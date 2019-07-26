«Как же он называется?» Над Кличко давно так не смеялись

Мэр Киева Виталий Кличко снова стал объектом шуток пользователей сети, безуспешно пытаясь произнести на украинском языке название Института судебных экспертиз. Конфуз произошел в прямом эфире программы «Ваша свобода» на YouTube-канале «Радио Свобода».

«Су-су-су… институт судовых… сссс…эээ… Как же он называется?» — замялся киевский градоначальник. В конце концов, Кличко произнес «судебные экспертизы» на русском языке» и верный ответ ему подсказал ведущий.

На украинском название учреждения звучит как «Iнститут судових експертиз». Попытки справиться с этой нетривиальной задачей заняли около 20 секунд.

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Пользователи соцсетей со смехом встретили злоключение Кличко. «Это к вопросу о том, что такое бокс и насколько он полезен», — написал в твиттере @suslov_aa. Другой пользователь, @EinarAnatir, возразил, что бокс тут ни при чем — «думать на украинском Кличко так и не научился».

Nadejda K. в социальной сети «Вконтакте» написала, что «исковеркать русский язык и выговорить эту ересь не так просто».

В январе 2019 года в сети появилось видео, на котором киевский мэр отчаянно пытается выговорить слово «дигитализация». Инцидент произошел на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

«Де-де, деци, децл… Деги… Деджи...», — говорит Кличко. Сидевший рядом с ним его брат, боксер Владимир Кличко не может удержаться от смеха, сам мэр Киева также начинает смеяться. В итоге «дигитализацию» Кличко-старшему подсказали из зала.

В 2014 году Виталий Кличко обратился к киевлянам, попросив горожан «с особым, составляющей, обратиться к проблеме теплосбережения, подготовке к земле». Мэр оговорился, имея в виду зиму.

«Хочу обратить внимание всех: встречался с многими милиционерами, которые погибли, со многими демонстрантами, которые погибли — и все задают вопрос...», — говорил Кличко в эфире телеканала «Iнтер», отвечая на вопрос ведущего о способах пресечь «сепаратистские настроения», исходящие из Крыма и Донбасса.

Наконец, одним из наиболее известным «перлов» Кличко стала фраза «а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее смотреть могут не только лишь все – мало кто может это делать». Этот ляп быстро разошелся по социальным сетям, став популярным мемом.

Украинский политолог Олег Соскин в разговоре с НСН заявил, что причина такой косноязычности Виталия Кличко кроется в его боксерском прошлом.

«Он же боксер, его очень сильно били по голове. Он не способен к самообразованию. На мэра он не учился, поэтому он ничего не знает», – убежден эксперт. Виталий Кличко — чемпион мира по боксу в тяжелом весе, обладатель званий «Почетный» и «Вечный» чемпион мира по боксу в версии WBC.

Ранее Кличко пообещал выпустить книгу своих изречений. Он выразил уверенность, что сборник будет интересно читать. Соскин уверен, что эту идею Кличко подсказал кто-то другой.

«Парадоксальные высказывания Кличко — сплошной «блеск ума». Кто-то ему посоветовал выпустить афоризмы. Кличко – это клоун, который ночью подрабатывает мэром. Это человек, который совершенно неадекватный, он даже не понимает, что он неадекватный», — заявил политолог.

24 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Виталия Кличко с поста киевского мэра. Офис президента Украины уже направил официальное представление на увольнение градоначальника.

В мае на рассмотрение Верховной рады был внесен законопроект, который предполагает разделение функций и полномочий мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Вскоре после этого Кличко пригрозил Зеленскому досрочными выборами киевского градоначальника. Бывший боксер заявил, что намерен инициировать внеочередное голосование в случае разделения должностей главы КГГА и мэра.

Источник в киевской мэрии впоследствии заявил ФАН, что президент Украины не может уволить мэра Киева.

«Мэр Киева — выборная должность. Его выбирают киевляне», — пояснили в мэрии. Однако Виталий Кличко занимает пост не только мэра Киева, но и главы городской государственной администрации, откуда его уволить можно.

В ноябре 2018 года телеканал NewsOne сообщил, что деятельность Виталия Кличко на посту мэра Киева вызывает недовольство у жителей украинской столицы.

«Провалом назвали политику Кличко 95% участников опроса. За время программы на телеканал поступило порядка 8 тыс. звонков, отметил ведущий Максим Гольдфарб.

«Команда Кличко — настоящая беда для города. Его политика провальна», — заявил журналист. Лишь 5% зрителей посчитали, что политику удалось добиться успеха на своем посту.