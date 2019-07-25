«Спасибо за санкции»: Трамп поговорил с Зеленским о России

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал прошедшие выборы в Верховную раду свободными и демократическими – об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер также поздравил лично Зеленского с уверенной победой его партии «Слуга народа».

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Президент США в беседе с украинским коллегой выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Вашингтоном и Киевом.

Трамп также подтвердил «неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины» и готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ на Украине, передает НСН.

Зеленский в ответ поблагодарил Трампа за ведущую роль США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию. В конце разговора лидеры государств договорились продолжить обсуждение американо-украинского сотрудничества во время визита Зеленского в США.

Неделей ранее Зеленский уволил украинского посла в США Валерия Чалого. Политик был назначен послом Украины в США в июле 2015 года. До этого он был заместителем главы администрации президента Петра Порошенко.

После увольнения Чалого подготовкой визита Зеленского в Вашингтон займется временно поверенный в делах Украины, сейчас обе стороны согласовывают даты поездки. Отставки не стали неожиданностью – о них сообщалось несколькими днями ранее – этот процесс назвали новым этапом в политической жизни Украины.

В конце мая Чалый сообщил о том, что власти США хотят выделить Киеву в качестве поддержки в оборонной сфере большую сумму. Комментируя это заявление, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук указал, что

Вашингтон продолжает свое внешнее управление Украиной и при Зеленском.

«Киевом сегодня управляют извне — «коллективный Запад», и в первую очередь Вашингтон. Внешнее управление Украиной началось в 2014 году и наблюдалось все время правления [экс-президента Украины Петра] Порошенко. К сожалению, оно продолжается и при президенте Зеленском», — написал украинский политик на своей странице в твиттере.

По его словам, американская сторона мешает политике Украины и не дает ей проявиться. Он отметил, что современная украинская власть все делает по наставлению США.

В середине нынешнего месяца сообщалось, что Зеленский планирует провести встречу с Трампом в Польше. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Первый контакт Зеленского и Трампа может состояться во время мероприятий, посвященных годовщине начала Второй Мировой войны. Вероятной датой встречи лидеров, по словам источников газеты, является 1 сентября.

Дело в том, что Зеленский будет находиться в Польше с рабочим визитом с 1 по 2 сентября. Трамп планирует посетить Варшаву 31 августа с двухдневным визитом.

С момента вступления в полномочия президента Украины в мае Зеленский сделал несколько резонансных заявлений относительно уровня поддержки Киева со стороны Трампа. В частности, он утверждал, что именно Трамп поможет изменить ситуацию вокруг строительства российского газопровода «Северный поток — 2» в пользу Киева.

Интересно, что экс-секретарь СНБО Александр Турчинов раскритиковал украинцев, которые отдали свои голоса партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». По его словам, результаты голосования показали, что многие граждане готовы обменять «свободу и ответственность на сытое и уютное рабство», передает ФАН.

В ответ на это член Совета Федерации Алексей Пушков указал, что

Турчинов имеет весьма странное представление о свободе, при которой Украина находится под прямым управлением США и всецело зависит от западных кредитов.

«Турчинов в ужасе: выборы показали, что многие украинцы выступают за хорошие отношения с РФ. Он называет это «променять свободу на рабство». Свобода, по его логике, это смотреть в рот США, клянчить деньги у ЕС, батрачить у поляков, с дрожью ждать транша МВФ и славить Бандеру», — написал сенатор в твиттере.