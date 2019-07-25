Кризис в Испании: парламент вновь отверг кандидатуру премьера

Нижняя палата парламента Испании не поддержала назначение на пост премьер-министра страны лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса. Это означает, что страну, скорее всего, ждут новые выборы. При этом сам Санчес, занимавший эту должность с июня 2018 года, пока продолжит исполнять обязанности главы правительства, а возможно, даже сможет сформировать новый кабинет министров.

Реклама

Голосовали по кандидатуре Санчеса дважды: 23 июля ему для победы было нужно абсолютное большинство — минимум 176 из 350 голосов, которые он не получил. В четверг же состоялся второй тур, на котором требовалась поддержка простого большинства. За Санчеса голоса отдали 124 депутата, 155 выступили против, 67 воздержались, остальные отсутствовали.

В связи с тем, что Санчес не смог сформировать правительство уже со второй попытки, его партия и другие политические силы страны должны встретится с королем Испании Филиппе VI для консультаций, по результатам которых монарх поручит формирование кабинета одному из кандидатов. Таким образом, Санчес может получить второй шанс. В противном случае право набрать кабинет министров может перейти к оппонентам — консервативной Народной партии.

В то же время, если правительство не сформируют к 23 сентября, будут назначены новые выборы в парламент.

Право сформировать правительство Санчес получил по итогам досрочных апрельских выборов в парламент, когда его партия одержала первую с 2008 победу, набрав 29% голосов. Голосование, которое должно было пройти в 2020 году, перенесли после того, как конгресс депутатов отказался одобрить предложенный правительством проект бюджета на 2019 год.

За четыре года эти выборы уже стали третьими, что показало неустойчивость испанской политической системы, которая не оправилась от кризиса, вызванного событиями в Каталонии, где в 2017 году прошел референдум о независимости. Тогда 90,18% проголосовавших выступили за отделение, однако явка составила лишь 43,03%. Испанские власти результатов не признали и ввели прямое управление в области, арестовав местных лидеров. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон был вынужден бежать в Бельгию, а позднее был избран депутатом парламента ЕС.

Как отмечает британская Financial Times, возможность новых выборов это «усиление политической неопределенности в одной из самых эффективных стран Европы».

В то же время сформировать большинство ИСРП по результатам досрочных выборов не могла, поэтому Санчес объявил о готовности вести переговоры о создании коалиции с левой Unidas Podemos. При этом даже с ее потенциальной поддержкой социалистам не удалось бы получить 176 мандатов, и было бы сформировано правительство меньшинства. Тем не менее, за три месяца переговоров двум политическим силам не удалось договориться, поскольку лидер Podemos Пабло Иглесиас настаивал на том, чтобы его партия получила важные, а не «декоративные» посты в правительстве, на что Санчес идти не хотел.

При этом Иглесиас обвинил Санчеса в том, что, хотя кампания прошла в апреле, переговорный процесс был начат ими совсем недавно.

«Трудно договориться о коалиционном правительстве за 48 часов, когда вы не хотели договариваться о нем в течение 80 дней, и пока все не просочилось в прессу», — сказал он.

Несмотря на возможность новых выборов, у Санчеса есть возможность вновь одержать победу — экономика Испании восстанавливается, а сам он смог заключить важное для страны соглашение.

Так, согласно прогнозам, ожидания роста экономики были пересмотрены в сторону повышения на одну десятую до 2,3% в 2019 году и остаются на уровне 1,9% в 2020 году.

Еще одним из достижений Санчеса на посту премьера стал компромисс с Лондоном по вопросу Гибралтара — бывшей испанской колонии, а в настоящее время — заморской территории Лондона.

Испания наложила вето на соглашение по Brexit в связи со спорной ситуацией вокруг этого полуанклава на территории Пиренейского полуострова. Речь шла о границе Гибралтара с Испанией после выхода Британии из ЕС. Однако благодаря переговорам в пятницу был предложен новый пакет соглашений, где учтены требования Испании.