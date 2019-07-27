От расцвета к упадку: как Госдеп захирел при Трампе

27 июля 230-летие отмечает Госдепартамент США — американское министерство иностранных дел и главный бренд американской дипломатии. Традиции ведомства заложил его первый руководитель Томас Джефферсон, а за годы своего существования оно стало местом работы многих выдающихся дипломатов. В связи с желанием администрации США сократить расходы на содержание Госдепа сейчас многие сотрудники уходят со службы, а качество дипкорпуса США значительно снизилось.

Государственный департамент США в год своего основания назывался Департаментом по международным делам. В сентябре 1789 года он поменял название на сегодняшнее, а его первым шефом стал назначенный президентом Джорджем Вашингтоном Томас Джефферсон, который впоследствии также возглавил страну.

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До своего назначения Джефферсон трудился министром финансов США, затем занимал пост американского посла во Франции. Он долго не соглашался возглавить Госдеп, несмотря на уговоры Джорджа Вашингтона.

Дипломатическая переписка Джефферсона с коллегами из иностранных государств читается на одном дыхании и соответствовала высочайшим дипломатическим стандартам. Каждое письмо сопровождала неизменная вежливая подпись: «имею честь». Именно Джефферсон превратил дипломатическое ведомство в одно из самых важных в американской системе, и с тех пор госсекретарь первым из министров принимает присягу.

Новая дипломатическая служба в США создавалась с нуля: правительство экономило на расходах, а послы изначально назывались «представителями», поскольку американская республика не хотела, чтобы их должности звучали как аристократические титулы. При этом представителями в то время служили будущие президенты США: Джон Куинси Адамс и Бенджамин Франклин. В Госдепе работали и писатель Джон Ирвинг — автор известного романа «Сонная лощина».

Многие из дипломатов в те времена находились в стесненном положении: конгресс не выделял необходимые средства, и им приходилось снимать жилье на свои деньги. Так, например, представитель США в Сеуле Луис Фут, приехавший туда в 1883-м, так и не дождавшись от конгресса выделения средств на покупку дома для резиденции, приобрел жилье сам.

«Из-за того, что практически все американские представители были вынуждены приобретать собственность на свои средства, дипломатическая служба была доступна лишь тем, кто обладал средствами», — писала в книге «Архитектура дипломатии: Создавая американские посольства» историк Джейн Лоффер.

Дипломатическая и консульская службы США существовали отдельно друг от друга до 1924 года. Консулов было в те времена больше, чем дипломатов, так как консульства открывались для содействия предпринимателям. В 1840 году на 145 консульских постов приходилось лишь 20 дипломатических представительств.

В 1909 году помощь дипведомству решили оказать американские бизнесмены, которым было попросту стыдно, что представители США должны тратить собственные средства на покупку резиденций. Они создали Американскую посольскую ассоциацию с целью создания постоянных миссий за границей.

В определенном смысле, американская дипломатия до сих пор связана с бизнесом. В США послами нередко назначаются представители деловых кругов, которые внесли существенный вклад в президентские кампании.

По данным исследователя Райяна Сковилла из юридической школы Marquette University, 42% послов США сейчас — политические назначенцы. Как отмечает журнал Fortune, 29% послов — это те, кто активно участвовал в финансировании кампании Трампа. Для сравнения, во времена президентства Рональда Рейгана таковых было 22%.

Традиции американской дипломатии тех времен по-прежнему чтят в Госдепартаменте США, расположенном в центре Вашингтона. Стоит отметить, что Госдеп не собственник помещения — он владеет им на правах аренды, правда, ее срок истекает через 939 лет. В этом массивном здании постройки 1940-х сидели зубры американской дипломатии, здесь создавались планы внешней политики США на годы вперед.

Госдеп является одним из важнейших ведомств страны, как и оборонное министерство — Пентагон.

«Это департамент, взаимодействующий с каждым правительством в мире на множестве уровней, а глава Госдепа имеет очень весомый голос в принятии решений», — рассказывал «Газете.Ru» Фрэнк Орбан, работавший в Госдепе во времена президента США Рональда Рейгана.

Бюджет Госдепартамента составляет $47,5 млрд, в нем работают 69 тыс. человек, из них более 13 тыс. дипломатов.

Во времена президента Обамы и госсекретаря Хиллари Клинтон влияние ведомства существенно росло, а его глава всегда успешно обороняла бюджет от сокращений. В 2010 году будущая соперница Трампа резко выступила против планов бюджетного комитета сената США урезать бюджет ведомства на $4 млрд.

Однако с приходом к власти в США президента Трампа для Госдепа настали тяжелые времена. Первым тревожным звонком для дипломатов стало назначение на пост руководителя ведомства Рекса Тиллерсона, никогда не работавшего на госслужбе.

Несмотря на то, что Тиллерсон был своего рода «человеком-оркестром» и лично знал лидеров многих стран, глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев отмечал и его слабые качества: «Как бизнесмен, ни разу не работавший на госслужбе, он наломал немало дров, а его политика сокращений оттолкнула многих дипломатов».

В апреле 2018 года Тиллерсона на этом посту сменил более опытный в аппаратной работе Майк Помпео, которому пришлось разбираться с тяжелым наследием. Многие позиции в Госдепе были не заполнены, а посольства США оказались не укомплектованы сотрудниками. Так, по данным аудиторской проверки правительства США, из 989 постов офицеров по безопасности посольств пустовали 160.

К чести Помпео необходимо сказать, что вакансии в Госдепартаменте при нем начали заполняться быстрее, чем при его предшественнике Тиллерсоне. Во многом это связано с тем, что у Помпео, в отличие от Тиллерсона, есть крепкие связи в конгрессе, который утверждает назначение высокопоставленных дипломатов.

Однако Помпео придется управлять ведомством, бюджет которого планируется сократить на 23%.

«Из того, что я слышал, значительная часть его собственного отдела утратила доверие к своему руководству», — пишет в недавней статье в издании Business Insider один из сотрудников Госдепа времен администрации Обамы Бретт Брюен.

Госдеп также одно из самых узнаваемых ведомств в России и на постсоветском пространстве. Например, после событий на Украине известным выражением, ушедшим в народ, стало словосочетание «печеньки Госдепа». Оно связано с визитом тогдашнего заместителя госсекретаря Виктории Нуланд на Украину, которая пообщалась с протестующими на Майдане и угостила их печеньем и бутербродами.

Несмотря на ухудшение отношений между США и Россией, американские дипломаты нередко с уважением отзываются о российских коллегах и восхищаются их знаниями. Бывший посол США в России Майкл Макфол с уважением комплиментарно высказывался о российском после Михаиле Богданове, от которого узнал многое о Ближнем Востоке.

Один из высокопоставленных дипломатов США рассказывал, что ему нравится практика долгой специализации россиян на какой-то одной стране, в то время как американских дипломатов часто посылают в разные уголки мира, что создает определенные трудности. Это подтверждает в беседе с «Газетой.Ru» высокопоставленный российский дипломат, который многие годы работал в МИД. По его словам, в США была «сильная школа» дипломатов-ближневосточников, но сейчас ситуация ухудшилась.

Сейчас только 52% новых послов говорят на языке страны пребывания, в то время как таковых было 62% при президенте Рейгане. Только 5% назначенных при Трампе послов знают регион своего пребывания, при Рейгане их насчитывалось 26%.