они оба — яркие ораторы, а их позиции по ряду ключевых вопросов практически совпадают. И Трамп, и Джонсон критиковали политическую линию предыдущего британского руководства касательно Brexit, и тот, и другой ратуют за увеличение расходов на оборону.

Поддержка Трампа, пусть даже на данный момент сугубо символическая, важна для британского премьера — она демонстрирует, что у него и его курса есть авторитетные сторонники вне Евросоюза.

С последним руководству Великобритании в ближайшее время предстоят жесткие переговоры — до 31 октября стороны должны прийти к согласию относительно условий Brexit.

Если договориться не получится, нового шанса может и не быть — Борис Джонсон известен как принципиальный сторонник выхода Великобритании из Евросоюза, и теперь, став премьер-министром, может решить этот вопрос куда более радикально и уверенно, чем его предшественница Тереза Мэй. Нельзя исключать даже «экстремальный» Brexit без согласования с ЕС.

«Брюссель удастся уговорить на сделку, только если мы проявим волю и мужество и покажем, что готовы уйти и без нее», — заявлял Джонсон.

Предыдущие попытки Великобритании покинуть Евросоюз упирались именно в условия сделки — в частности, стороны не могли прийти к согласию по статусу Северной Ирландии, которая хочет сохранить выгодные условия отношений с ЕС, а также по ряду таможенных и экономических вопросов. Тереза Мэй так и не убедила лидеров ЕС изменить их позицию, которая одновременно не могла быть принята и внутри Великобритании. Теперь островами руководит политик, чье политическое будущее напрямую зависит от успешности выхода из ЕС.

Язык Рейгана и Тэтчер

Одной из первоочередных задач Джонсона будет найти «замену» Евросоюзу — такого внешнеполитического партнера, который сможет смягчить разрыв с континентом. Бывший «министр по делам Brexit» Доминик Рааб на днях возглавил британский МИД, а, значит, работа в этом направлении уже ведется. И Вашингтон здесь — один из главных вариантов сотрудничества.

США, действительно, на протяжении многих десятилетий были главным партнером Лондона на международной арене.

Пика британо-американский союз в годы «холодной войны» достиг во времена премьер-министра Маргарет Тэтчер, которая была известна тесными отношениями с президентом США Рональдом Рейганом. Именно ее слово было главным в налаживании отношений США и СССР после прихода к власти реформатора Михаила Горбачева.

В те годы основой сотрудничества была общая оборона в рамках НАТО, и сегодня эксперты ждут усиления совместной работы в этой области. Тем более что Лондон, который принимает в декабре саммит НАТО, не вызывает нареканий у Вашингтона. Великобритания, в отличие от большинства других европейских стран, платит в бюджет альянса необходимые 2%.

Программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев предполагает укрепление связей между Лондоном и Вашингтоном в контексте Ирана. «По Тегерану будет тесное взаимодействие. Британия поддерживает «иранскую сделку», но не так рьяно. А после инцидента с танкером Лондон оказался в двусмысленной ситуации», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Речь идет о недавнем задержании иранскими военными британского танкера в Ормузском проливе.

Посол США в Великобритании Вуди Джонсон уже заявил, что Трамп и Джонсон должны найти общий язык. Рассуждая на эту тему в эфире «Би-би-си», дипломат выразил надежду, что британо-американские отношения будут становиться все более важными для обеих стран.

«Великобритания — наш важный союзник как в оборонительном плане, так и в том, что касается нашего с ней развития и процветания, и он [Трамп] это знает»,

— заявил американский дипломат. Джонсон упомянул и возможное соглашение о свободной торговле между США и Великобританией, которое позволит смягчить потери от «жесткого» Brexit.

На днях Трамп подтвердил, что США и Великобритания уже ведут переговоры о заключении торгового соглашения, которое, по его словам, даст Лондону немало преимуществ. Оба лидера собираются обсудить его в ближайшее время на встрече «большой семерки» во Франции в августе.

Это соглашение приемлемо не для всех — в случае его заключения экономика Великобритании может оказаться в излишней зависимости от заокеанского партнера, а местным производителям придется конкурировать с американской промышленностью. Опасение вызывает сельскохозяйственная тема — на британский рынок могут выйти продукты, которые не соответствуют стандартам ЕС, в том числе генно-модифицированные и подвергнутые химической обработке фрукты, овощи и мясо.

Посол Вуди Джонсон в своей статье в The Telegraph раскритиковал этот подход: по его мнению, Великобритания должна оставить в прошлом «сельскохозяйственный музей» Евросоюза и игнорировать негативные высказывания в адрес американской продукции. «Клеветническая кампания, запущенная протекционистами», — подытожил посол.

«Атлантический поворот» Великобритании — вполне возможное развитие событий, и симпатии между Трампом и новым английским премьером должны этому помочь. Но ставить знак равенства между двумя политиками все же не стоит — если первый действительно перевернул американскую политическую повестку вверх ногами, то импульсивная риторика второго может стать всего лишь еще одним инструментом убеждения.

Сближение с США при Джонсоне видится вероятным сценарием для Великобритании в любом случае, и полный разрыв с Евросоюзом здесь не является единственном вариантом. Возможно, премьер-министр воспользуется помощью нового союзника, чтобы убедить ЕС пересмотреть свои позиции по Brexit, и в итоге добьется выгодного для себя исхода — но говорить о союзе «старого» и «нового» Трампов все еще преждевременно.

Кроме того, как отмечает обозреватель CNN Люк МакДжи, между Трампом и Джонсоном при определенном сходстве есть немало различий: в отличие от Трампа, известного своими антиэмигрантскими выступлениями, Джонсон является сторонником привлечения эмиграции как бывший мэр «либерального космополитичного» Лондона. Он также, в отличие от Трампа, не разделяет политику экономического протекционизма и считает, что выход Великобритании из ЕС станет возможностью для большей экономической открытости страны миру.

При контактах с Трампом Джонсон, полагает МакДжи, примет во внимание тот факт, что президент США не слишком популярен в его стране.

К тому же, несмотря на многолетние союзнические отношения, слишком тесный союз между Великобританией и США может привести к негативным последствиям для внешней политики Лондона. Такое уже было во времена лейбориста Тони Блэра и тогдашнего главы Белого дома Джорджа Буша. По данным расследования британского парламента о войне в Ираке в 2016 году, Блэр полностью доверял Бушу.

Британский премьер согласился поддержать вторжение в Ирак с целью свержения Саддама Хусейна. Как выяснилось впоследствии, Ирак не имел никакого отношения к террористической атаке на США. Авторы доклада отмечали, что правительству страны стоило более внимательно просчитать последствия «широкого альянса» с США — как это делали предыдущие власти страны. В докладе говорилось также, что, несмотря на важность отношений двух стран, их основой должны быть «не эмоции», а «взаимная выгода».